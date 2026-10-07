Guia MICHELIN Dubai Comemora 5ª Edição com Seleção Quase Duas Vezes Maior Desde o Seu Lançamento

O Orfali Bros é promovido a Duas Estrelas MICHELIN, e os restaurantes de Três e Duas Estrelas MICHELIN de Dubai mantêm suas distinções

KIGO e Birch estreiam na seleção com Uma Estrela MICHELIN

A seleção conta com 122 restaurantes, com 19 novas adições, incluindo 2 novos restaurantes com Uma Estrela MICHELIN, 4 novos restaurantes Bib Gourmand e 13 novos restaurantes Selecionados pelo Guia MICHELIN

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, Oct. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Guia MICHELIN divulgou hoje a 5ª Edição da sua seleção de Dubai em uma cerimônia realizada no Atlantis The Royal. Com 122 restaurantes representando 38 tipos de culinária, esta edição celebra o crescente prestígio gastronômico global de Dubai, em parceria com o Departamento de Economia e Turismo de Dubai (DET). De restaurantes locais de bairro a glamourosos destinos de alta gastronomia, a seleção revela um cenário culinário que continua a se desenvolver e a se expandir rapidamente.

Os restaurantes de Três e Duas Estrelas MICHELIN de Dubai mantêm suas distinções, com o Orfali Bros sendo promovido a Duas Estrelas. As 19 novas adições, 2 restaurantes com Uma Estrela MICHELIN, 4 Bib Gourmands e 13 restaurantes Selecionados pelo Guia MICHELIN destacam o surgimento de conceitos independentes e cardápios cada vez mais adaptados aos clientes locais.

Gwendal Poullennec, Diretor Internacional dos Guias MICHELIN, disse: "É com prazer que celebramos hoje o quinto aniversário do Guia MICHELIN Dubai. A seleção cresceu significativamente desde o seu início e agora conta com quase o dobro de estabelecimentos em relação ao seu lançamento. Essa evolução notável demonstra que o cenário gastronômico de Dubai continua prosperando, com nossos inspetores descobrindo novos restaurantes aclamados internacionalmente ano após ano. A combinação deste ano de talentos locais e recém-chegados internacionais reflete uma cidade que está desenvolvendo sua própria identidade culinária, ao mesmo tempo em que acolhe tradições de todo o mundo. A força do setor de hospitalidade de Dubai é um exemplo da ambição, da paixão e da determinação da cidade em consolidar sua reputação como um destino gastronômico global, oferecendo aos amantes da gastronomia motivos convincentes para que visitem e voltem à cidade."

2 Restaurantes mantêm Três Estrelas MICHELIN

A mais alta distinção do Guia MICHELIN reconhece uma culinária excepcional que vale uma viagem especial.

O FZN by Björn Frantzén e o Trèsind Studio mantêm suas distinções de Três Estrelas MICHELIN.

4 Restaurantes reconhecidos com Duas Estrelas MICHELIN

A seleção deste ano inclui uma promoção para Duas Estrelas MICHELIN, enquanto três restaurantes mantêm suas distinções.

O Orfali Bros foi promovido a Duas Estrelas MICHELIN, dois anos após conquistar sua primeira Estrela MICHELIN. A promoção marca sua evolução de um bistrô brilhante de bairro a um destaque da gastronomia do Oriente Médio. Com raízes na herança alepina, armênia e turca dos irmãos, seus pratos exclusivos e o menu Voyage revelam uma culinária de refinamento, profundidade e personalidade cada vez maiores.

Já o Il Ristorante-Niko Romito, Row on 45 e STAY by Yannick Alléno mantêm suas distinções para a Seleção de 2026.

2 Novos restaurantes recebem Uma Estrela MICHELIN

O Birch entra na seleção com Uma Estrela MICHELIN. As raízes turcomanas e as viagens do chef Arslan Berdiev moldam um cardápio contemporâneo elaborado com ingredientes de alta qualidade, incluindo tomates uzbeques. Uma cozinha aberta impecável coloca o preparo dos pratos à vista, enquanto uma impressionante instalação suspensa que lembra uma casca de bétula confere personalidade ao ambiente.

O KIGO entra na seleção com Uma Estrela MICHELIN. A experiência de sushi omakase no balcão e a opção de kaiseki na mesa oferecem duas maneiras de descobrir sua culinária japonesa sazonal. Ingredientes de qualidade excepcional são manuseados com cuidado para criar sabores delicados e harmoniosos, enquanto a apresentação acrescenta uma sensação discreta de espetáculo.

Dois novos restaurantes se juntam aos 12 que mantiveram sua distinção, elevando para 14 o número de restaurantes da seleção de Uma Estrela MICHELIN deste ano.

4 Novos restaurantes recebem um Bib Gourmand

O Bib Gourmand reconhece restaurantes que oferecem comida excepcional com excelente custo-benefício. A seleção de 2026 de Dubai conta com 22 restaurantes Bib Gourmand, incluindo quatro novos integrantes.

O Middle Child serve pratos italianos frescos e generosos em um bistrô e delicatessen descontraídos, onde os clientes podem folhear livros de culinária, além de consultar o cardápio.

O S.E.A Bistrot é um ambiente intimista para a culinária asiática ousada e autêntica do chef Shane. O Mango & Sticky Rice e o Milk Cake conquistaram seus próprios fãs.

O Three Bros é o restaurante irmão animado e movimentado do Orfali Bros. Seus pratos trazem à mesa a infância, a herança e as viagens dos três irmãos sírios.

