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Geral Geral

Mega-Sena acumula para R$ 75 milhões; confira os números sorteados

Dezenas sorteadas foram: 04 - 10 - 20 - 25 - 27 - 48

29/09/2026 23h06
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.064 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (29). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 75 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 04 - 10 - 20 - 25 - 27 - 48

  • 82 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 24.039,44 cada
  • 4.467 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 727,39 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (1º), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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