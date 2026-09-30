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Entretenimento Entretenimento

Zhang Turan Retorna a Londres com a SUNCUN Concluindo sua Jornada nas Semanas da Moda em Quatro Cidades

30/09/2026 04h47
Por: Redação Fonte: Agência Dino

LONDRES, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A SUNCUN apresentou sua coleção PV2027, "Wen Feng Ji Meng" ("VENTO E SONHO"), na London Fashion Week, completando a trajetória de uma década da fundadora Zhang Turan, do nordeste da China a Nova York, Paris, Londres e Milão. A apresentação marcou o 10º aniversário da marca e encerrou seu ciclo nas semanas de moda em quatro cidades.

O desfile contou com 59 looks com silhuetas fluidas, modelagem em camadas e espaço negativo, traduzindo o conceito de vento e sonho da coleção. O desfile chamou a atenção de compradores internacionais e da mídia. Tendo concluído seu segundo lançamento global de novos produtos em Londres, a SUNCUN planeja abrir uma loja física na cidade, trazendo um novo estilo de vida para Londres, enquanto continua a desenvolver um sistema de moda oriental contemporâneo e maduro, e a aprofundar a colaboração artesanal global.

Sua história teve início em Nova York, em fevereiro de 2019, quando ele foi convidado pela IMG para a New York Fashion Week para apresentar o "Wuwei Fusheng". Aos 24 anos, ele ficou amplamente conhecido como o mais jovem estilista de alta-costura a se apresentar no evento. A cobertura internacional descreveu seu trabalho como "um poder misterioso do Oriente". No final daquele ano, "Shanhai", no Petit Palais, o levou até Paris. Zhang estreou em Londres com a coleção outono-inverno 2024 da SUNCUN, "Kaitian", divulgada pela CRI. Sete meses depois, a coleção PV2025 "Bridge" na Semana de Moda de Milão foi coberta pela Xinhua e avaliada pela Câmara Nacional da Moda da Itália.

A coleção de Londres leva esse desenvolvimento para o design. Desenvolvida em torno da frase "Use o vento como rastros, o sonho como mensagens", a coleção trata o vento como movimento mundano e o sonho como vida flutuante. Em vez de reproduzir paisagens literais ou sobrepor símbolos culturais, Zhang usa silhuetas fluidas, modelagem em camadas, contrastes entre o virtual e o real e espaço negativo para traduzir a filosofia oriental em um guarda-roupa contemporâneo.

"A beleza das roupas orientais não está apenas no estilo — está na própria filosofia oriental", disse Zhang. O retorno completa o percurso de quatro cidades e mostra como a SUNCUN está levando o artesanato do patrimônio imaterial para além da alta-costura única, transformando-o em uma linguagem de moda que abrange a alta-costura e o prêt-à-porter.

Sobre a SUNCUN

Fundada em 2015 em Shenyang, a SUNCUN é uma marca chinesa de alta-costura e moda no estilo novo estilo chinês fundada por Zhang Turan. A marca trabalha com artesãos chineses e desenvolve bordados de patrimônio imaterial, tecidos tradicionais e alfaiataria para clientes únicos e prêt-à-porter por meio da La Brocart/Chengyi Bureau e da TURANZZ.

Contato para a imprensa

Tingting Li, CEO da SUNCUN

[email protected]

Fotos que acompanham este comunicado estão disponíveis em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1c46be1b-f0af-434f-92a5-b419054e54d7

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/39d0e79c-21c0-440e-a96e-082e3c8c3e00

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e6449c3c-8c1a-4658-a11e-97c5396df022

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https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d69d5a8d-4ffa-49d2-ba22-02bbef488f67

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9836662)

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