O YUBI Dubai serve hand rolls preparados na hora, diretamente no balcão. Picles e condimentos caseiros conferem sabores ousados à sua abordagem divertida e descontraída da culinária japonesa.

Prêmios Especiais MICHELIN

Os Prêmios Especiais MICHELIN celebram os profissionais cuja habilidade, cuidado e individualidade moldam as experiências gastronômicas de Dubai.

O Prêmio MICHELIN de Abertura do Ano celebra Gonzalo Platero e o Window, um restaurante do Alserkal que se destaca pela culinária excepcional preparada em forno a lenha, que realça os sabores naturais dos ingredientes.

O Prêmio Sommelier MICHELIN é concedido a Ninad Jani, do avatāra, por seu atendimento acolhedor e pelas harmonizações habilmente selecionadas para acompanhar a culinária indiana vegetariana do restaurante.

O Prêmio MICHELIN de Serviço reconhece Akinori Tanigawa e a equipe do KIGO por seu serviço acolhedor e profissional, que complementa a refinada culinária japonesa do restaurante.

O Prêmio MICHELIN de Jovem Chef vai para Rémy Marquignon, chef executivo do Ossiano, por sua culinária moderna e criativa, baseada na técnica clássica francesa, ajudando o restaurante a manter sua Uma Estrela MICHELIN.

O Prêmio MICHELIN de Coquetéis Excepcionais é concedido a Zahra Erfanian Azmoodeh, do Carbone Dubai, por coquetéis que realçam sua glamourosa experiência gastronômica ítalo-americana.

A 5ª edição reflete o cenário gastronômico confiante de Dubai, onde restaurantes consagrados e recém-chegados oferecem aos moradores e visitantes mais motivos para explorar a cidade por meio da gastronomia.

Visão geral da seleção do Guia MICHELIN Dubai 2026:

2 restaurantes com Três Estrelas MICHELIN

4 restaurantes com Duas Estrelas MICHELIN (1 promoção)

14 restaurantes com Uma Estrela MICHELIN (2 novos)

22 restaurantes Bib Gourmand (4 novos)

80 restaurantes selecionados pelo Guia MICHELIN (13 novos)

Uma reprise da Cerimônia do Guia MICHELIN e outros destaques estão disponíveis na página oficial do Guia MICHELIN do Oriente Médio no Facebook e no canal global do Guia MICHELIN no YouTube.

A seleção completa do Guia MICHELIN Dubai 2026 está disponível no site do Guia MICHELIN https://guide.michelin.com/ae-du/en e no aplicativo do Guia MICHELIN, disponível gratuitamente para iOS e Android.

O Guia MICHELIN é uma referência na gastronomia. E agora ele está estabelecendo um novo padrão para hotéis. Visite o website oficial do Guia MICHELIN ou baixe o aplicativo móvel do Guia MICHELIN (iOS e Android ) para descobrir todos os restaurantes da seleção e reservar um hotel inesquecível.

O aplicativo do Guia MICHELIN Worldwide para dispositivos iOS e Android.

Mindful Voices

Novidade para 2026 que estreia em Dubai, o Mindful Voices é a plataforma editorial global do Guia MICHELIN que reúne chefs e hoteleiros que estão reescrevendo as regras nas suas respectivas áreas. A iniciativa oferece um espaço para o compartilhamento das histórias e práticas pioneiras entre eles e com um público mundial.

"A ambição culinária de Dubai se reflete nas escolhas que seus chefs fazem todos os dias", disse Gwendal Poullennec, Diretor Internacional dos Guias MICHELIN. "Mindful Voices se baseia diretamente no que nossas equipes de inspeção testemunham em primeira mão: encontros e experiências que estão transformando a forma como as coisas são feitas e merecem ser compartilhados. Com o destaque dessas histórias no Guia MICHELIN, esperamos que suas ideias e convicções inspirem outras pessoas a explorar novas abordagens da gastronomia."

Zachary Roy, Gerente Operacional do LOWE, é apresentado como uma Mindful Voice. No palco da cerimônia, ele compartilhou a abordagem do restaurante em relação ao fornecimento e ao aproveitamento máximo de cada ingrediente. Ele explicou que sua culinária à base de fogo segue um princípio de aproveitamento integral, usando ingredientes rastreáveis obtidos o mais localmente possível e transformando resíduos orgânicos em composto para sua horta.

Sobre a Michelin:

Michelin está construindo uma fabricante líder mundial de compostos e experiências que mudam a vida. Pioneira em materiais de engenharia há mais de 130 anos, a Michelin está singularmente posicionada para fazer contribuições decisivas para o progresso humano e para um mundo mais sustentável. Com base no seu profundo know-how em compósitos poliméricos, a Michelin está constantemente inovando na fabricação de pneus e componentes de alta qualidade para aplicações críticas em campos exigentes como mobilidade, construção, aeronáutica, energia de baixo carbono e saúde. O cuidado colocado nos seus produtos e o profundo conhecimento do cliente inspiram a Michelin a oferecer as melhores experiências. Isso abrange desde o fornecimento de soluções conectadas baseadas em dados e IA para frotas profissionais até a recomendação de excelentes restaurantes e hotéis com curadoria do Guia MICHELIN. Com sede em Clermont-Ferrand, França, a Michelin está presente em 175 países e emprega 122.600 pessoas. (www.michelin.com).

Contato para a Mídia

BPG Group [email protected]

Nossos parceiros de 2026

Fotos deste comunicado disponíveis em

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/77bde0a8-d3fe-40eb-9677-f359c13fd1bb

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/beb07700-bed8-44f3-84cc-75053014f8d2