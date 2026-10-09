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Cyrela abre seleção para engenheiros civis

Processo seletivo é voltado a engenheiros civis formados há pelo menos cinco anos, com experiência em obras; inscrições abertas até 1º de novembro

09/10/2026 09h56
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Divulgação Cyrela
Divulgação Cyrela

A Cyrela está com inscrições abertas para o processo seletivo do programa Talentos que Constroem, voltado a engenheiros civis formados há pelo menos cinco anos, com experiência em canteiros de obras, perfil de liderança e interesse em ampliar sua atuação na gestão de empreendimentos. A iniciativa contempla oportunidades nas marcas Cyrela, Living e Vivaz. Os interessados podem se candidatar até 1º de novembro por este link.

Para participar, os candidatos devem possuir formação em Engenharia Civil concluída há pelo menos cinco anos, registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), experiência em canteiros de obras e na condução de empreendimentos prediais e residenciais do início ao fim, como engenheiro principal ou responsável técnico pela execução. Também são necessários conhecimentos em Pacote Office e MS Project.

O processo seletivo seguirá até dezembro de 2026, com a participação das equipes de Recursos Humanos e das lideranças da companhia. Os profissionais selecionados iniciarão o programa em janeiro de 2027, com o AvanCY, módulo de integração e desenvolvimento técnico e comportamental. Na sequência, passarão a atuar em período integral nos canteiros de obras, colocando em prática os conhecimentos adquiridos e contribuindo para a gestão e execução dos empreendimentos.

Ao longo do programa, cada participante contará com o acompanhamento de um gerente mentor e com o suporte do superintendente da marca correspondente. A proposta é proporcionar uma visão ampla e estratégica do negócio, conectando a experiência prática em obras às diferentes áreas envolvidas no planejamento, desenvolvimento e execução dos projetos.

Com o Talentos que Constroem, a Cyrela busca fortalecer suas equipes de Engenharia de Obras e contribuir para o desenvolvimento de profissionais com capacidade de liderança, gestão e planejamento. A iniciativa também pretende ampliar as perspectivas de carreira dos participantes, preparando-os para novos desafios e oportunidades de atuação no setor imobiliário.

Para mais informações, basta acessar: https://talentosqueconstroem.gupy.io/jobs/12649620.

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