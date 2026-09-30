Inscrições no PVH+ estão abertas para passeio gratuito de Kalamazoo

Passeio acontece nesta sexta-feira (2), das 9h30 às 11h30, com percurso de 1 km pelos trilhos entre o Casarão dos Ingleses e a Igrejinha de Santo Antônio

Quem deseja conhecer um pouco da história de Porto Velho de uma forma diferente já pode garantir uma vaga para o passeio gratuito de Kalamazoo. As reservas estão disponíveis pelo aplicativo PVH+ e são necessárias para participar da atividade.

O passeio será realizado nesta sexta-feira (2), das 9h30 às 11h30, com saída do Casarão dos Ingleses em direção à Igrejinha de Santo Antônio. O percurso terá aproximadamente um quilômetro pelos trilhos da região histórica.

A Kalamazoo terá capacidade para oito passageiros por viagem. No dia da atividade, será necessário apresentar o agendamento realizado pelo PVH+ , que será conferido pela equipe antes do embarque. Também haverá atendimento presencial para esclarecimentos e chamada dos passageiros.

A idade mínima para participação é de 13 anos. Crianças e adolescentes dentro da faixa permitida deverão estar acompanhados por um adulto responsável. Por se tratar de um equipamento histórico, o embarque exige a subida de degraus, o que gera restrições de acessibilidade.

Léo Moraes ressaltou que o passeio aproxima a população da história e do patrimônio de Porto Velho

A atividade faz parte das ações de valorização do patrimônio histórico e busca proporcionar uma experiência turística e cultural entre dois importantes espaços da região.

O secretário executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, convida a população a participar.“É uma oportunidade de conhecer nossa história de uma forma diferente. As vagas são gratuitas e a reserva é feita pelo PVH+ , permitindo que moradores e visitantes possam viver essa experiência”.

Para o prefeito Léo Moraes, o passeio também contribui para aproximar a população do patrimônio da capital.“Queremos que as pessoas conheçam, valorizem e vivenciem a história de Porto Velho. O Kalamazoo proporciona esse encontro com a nossa memória de uma maneira muito especial”.

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Texto:Jhon Silva

Fotos:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)