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Nova pesquisa Veritá deste sábado mostra Marcos Rogério com 51,5% dos votos válidos

Levantamento reforça cenário também registrado pela Quaest nesta semana e aponta possibilidade de Marcos Rogério alcançar maioria dos votos válidos já no primeiro turno

26/09/2026 22h19
Por: Redação Fonte: Redação
Divulgação
Divulgação

A nova pesquisa do Instituto Veritá, divulgada neste sábado (26), mostra Marcos Rogério (PL) com 51,5% dos votos válidos na disputa pelo Governo de Rondônia. O percentual coloca novamente o candidato acima da marca de 50% e dentro da faixa que, se confirmada nas urnas, permite a definição da eleição já no primeiro turno.

O resultado aponta na mesma direção da pesquisa Quaest divulgada nesta semana (24/09), que registrou 49,3% dos votos válidos para Marcos Rogério. Em levantamentos de institutos distintos, divulgados com poucos dias de diferença, o candidato aparece, portanto, muito próximo ou acima da maioria absoluta dos votos válidos.

No Veritá, a marca acima dos 50% se repete pela terceira rodada consecutiva em setembro. Marcos registrou 52,6% dos votos válidos na pesquisa realizada entre os dias 7 e 12 de setembro. Na rodada seguinte, entre 14 e 19, marcou 50,3%. Agora, o novo levantamento aponta 51,5%.

No resultado que considera todos os entrevistados, Marcos Rogério aparece com 49,2% das intenções de voto. Adailton Fúria (PSD) registra 19,6% nesse recorte e 20,6% entre os votos válidos. Hildon Chaves (União Brasil) aparece com 15% no resultado geral e 15,7% dos válidos. Os demais candidatos aparecem na sequência do levantamento.

A convergência entre Veritá e Quaest coloca a possibilidade de definição no primeiro turno entre os principais dados da reta final. Pela regra eleitoral, o governador é eleito no primeiro turno ao obter mais da metade dos votos válidos, excluídos brancos e nulos. No Veritá deste sábado, Marcos supera essa marca. Na Quaest divulgada nesta semana, registra 49,3% dos votos válidos.

A pesquisa Veritá ouviu 1.220 eleitores entre os dias 21 e 25 de setembro. A margem de erro informada é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pelo Sistema de Comunicação Pantanal Ltda./Rede Brasil de Televisão e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número RO-08063/2026.

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