PC PE: edital tem 1.315 vagas e salários de até R$ 13,5 mil

O edital do concurso da Polícia Civil de Pernambuco (PC PE) foi publicado com 1.315 vagas imediatas para cargos de nível superior. Organizada pelo Cebraspe, a seleção oferece oportunidades para agente de polícia, escrivão de polícia e delegado de polícia, com remunerações iniciais entre R$ 5.667,92 e R$ 13.560.

Do total, 1.200 vagas são destinadas ao cargo de agente de polícia, 70 ao de escrivão e 45 ao de delegado. O edital também prevê reservas para pessoas com deficiência, pessoas pretas ou pardas, pessoas indígenas e pessoas quilombolas.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, das 10h de 15 de outubro às 18h de 16 de dezembro de 2026. A taxa é de R$ 250 para agente e escrivão e de R$ 350 para delegado. O pagamento deverá ser feito até 18 de dezembro. O período para solicitar isenção vai de 15 de outubro a 12 de novembro.

Para os cargos de agente e escrivão, é exigido diploma de nível superior em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, na categoria B. Para delegado, é necessário bacharelado em Direito, três anos de atividade jurídica ou policial e CNH categoria B.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em março de 2027. Agente e escrivão farão as avaliações em 7 de março, enquanto a prova objetiva e a discursiva de delegado estão previstas para 14 de março. Os exames ocorrerão em Arcoverde, Caruaru, Petrolina e Recife.

A primeira etapa inclui provas objetivas e discursivas, exames médicos, avaliação de capacidade física, investigação social e avaliação psicológica. O concurso também terá prova prática de digitação para escrivão, prova oral e avaliação de títulos para delegado. A segunda etapa será o Curso de Formação Profissional.

Para agente e escrivão, a prova objetiva terá 60 questões de múltipla escolha, sendo 20 de Noções de Direito e 40 de Conhecimentos Específicos. Para delegado, serão 100 questões. A prova discursiva será uma redação sobre tema relevante e atual na área de segurança pública para agente e escrivão. Para delegado, haverá questões discursivas e peça prático-profissional.

A remuneração inicial é de R$ 5.667,92 para agente e escrivão e de R$ 13.560 para delegado. A jornada prevista é de oito horas diárias ou 40 horas semanais, ressalvadas as jornadas especiais em regime de plantão.

Serviço: