Bruno Scheid e Nikolas Ferreira levantam “Fora Lula” e “Fora Moraes” em Ji-Paraná: “A gente vai estar lá para combater”

Bruno Scheid (PL), escolhido por Jair Bolsonaro para disputar uma das vagas ao Senado por Rondônia, e Nikolas Ferreira, uma das maiores lideranças da direita no Brasil, levantaram as bandeiras “Fora Lula” e “Fora Moraes” diante da multidão que ocupou o Beira Rio, em Ji-Paraná, no domingo (27). Entre os gritos contra o presidente e o ministro do Supremo Tribunal Federal, o público também respondeu em coro com o número de Bruno para o Senado: 222.

O encontro, realizado a convite de Bruno, reuniu apoiadores em torno de compromissos que o candidato vem defendendo: oposição ao PT, impeachment de Moraes e lealdade a Jair Bolsonaro. Na conversa com Nikolas durante a passagem por Rondônia, Bruno foi direto sobre a atuação que pretende ter em Brasília.

“A gente vai estar lá para combater”, afirmou. “É fazer parte de um time que vai para frente com toda a força possível para combater e não negociar mesmo.”

Sobre Lula, Bruno reafirmou sua intenção: “Vou trabalhar para tirar ele de lá.” O candidato defendeu uma oposição firme ao PT e criticou os políticos que negociam depois de chegar ao poder, deixando para trás os compromissos assumidos com seus eleitores.

No palco, Nikolas abriu sua participação chamando o público: “Quem é ‘Fora Lula’, dá um grito aí! Quem é ‘Fora Moraes’, dá um grito aí!” A multidão respondeu sob o sol forte de Ji-Paraná.

Ao defender Bruno, o deputado destacou a escolha de Bolsonaro e cobrou compromisso dos candidatos ao Senado com o impeachment de Moraes. “Votem em senadores que publicamente defenderam o impeachment do Alexandre de Moraes”, declarou.

Nikolas também imaginou o momento em que Bruno seria chamado para votar no Senado: “Com a palavra, senador Bruno Scheid, de Rondônia.” Disse que espera ouvir do aliado um voto favorável ao impeachment do ministro.

A defesa da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro também marcou o encontro. Bruno dedicou sua manifestação às famílias que considera injustiçadas, enquanto Nikolas reafirmou que elas não serão esquecidas.

“Nós estamos aqui para dizer que o Brasil não desiste dos seus”, afirmou o deputado diante dos apoiadores.