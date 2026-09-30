Uma Noite no Museu emociona visitantes em uma viagem pela história de Porto Velho

Conhecer a história pelos livros é diferente de estar diante dos personagens que ajudaram a construí-la. Foi essa sensação que marcou a experiência da analista de sistemas Alessandra Masso, moradora do bairro São João Bosco, durante a programação “Uma Noite no Museu”, realizada na útlima terça-feira (29), no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

Entre os personagens apresentados estavam Coronel Church, Marechal Rondon, Enfermeira Smith e Theodore Roosevelt, que foi interpretado por Flávio Terassini. Durante a experiência, ele contou detalhes da expedição realizada ao lado de Cândido Rondon pelo então chamado Rio da Dúvida.

Para o prefeito Léo Moraes, a proposta permite que a população se aproxime do patrimônio de uma maneira diferente.

“Quando a história ganha voz e personagens, ela se torna ainda mais próxima das pessoas. Queremos que as famílias ocupem esse espaço, conheçam a Madeira-Mamoré e entendam a importância desse patrimônio para a construção da identidade de Porto Velho”, afirmou o prefeito.

A programação continua nesta quarta-feira (30), novamente no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, para os visitantes que adquiriram antecipadamente seus ingressos pelo PVH+ .

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Texto:Jhon Silva

Fotos:Erisson Soares

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)