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Prefeitura celebra 112 anos de Porto Velho com shows, passeios e atrações para toda a família

Uma semana repleta de atividades que ficarão marcadas na memória dos cidadãos porto-velhenses. Assim pode ser definido o calendário de festividades...

30/09/2026 12h07
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

Uma semana repleta de atividades que ficarão marcadas na memória dos cidadãos porto-velhenses. Assim pode ser definido o calendário de festividades da celebração dos 112 anos de Porto Velho, promovida pela Prefeitura Municipal.

Programação começou na segunda (28) com o educativo “Uma Noite no Museu”, que aproxima a comunidade de personagens históricos de Porto Velho.

A programação começou na segunda (28) com o imersivo e educativo Uma Noite no Museu, evento que coloca a comunidade frente a frente com personagens que participaram da construção de Porto Velho.

Já a quinta-feira (1º) inicia com passeio de barco no rio Madeira, que seguirá disponível à comunidade até o sábado (3). Além disso, no mesmo dia também será entregue a nova praça João Nicoletti e, durante a noite, haverá shows evangélicos de Fernanda Lopes, Flávio Vítor Jr. e Bruna Karla.

Na sexta-feira (2), o aniversário esquenta suas engrenagens com o corte do bolo de 112 metros para comemorar muitos anos de felicidade para a cidade de Porto Velho. Também haverá entrega de comendas, show da Esquadrilha da Fumaça, passeio de Kalamazoo, vagão da Estrada de Ferro restaurado e apresentação nacional com a banda Mastruz com Leite e Mara Pavanelly.

Na quinta-feira (1º), começam os passeios de barco

No sábado (3) será o dia das crianças comemorarem o aniversário da capital rondoniense, com shows infantis, parque inflável e uma série de atrações que irão deixar a criançada empolgada em ser porto-velhense.

“Essa programação foi elaborada para atender toda a nossa população, é o momento de festejar um novo rumo em nossa cidade, onde o pertencimento a Porto Velho é motivo de orgulho e alegria. Vamos juntos prestigiar o presente e o futuro da nossa capital”, destacou o prefeito Léo Moraes.

Acompanhe todos os detalhes das comemorações dos 112 anos de Porto Velho em nossa Agência de Notícias ou através do aplicativo PVH+ .

Confira programação.

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Texto: João Paulo Prudêncio

Foto: Arquivo / Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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