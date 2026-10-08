Domingo, 11 de Outubro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
26°

Tempo nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 4,99

Euro

R$ 5,58

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaJônatas França: a vitória de uma nova liderança que surge forte no cenário político de RondôniaPolíticaJônatas França: a vitória de uma nova liderança que surge forte no cenário político de RondôniaSociedadeFAP 2027 é divulgado e abre alerta para custos das empresasTurismoCuboMix lança Lava Tênis de 500 ml para limpeza de calçadosSociedadePlanejamento estratégico faz frente à incerteza em 2027
Sociedade Sociedade

PC PE: edital tem 1.315 vagas e salários de até R$ 13,5 mil

Concurso Público oferece oportunidades para agente, escrivão e delegado, com inscrições abertas entre outubro e dezembro de 2026

08/10/2026 14h22
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Pexels - Edital Publicado
Pexels - Edital Publicado

O edital do concurso da Polícia Civil de Pernambuco (PC PE) foi publicado com 1.315 vagas imediatas para cargos de nível superior. Organizada pelo Cebraspe, a seleção oferece oportunidades para agente de polícia, escrivão de polícia e delegado de polícia, com remunerações iniciais entre R$ 5.667,92 e R$ 13.560.

Do total, 1.200 vagas são destinadas ao cargo de agente de polícia, 70 ao de escrivão e 45 ao de delegado. O edital também prevê reservas para pessoas com deficiência, pessoas pretas ou pardas, pessoas indígenas e pessoas quilombolas.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, das 10h de 15 de outubro às 18h de 16 de dezembro de 2026. A taxa é de R$ 250 para agente e escrivão e de R$ 350 para delegado. O pagamento deverá ser feito até 18 de dezembro. O período para solicitar isenção vai de 15 de outubro a 12 de novembro.

Para os cargos de agente e escrivão, é exigido diploma de nível superior em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, na categoria B. Para delegado, é necessário bacharelado em Direito, três anos de atividade jurídica ou policial e CNH categoria B.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em março de 2027. Agente e escrivão farão as avaliações em 7 de março, enquanto a prova objetiva e a discursiva de delegado estão previstas para 14 de março. Os exames ocorrerão em Arcoverde, Caruaru, Petrolina e Recife.

A primeira etapa inclui provas objetivas e discursivas, exames médicos, avaliação de capacidade física, investigação social e avaliação psicológica. O concurso também terá prova prática de digitação para escrivão, prova oral e avaliação de títulos para delegado. A segunda etapa será o Curso de Formação Profissional.

Para agente e escrivão, a prova objetiva terá 60 questões de múltipla escolha, sendo 20 de Noções de Direito e 40 de Conhecimentos Específicos. Para delegado, serão 100 questões. A prova discursiva será uma redação sobre tema relevante e atual na área de segurança pública para agente e escrivão. Para delegado, haverá questões discursivas e peça prático-profissional.

A remuneração inicial é de R$ 5.667,92 para agente e escrivão e de R$ 13.560 para delegado. A jornada prevista é de oito horas diárias ou 40 horas semanais, ressalvadas as jornadas especiais em regime de plantão.

Serviço:

  • Concurso da Polícia Civil de Pernambuco;
  • Banca organizadora: Cebraspe;
  • Cargos: agente de polícia, escrivão de polícia e delegado de polícia;
  • Vagas: 1.315;
  • Escolaridade: nível superior;
  • Inscrições: de 15 de outubro a 16 de dezembro de 2026;
  • Taxas: R$ 250 para agente e escrivão e R$ 350 para delegado;
  • Provas: 7 de março de 2027 para agente e escrivão e 14 de março de 2027 para delegado;
  • Locais de prova: Arcoverde, Caruaru, Petrolina e Recife.
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Sociedade FAP 2027 é divulgado e abre alerta para custos das empresas
Sociedade Planejamento estratégico faz frente à incerteza em 2027
Sociedade Grupo Gazin: TOP 3 melhores empresas para trabalhar
Sociedade Cyrela abre seleção para engenheiros civis
Sociedade PMERJ contrata Cesgranrio e edital de oficiais se aproxima
Sociedade Os desafios para industrializar minerais críticos
Porto Velho, RO
Atualizado às 03h01
26°
Tempo nublado

Mín. 24° Máx. 40°

28° Sensação
3.71 km/h Vento
83% Umidade do ar
20% (0.1mm) Chance de chuva
Amanhã (12/10)

Mín. 25° Máx. 40°

Tempo nublado
Terça (13/10)

Mín. 25° Máx. 42°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias atrás Bruno Scheid é eleito senador por Rondônia com 474 mil votos Com 474.226 votos, o candidato do PL divide com Fernando Máximo as duas vagas de Rondônia no Senado
2
Política - Há 4 dias atrás Após entendimento do STF, Câmara de vereadores de Pimenta Bueno reprova contas do Delegado Araújo
3
Política - Há 4 dias atrás Contas reprovadas colocam diplomação de Delegado Araújo sob pressão após eleição para a ALE-RO
4
Política - Há 6 dias atrás De novo no topo. Laerte Gomes é o mais votado de Rondônia
5
Entretenimento - Há 6 dias atrás Discussão na Cúpula: Solera, BYD e CITS Traçam o Futuro da Indústria NEV da China
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias