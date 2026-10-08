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Webmotors escala Caio Castro como novo embaixador da marca

Parceria de longo prazo com ator e piloto inaugura nova fase da comunicação do maior marketplace automotivo do Brasil e foi revelada nas redes sociais após ação que combina mídia exterior, creators e conteúdo digital

08/10/2026 15h48
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Divulgação/Webmotors
Divulgação/Webmotors

A Webmotors anuncia Caio Castro como seu novo embaixador em uma aliança de longo prazo que integra uma nova campanha da marca. A iniciativa reforça a presença da empresa, reconhecida por mais um ano como o maior marketplace automotivo do Brasil pela consultoria de inteligência empresarial AIM Group, em múltiplos momentos da jornada automotiva, desde a compra e venda ao financiamento, assinatura e cuidados com o veículo. A campanha estabelece o conceito de confiança como fio condutor da comunicação e ampliando a percepção do marketplace como uma plataforma completa para comprar, vender, financiar, assinar e cuidar do veículo.

Conhecido por sua trajetória no entretenimento, Caio também possui estreita relação profissional com o automobilismo e vivência no universo de carros, velocidade e performance como piloto da Porsche Cup. A conexão com o território automotivo foi um fator decisivo na escolha do novo porta-voz da marca, que une o alcance de uma personalidade conhecida do grande público e uma relação genuína com o universo dos carros. Essa vivência contribui para uma comunicação baseada em confiança e credibilidade, para além de uma associação puramente aspiracional.

A parceria representa ainda uma mudança na estratégia da companhia no trabalho com talentos. A escolha de Caio como embaixador por nove meses faz parte de uma construção consistente de marca — não de uma ação pontual de visibilidade. "É a primeira vez que a Webmotors estabelece uma relação de longo prazo com uma personalidade, em vez de ativações pontuais. Ao longo dessa colaboração, Caio poderá integrar diversos formatos, conversas e etapas da comunicação com o objetivo de construir uma associação recorrente, chancelando sua referência à nossa marca", explica a CMO da Webmotors, Natália Spigai.

"Da compra ao cuidado, com confiança" é o conceito central que orientará os variados desdobramentos da campanha, na qual filmes, conteúdos, influência, social e outros pontos de contato devem assumir linguagens próprias de cada canal, mantendo a construção estratégica e posicionando a Webmotors como parceira e guia especialista na jornada automotiva. A proposta de longo prazo acompanha o comportamento do consumidor, que pode levar semanas para avaliar a troca de um carro ou moto e precisa contar com a plataforma presente ao longo desse processo, em diferentes necessidades e pontos de contato.

Uma história que começou antes mesmo do anúncio

A estreia de Caio Castro nas redes sociais da Webmotors foi marcada por um movimento criado para despertar curiosidade antes da divulgação oficial do projeto. Batizada de "Leitura de Futuro Profissional", a iniciativa colocou a numeróloga e apresentadora Márcia Sensitiva no centro da narrativa e partiu de uma provocação: e se fosse possível prever o próximo passo profissional de Caio?

O enredo ganhou vida nas ruas de São Paulo, entre 28 de setembro e 1º de outubro, com peças de mídia exterior que apresentaram a mensagem "Leitura de Futuro Profissional" acompanhada de uma data e um QR Code. Sem antecipar inicialmente a relação com Caio ou a Webmotors, a comunicação direcionou o público para uma landing page exclusiva por meio da qual Márcia conversou com os visitantes e os convidou a acompanhar os próximos capítulos da trama.

O storytelling continuou nas redes sociais da própria Márcia com materiais relacionados a rumos da carreira, mudanças de rota, novos caminhos e previsões. A ação contou, inclusive, com a participação de perfis como Festa da Firma e Perrengue Chique, que repercutiram a intervenção nas ruas em tom de curiosidade.

Na véspera, em 1º de outubro, Márcia postou em seus stories que foi procurada por uma figura conhecida do público interessada em desvendar seu destino profissional. A identidade do personagem permaneceu em segredo, maximizando a expectativa para a revelação.

O desfecho aconteceu em 2 de outubro. Na leitura do futuro profissional de Caio, surgiram referências à trajetória do ator e ao universo automotivo, como velocidade, motor, novas estradas e rumos inéditos. Até que a previsão finalmente se concretizou e foi anunciado que o artista é o novo embaixador Webmotors, com conteúdo publicado inicialmente no perfil de Márcia, em collab com Caio e a empresa.

A partir disso, a ativação abrirá espaço para uma construção recorrente de "Caio Castro feat. Webmotors" nas redes. A proposta é adaptar o conceito às linguagens e aos comportamentos próprios de cada plataforma, sustentando o mesmo fio condutor de marca ao longo da parceria.

FICHA TÉCNICA

Cliente: Webmotors

Título: Da compra ao cuidado, com confiança

Direção de criação: Ricardo Falçarella e Arthur Rodrigues

Criação: Ana Maria Gaspar, Alexandre Santiago, Marcus Cardoso, Silvio dos Santos, Roberta Medeiros, Ricardo Napoli, Ana Carolina de Carvalho, Bruna Ferrari, André Luiz e Murillo Lopes

Planejamento: Camila Castilho, Vitor Zavatta, Flávio Teixeira, Muriel Cavalli e Shirley Cerodio

Produtora: WNGZ.pro

Diretor de cena: Matheus Coutinho

Diretor de fotografia: Roberto Riva

Head de atendimento: Fernanda Carvalho

1ª Assistente de direção: Veronica Bondezan

Diretor de produção: Gabriel Angelini e Othon Fiuza (BERIMBOLO)

Assistente de produção: Ynara Queiroz

Edição e montagem: Guilherme Bento

IA artist: Pex Black

Produtor de áudio: Marcelo Guerreiro

Estudio de color: Eclipse Color

Stylist: Daniele Longuine

Make e hair: Rosangela Teixeira Araujo

Dir de arte: Gustavo Miranda

Making off: Allison Valetim, Gustavo Ferreira e Pex Black

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