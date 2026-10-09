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Champs Open reúne mais de 600 atletas em São Paulo

A edição de 2026 do Champs Open, realizada de 2 a 4 de outubro na Arena Ibirapuera, reuniu mais de 600 atletas de beach tennis, incluindo profissionais, amadores e representantes internacionais, com transmissão ao vivo pelo YouTube.

09/10/2026 11h21
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Inovart/Champs Open
Inovart/Champs Open

Entre os dias 2 e 4 de outubro de 2026, a Arena Ibirapuera, em São Paulo, sediou a terceira edição do Champs Open, competição de beach tennis que contou com a participação de mais de 600 atletas, entre profissionais, amadores e representantes de diversos países.

O torneio ofereceu disputas nas categorias profissionais masculina e feminina, além das divisões A/PRO, B, C e D e das faixas etárias acima de 40 e 50 anos. Na final masculina, os italianos Federico Galeazzi e Mathieu Guegan superaram os brasileiros Airton e Richard Gomes; no feminino, as russas Elizaveta Kudinova e Anastasia Semenova conquistaram o título.

Entre os competidores internacionais, destacaram-se a brasileira Sophia Chow e as italianas Veronica Casadei, Greta Giusti e Flaminia Daina, que disputaram ao lado de atletas amadores nas diferentes categorias, ampliando o intercâmbio esportivo.

A escolha da Arena Ibirapuera inseriu o evento na programação esportiva da capital, e a transmissão ao vivo pelo canal Programa Play BT no YouTube permitiu o acompanhamento remoto das partidas, aumentando a visibilidade da modalidade. Ao reunir simultaneamente categorias profissionais e amadoras, o Champs Open proporcionou oportunidades de aprendizado e interação entre jogadores de diferentes níveis técnicos, evidenciando o crescimento do beach tennis em São Paulo.

O evento foi organizado pela LINEM, com patrocínio da Prefeitura Municipal de São Paulo e apoio de NOX, PlayBT, Arena Ibirapuera, LCM Sports, NaRedinha e Romagnolli Promoções e Eventos.

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