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IBN anuncia episódio do podcast Stock2Me com Luis Goldner, CEO da Versus Systems, e equipe de liderança

08/10/2026 08h35
Por: Redação Fonte: Agência Dino

AUSTIN, Texas, Oct. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN – A IBN, organização de comunicação multifacetada dedicada a conectar empresas de capital aberto à comunidade de investidores, anunciou o mais recente episódio do The Stock2Me Podcast, com participação de Luis Goldner, CEO da Versus Systems Inc. (NASDAQ: VS), e membros da equipe de liderança da companhia.

A conversa aborda a iniciativa Drinkfinger, da Versus Systems, que combina um suporte sustentável para bebidas com experiências digitais ativadas por QR Code em eventos ao vivo. A equipe discute o lançamento da iniciativa na América Latina, onde os fãs podem acessar instantaneamente jogos, recompensas e conteúdos exclusivos por meio da leitura de um QR Code — sem necessidade de baixar um aplicativo.

O episódio também aborda o ecossistema de engajamento de audiência da Versus Systems, incluindo como a empresa está utilizando inteligência artificial para aprimorar experiências interativas, ao mesmo tempo em que destaca que inovação em IA e cibersegurança precisam avançar de forma conjunta para ajudar a proteger dados críticos e a infraestrutura digital.

A conversa também explora oportunidades para marcas, arenas e outros espaços de eventos, a estratégia de expansão da empresa na América Latina e a visão mais ampla da Versus Systems para o futuro das experiências interativas em eventos ao vivo.

Para ouvir o podcast completo e assinar os próximos episódios, acesse https://podcast.stock2me.com.

O mais recente episódio do The Stock2Me Podcast reforça o compromisso da IBN com a expansão de sua ampla rede de marcas, empresas parceiras, seguidores e da crescente IBN Podcast Series.

Sobre a Versus Systems

A Versus Systems é uma das principais fornecedoras de tecnologia de gamificação e engajamento de audiência. Sua plataforma permite que marcas, equipes esportivas e parceiros do setor de entretenimento criem experiências interativas e baseadas em recompensas, transformando a forma como se conectam com consumidores em todo o mundo.

Para mais informações, visite o site da empresa em www.VersusSystems.com.

Sobre a Drinkfinger

A Drinkfinger Enterprises Ltd. desenvolve produtos inovadores de acessórios para bebidas, criados para elevar a experiência dos consumidores em eventos e conectar bebidas ao entretenimento digital.

Os produtos Drinkfinger oferecem um ponto de acesso divertido, sustentável e interativo para conteúdos de marcas e oportunidades de engajamento com fãs.

Para mais informações, visite o site da empresa em www.drinkfinger.com

Sobre a IBN

A IBN reúne marcas voltadas ao mercado financeiro que vêm sendo apresentadas ao público investidor há mais de 20 anos. Ao longo desse período, a IBN construiu uma audiência combinada de milhões de seguidores nas redes sociais.

Essas diferentes marcas têm como objetivo atender às necessidades específicas de uma crescente base de empresas parceiras. A IBN continuará expandindo sua rede de propriedades de grande influência, aproveitando o conhecimento e a experiência de equipes especializadas para atender a uma carteira cada vez mais diversificada de clientes.

Por meio de seu Dynamic Brand Portfolio (DBP), a IBN oferece:

  1. acesso a uma rede de soluções de distribuição de notícias por meio da InvestorWire, permitindo alcançar mercados, setores e públicos-alvo de forma eficiente;
  2. distribuição de artigos e conteúdo editorial para mais de 5.000 veículos de comunicação;
  3. aprimoramento de press releases, com o objetivo de maximizar seu impacto;
  4. distribuição em larga escala para uma crescente audiência nas redes sociais;
  5. um amplo conjunto de soluções de comunicação corporativa; e
  6. soluções completas de cobertura e distribuição de notícias.

Para mais informações, visite https://www.IBN.Ai.

Consulte os termos completos de uso e os avisos legais no site da InvestorBrandNetwork, aplicáveis a todo o conteúdo fornecido pela IBN, independentemente de onde seja publicado ou republicado: http://IBN.fm/Disclaimer.

Declarações Prospectivas

Este comunicado contém declarações prospectivas nos termos da Seção 27A do Securities Act of 1933, conforme alterado, e da Seção 21E do Securities Exchange Act of 1934, conforme alterado.

Todas as declarações prospectivas são inerentemente incertas, uma vez que se baseiam nas expectativas e premissas atuais relacionadas a eventos futuros ou ao desempenho futuro da companhia.

Os leitores são advertidos a não depositar confiança excessiva nessas declarações prospectivas, que constituem apenas previsões e refletem as condições existentes na data deste comunicado.

Ao avaliar essas declarações, potenciais investidores devem analisar cuidadosamente os diversos riscos e incertezas identificados neste comunicado, bem como as informações apresentadas nos documentos protocolados pela companhia junto à SEC.

Esses riscos e incertezas podem fazer com que os resultados efetivos da companhia sejam significativamente diferentes daqueles indicados nas declarações prospectivas.

Comunicação Corporativa

IBN
Austin, Texas
IBN.Ai
512.354.7000 – Escritório
[email protected]

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9841878)
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