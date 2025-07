Unicamp beneficia 9,4 mil estudantes com isenção da taxa do Vestibular 2026

A Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) da Unicamp divulgou a lista de estudantes contemplados com a isenção da taxa de inscrição para o Vestibular Unicamp 2026, que valerá também para a modalidade Enem-Unicamp 2026. No total, 10.605 candidatos solicitaram o benefício e 9.404 foram contemplados, após a análise da documentação comprobatória. A relação dos beneficiados está disponível na página da Comvest

As isenções contaram com quatro modalidades. A maior parte dos benefícios, com 7.364 candidatos, contemplou a Modalidade 1, voltada a estudantes de famílias de baixa renda (até 1,5 salário mínimo bruto mensal por morador do domicílio) que tenham cursado todo o ensino médio em escolas públicas..

Na Modalidade 2, destinada a funcionários da Unicamp e da Funcamp, 55 estudantes receberam a isenção. A Modalidade 3, voltada a candidatos dos cursos noturnos de licenciatura e tecnologia, beneficiou 902 candidatos. Já a Modalidade 4, direcionada a estudantes bolsistas (com bolsa integral ou parcial) de escolas particulares, registrou 1.083 contemplados.

Nos últimos anos, a Comvest registrou os seguintes números de beneficiados pelo Programa de Isenção da Taxa — 2025: 10.872; 2024: 9.888; 2023: 8.546; 2022: 8.386; 2021: 11.810; 2020: 8.304; 2019: 7.696; 2018: 8.653; 2017: 7.302; 2016: 5.998; 2015: 4.568. Veja aqui a série histórica completa

A partir da data de hoje (25/07), os estudantes beneficiados começam a receber, por e-mail, o código de isento(a). Importante: Os contemplados não estão automaticamente inscritos no Vestibular Unicamp 2026 ou na modalidade Enem-Unicamp. É preciso, posteriormente, fazer a inscrição utilizando o código fornecido pela Comvest. O calendário do Vestibular Unicamp 2026 já foi divulgado e as inscrições ocorrerão entre os dias 1º de agosto e 1° de setembro 2025, pela internet. Já as inscrições para a modalidade Enem-Unicamp acontecerão em novembro.

Isenções indeferidas

Os candidatos que tiveram a solicitação de isenção indeferida poderão entrar com recurso, devidamente justificado, por meio do formulário eletrônico disponível no site da Comvest, a partir da data de hoje e até as 17h do dia 1º de agosto (horário de Brasília). O resultado dos recursos será divulgado no dia 6 de agosto.