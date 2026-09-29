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Previsão do tempo para quarta-feira (30), em SP: tempo instável

Ao longo do dia, são esperadas chuvas em todas as regiões, de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios e rajadas de vento, com possibili...

29/09/2026 18h41
Por: Redação Fonte: Secom SP
Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 17 e 32 graus.
Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 17 e 32 graus.

Nesta quarta-feira, dia 30, o tempo permanecerá instável em todo o estado de São Paulo, devido à atuação de um cavado meteorológico e à passagem de uma frente fria pelo oceano.

Ao longo do dia, são esperadas chuvas em todas as regiões, de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios e rajadas de vento, com possibilidade de queda pontual de granizo. Os acumulados poderão ser significativos, principalmente nas regiões próximas à divisa com o Paraná, aumentando o potencial para transtornos.

Diante desse cenário, todo o Estado permanece em nível de ATENÇÃO, principalmente para a ocorrência de temporais isolados, alagamentos, enxurradas e elevação dos níveis dos rios, sobretudo nas áreas mais vulneráveis.

Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 17 e 32 graus. Já em Franca, mínima de 20 e máxima de 36 graus.

Fique atento aos alertas da Defesa Civil do Estado de São Paulo, e em caso de emergência ligue 199 pra a Defesa Civil ou 193 para o Corpo de Bombeiros

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