Quinta, 01 de Outubro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
31°

Chuva

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,22

Euro

R$ 5,88

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaTRE dá seis horas para dono de site entregar arquivo original de áudio apontado como criado por IA, com metadados preservadosSociedade3F conecta regulação, mercado e sustentabilidadeTurismoViagens familiares são tendência no turismoPolíticaApós pedido de Bruno Scheid, TRE exige que responsáveis por divulgar áudio falso contra o candidato apresentem provasGeralDetran-RO dispensa nova análise da Procuradoria, publica edital com texto copiado de outro certame e deixa o risco com as empresas
Política ELEIÇÕES

Após pedido de Bruno Scheid, TRE exige que responsáveis por divulgar áudio falso contra o candidato apresentem provas

Decisão obriga responsáveis a apresentar gravação e dados de origem, proíbe exclusão de provas e reconhece dúvida relevante sobre a autenticidade do material

01/10/2026 15h26
Por: Redação Fonte: Redação
Divulgação
Divulgação

Bruno Scheid (PL) reagiu à divulgação de um áudio fake atribuído a ele e levou os responsáveis a responder à Justiça Eleitoral. Nesta quinta-feira (1º), o juiz auxiliar Rinaldo Forti da Silva, do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), determinou a apresentação do arquivo da gravação e dos elementos disponíveis sobre sua origem. O prazo é de seis horas após a intimação. Quem espalhou o conteúdo agora terá de apresentar provas.

A representação foi apresentada contra Yalle Cristina Silva Dantas e Fabio Gonçalves, apontados na ação como responsáveis pelas publicações no perfil Comando 364 e no Portal do Madeira. Ambos deverão apresentar os arquivos e as informações exigidas pela Justiça.

O candidato ao Senado nega ter feito a declaração e afirma que sua voz foi reproduzida por inteligência artificial. A defesa apresentou análises técnicas que apontam possível geração ou manipulação artificial. Ao examinar o material, o magistrado reconheceu que existem fundamentos concretos para questionar a gravação.

“Os elementos apresentados despertam dúvida relevante acerca de sua autenticidade”, afirmou o juiz.

A decisão inverteu o ônus da prova. Caberá aos responsáveis pela divulgação demonstrar a autenticidade e a licitude do conteúdo, com os elementos que estiverem sob sua disponibilidade. A exigência alcança o arquivo original ou a versão de melhor qualidade recebida, seus dados técnicos, a data e o horário de recebimento e a plataforma pela qual foi enviado.

Também será necessário informar se a gravação passou por cortes, edição, compressão, conversão ou tratamento sonoro antes de chegar ao público. A Justiça quer os registros disponíveis do percurso do material até a publicação.

Apagar arquivos ou mensagens está proibido. O magistrado determinou a preservação integral dos materiais relacionados ao recebimento, armazenamento, edição e divulgação da gravação. Meta e Google também deverão preservar os conteúdos e registros técnicos indicados na decisão.

Outro ponto destacado pelo juiz é que a publicação não esclarece a origem do áudio, sua data, o interlocutor ou a forma de obtenção. Até aquele momento, também não havia sido apresentado o arquivo originário.

Bruno, por sua vez, não tem acesso ao arquivo-fonte nem à cadeia de produção e transmissão. Foi justamente essa diferença que fundamentou a decisão de cobrar os elementos de quem recebeu e publicou a gravação.

Se os responsáveis não apresentarem o material, terão de explicar detalhadamente o motivo. A ausência injustificada de elementos que deveriam estar disponíveis será considerada pelo magistrado na reavaliação do pedido de retirada.

A remoção imediata das publicações foi negada por enquanto. O juiz ainda não concluiu se a gravação é autêntica ou artificial e determinou providências para viabilizar uma análise pericial. O pedido de retirada voltará a ser examinado assim que os elementos forem apresentados ou o prazo terminar.

Bruno levou o caso à Justiça e obteve uma ordem concreta: preservar os registros, entregar os arquivos e esclarecer a procedência da gravação. Agora, os responsáveis terão de sustentar nos autos o conteúdo que espalharam nas redes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
URGENTE TRE dá seis horas para dono de site entregar arquivo original de áudio apontado como criado por IA, com metadados preservados
ELEIÇÕES Bruno Scheid aciona a Justiça Eleitoral contra áudio “fake” e cobra identificação dos autores da farsa
ELEIÇÕES “Não vão me intimidar”: Bruno Scheid denuncia áudio fake e vê desespero dos adversários às vésperas da eleição
ELEIÇÕES Bruno Scheid denuncia falsificação de sua voz em vídeo com ofensa racista
Política Veja como foi a quarta-feira (30) dos presidenciáveis
Política Evangélicos são alvo de disputa, mas rejeitam uso eleitoral de igrejas
Porto Velho, RO
Atualizado às 17h01
31°
Chuva

Mín. 21° Máx. 38°

35° Sensação
1.03 km/h Vento
62% Umidade do ar
100% (2.41mm) Chance de chuva
Amanhã (02/10)

Mín. 23° Máx. 42°

Chuvas esparsas
Sábado (03/10)

Mín. 23° Máx. 41°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias atrás Bruno Scheid é a primeira escolha para o Senado e chega a 47,1% no voto consolidado, aponta Veritá Candidato do PL lidera o primeiro voto com 38,5% dos válidos e aparece entre os dois nomes mais citados pelos eleitores de Rondônia
2
Política - Há 5 dias atrás Nova pesquisa Veritá deste sábado mostra Marcos Rogério com 51,5% dos votos válidos
3
Política - Há 6 dias atrás Gestão do Hospital de Guajará-Mirim manifesta preocupação com edital do governo que reduz em 82,7% a meta de cirurgias ortopédicas na unidade
4
Política - Há 5 dias atrás Michelle Bolsonaro declara apoio a Magna dos Anjos para deputada estadual e destaca fé, valores cristãos e história de trabalho
5
Política - Há 6 dias atrás Hildon promete colocar Rondônia entre os principais destinos turísticos da Amazônia
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias