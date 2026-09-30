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Debate sobre PPPs será realizado na capital e distritos ribeirinhos

Um importante modelo de gestão pública que viabiliza investimentos essenciais em infraestrutura e serviços que a administração pública, sozinha, nã...

30/09/2026 12h51
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Primeira audiência será na próxima terça-feira (6), no Teatro Banzeiros, com início previsto para as 11h30, seguindo até as 14h
Primeira audiência será na próxima terça-feira (6), no Teatro Banzeiros, com início previsto para as 11h30, seguindo até as 14h

Um importante modelo de gestão pública que viabiliza investimentos essenciais em infraestrutura e serviços que a administração pública, sozinha, não teria orçamento ou eficiência operacional para realizar no curto prazo, a Parceria Público-Privada (PPP) será o centro do debate de três audiências públicas que serão promovidas em Porto Velho e nos distritos.

Essas audiências possuem como foco a análise e o remodelamento de projetos de PPPs que devem ser instaladas na capital rondoniense. A primeira audiência será na próxima terça-feira (6), no Teatro Banzeiros, com início previsto para as 11h30, seguindo até as 14h.

Já no dia 14 de outubro, é a vez do distrito de São Carlos receber a audiência, através do trabalho de uma equipe da Prefeitura que seguirá até a comunidade ribeirinha. No dia 15, a comitiva segue para Calama, onde será realizada a terceira audiência, encerrando os trabalhos.

Serviços de coleta de lixo, gestão hospitalar, entre uma série de serviços públicos de essencial importância, estão no centro do debate sobre as PPPs, motivo pelo qual o prefeito Léo Moraes convida a comunidade a se fazer presente nesses debates.

“É muito importante que a comunidade compareça para expor suas ideias, analisar as propostas que estão em pauta e assegurar que todas as decisões sejam tomadas em consonância com o desejo da nossa população”, disse Léo Moraes.

Não perca essa oportunidade de fazer parte dos debates que afetam diretamente a vida dos porto-velhenses.

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Texto: João Paulo Prudêncio

Foto: Arquivo / Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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