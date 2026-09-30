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Celso Neto encerra temporada da IMSA em Road Atlanta

Brasileiro disputa a última etapa da IMSA Michelin Pilot Challenge ao lado de Jenson Brickley, no CUPRA #77 da Stallion Motorsports, que completa sua primeira temporada na competição norte-americana.

30/09/2026 12h05
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Stallion Motorsports
Stallion Motorsports

Celso Neto, piloto brasileiro, participa nesta semana da última prova da temporada 2026 da IMSA Michelin Pilot Challenge, a corrida FOX Factory 120, realizada no Michelin Raceway Road Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Ao lado do britânico Jenson Brickley, campeão do TCR Europe em 2025, ele conduz o CUPRA León VZ TCR #77, carro da Stallion Motorsports, equipe que completa sua primeira temporada na competição.

A prova, programada para sexta‑feira, 2 de outubro, tem duração de duas horas e marca o encerramento da categoria TCR da IMSA Michelin Pilot Challenge. A participação de Neto e Brickley segue a formação adotada nas duas últimas etapas do campeonato, após a estreia da Stallion Motorsports na IMSA, que ocorreu em 2026.

A temporada de 2026 foi a primeira da Stallion Motorsports na IMSA Michelin Pilot Challenge. Ao longo do calendário, a equipe utilizou o CUPRA León VZ TCR #77 e contou com Celso Neto como piloto principal. Em Laguna Seca, o carro abandonou nos minutos finais enquanto disputava posições de destaque. Em Road America, Neto partiu do final do grid, avançou até liderar a categoria TCR e terminou em segundo lugar. No Virginia International Raceway, a equipe retirou‑se devido a falhas elétricas. Em Indianápolis, Neto largou em terceiro, liderou a categoria TCR e perdeu a corrida por uma quebra na suspensão dianteira direita.

Segundo o piloto, "quando olhamos apenas para os resultados, eles não contam toda a história da nossa temporada; tivemos um carro muito rápido praticamente o ano inteiro e estávamos constantemente brigando na frente. Os imprevistos ocorreram quando estávamos em posições competitivas, o que faz parte do automobilismo, sobretudo em um primeiro ano de projeto novo". Ele acrescentou que a equipe busca combinar velocidade, experiência e um pouco mais de sorte para obter um bom resultado em Road Atlanta.

Flávio Bergmann, diretor de Comunicação e Marketing da Stallion Motorsports, destacou que "os resultados finais não refletem a velocidade que Celso e a equipe demonstraram ao longo do campeonato. Para uma equipe em seu primeiro ano na IMSA, chegar à última etapa com capacidade de lutar na frente é extremamente importante. Construímos uma base forte em 2026 e queremos fechar este capítulo com uma grande apresentação em Road Atlanta".

O Michelin Raceway Road Atlanta possui 2,54 milhas (cerca de 4,09 km) de extensão, com variações de elevação e trechos de alta velocidade. A programação da etapa inclui treinos livres na quarta‑feira (30), segundo treino e classificação na quinta‑feira (1º) e a corrida propriamente dita na sexta‑feira (2), com largada prevista para 11h40 (horário local) e transmissão internacional iniciando às 11h35. A prova integra o fim de semana do Motul Petit Le Mans, que encerra a temporada da IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

A participação de Celso Neto e Jenson Brickley em Road Atlanta representa a conclusão de um ano de desenvolvimento técnico e operacional da Stallion Motorsports na IMSA, bem como a oportunidade de validar o desempenho do CUPRA León VZ TCR #77 em um dos circuitos mais exigentes da categoria.

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