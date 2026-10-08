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Black SP retorna ao Future In Black 2026 com show ao vivo

Banda paulistana integra novamente a programação da conferência em São Paulo e prevê lançamento de seu primeiro single gravado em estúdio para novembro

08/10/2026 16h47
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Babi Otero
Babi Otero

A banda paulistana Black SP retorna ao Future In Black (FIB) Global Conference em 2026. O grupo está confirmado na programação do evento no dia 28 de outubro, em São Paulo. A conferência será realizada entre os dias 28 e 30 de outubro, no Clube Atlético Monte Líbano, reunindo profissionais, empreendedores, investidores, executivos e lideranças de diferentes áreas.

A nova participação ocorre em um momento de mudança na trajetória da banda. Após desenvolver seu trabalho principalmente a partir de apresentações ao vivo e repertório baseado em diferentes vertentes da música negra, a Black SP prepara o lançamento de seu primeiro single autoral gravado em estúdio.

O lançamento está previsto para 20 de novembro de 2026, poucas semanas depois da apresentação no Future In Black. A produção marca a entrada do grupo em uma etapa voltada também à criação de repertório próprio.

Banda apresenta repertório baseado em R&B, soul, jazz e música brasileira

A Black SP surgiu a partir do reposicionamento da BM Beat e passou a desenvolver uma proposta musical centrada em diferentes vertentes da Black Music. O repertório reúne elementos de R&B, soul, jazz, funk, disco, pop e música brasileira.

A formação pode reunir até 12 músicos no palco, incluindo quatro vocalistas e um trio de metais. Entre as referências presentes no repertório estão nomes como Aretha Franklin, Beyoncé, Gilberto Gil e Gilsons.

O grupo organiza suas apresentações em 20 blocos musicais, estrutura que permite combinar diferentes músicas e gêneros ao longo do show. A proposta também prevê alterações no repertório de acordo com a dinâmica de cada apresentação.

A primeira Live Session da formação foi publicada no YouTube em 21 de outubro de 2024. Desde então, a banda passou a atuar em eventos e projetos relacionados à música negra e ao circuito de apresentações corporativas e culturais.

Participação no Future In Black antecede lançamento autoral

O retorno ao Future In Black ocorre durante um período de transição artística para a Black SP. O grupo já trabalha com as composições "Tudo Verde" e "Faz Valer", que integram o processo de desenvolvimento de seu repertório autoral.

As músicas abordam temas relacionados à afeto, comunicação, presença e relações interpessoais. A partir desse repertório, a banda passa a estruturar também uma produção própria em estúdio.

O primeiro single autoral tem lançamento programado para novembro. A faixa será a primeira produção do grupo nessa nova etapa e amplia a atuação da Black SP, que até então tinha as apresentações e interpretações de repertório como parte central de seu trabalho.

Future In Black reúne negócios, cultura e representatividade

O Future In Black Global Conference integra uma programação voltada à conexão entre profissionais, empresas, empreendedores e lideranças negras. A edição de 2026 acontece em São Paulo entre 28 e 30 de outubro.

A participação da Black SP está inserida na programação musical do evento e marca a segunda presença da banda na conferência.

Para 2026, a apresentação acontece poucas semanas antes do lançamento do primeiro single autoral do grupo, estabelecendo uma conexão temporal entre o retorno ao evento e o início de uma nova etapa de produção musical.

Sobre a Black SP

A Black SP é uma banda paulistana formada majoritariamente por artistas negros que tem a Black Music como principal linguagem artística. O grupo transita por R&B, Soul, Jazz, Funk, Disco, Pop e referências da música brasileira, combinando repertório, performance e interação com o público.

Criada a partir do reposicionamento da BM Beat, na sua primeira Live Session no Youtube, em 21 de outubro de 2024, a banda consolidou uma proposta de show 100% ao vivo, organizada em 20 blocos musicais e adaptada à energia de cada pista. A formação completa reúne 12 músicos, incluindo trio de metais e quatro vozes.

A Black SP já integrou a programação do Future In Black e de eventos como o Black Music Live, além de ter dividido o palco com artistas de diferentes gerações da música brasileira. Em 2026, retorna ao Future In Black (FIB) Global Conference, em São Paulo, e inicia uma nova fase autoral com o lançamento previsto de seu primeiro single em estúdio.

Serviço

Black SP no Future In Black (FIB) Global Conference 2026

Data: 28 de outubro de 2026

Local: Clube Atlético Monte Líbano — São Paulo/SP

Evento: FIB Global Conference 2026

Período da conferência: 28 a 30 de outubro de 2026

+ SOBRE BLACK SP: INSTAGRAM l SITE l YOUTUBE

Ficha Técnica:

Daniel de Oliveira Fagundes - Cantor, Guitarrista e Header do projeto.

Carolina Rodrigues Fagundes – Vocal Lead, Idealizadora da Black SP e Facilitadora de Ações Formativas.

Raniel Mendes Generoso – Direção Musical, Contrabaixo e Mediador.

Contato de imprensa: [email protected]

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