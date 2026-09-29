Defesa Civil emite 34 alertas para chuvas e risco de incêndio em diferentes regiões do estado

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Porto Velho, RO
A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, na tarde desta terça-feira (29), 34 alertas meteorológicos para diferentes regiões paulistas, diante da atuação de áreas de chuva, com possibilidade de tempestades, e da ocorrência simultânea de temperaturas elevadas e baixos índices de Umidade Relativa do Ar em outras localidades.
Ao longo da tarde, 28 mensagens foram enviadas por SMS para regiões de Assis, Marília, Dracena, Teodoro Sampaio, Presidente Epitácio, Caiabu, Mariápolis, Mirante do Paranapanema, Rancharia, Ilha Comprida, Iguape, Presidente Prudente, Paraguaçu Paulista, Pirapozinho, Bauru, Rosana, Maracaí, Euclides da Cunha Paulista, Severínia, Tabapuã, Olímpia, Guararapes, Monte Azul Paulista, Pirangi, Paraíso, Bebedouro, Gabriel Monteiro, Clementina, Sertãozinho, Martinópolis, Morro Agudo, Itapira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Águas de Lindóia, Getulina, Pompéia e Itapetininga.
Entre as 28 mensagens enviadas por SMS, três foram destinadas especificamente a alertar para baixos índices de Umidade Relativa do Ar nas regiões de Barretos e Franca; São José do Rio Preto e Votuporanga; e Ribeirão Preto, Araraquara e São Carlos.
Também foram emitidos seis alertas por Cell Broadcast para diferentes localidades. Os avisos indicavam chuva forte, acompanhada de raios, ventos e possibilidade de granizo, além do deslocamento das áreas de chuva, e orientavam a população a buscar abrigo em local seguro.
Nas regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Araraquara, Ribeirão Preto, Campinas e Bauru, a combinação de temperaturas elevadas, baixa umidade e vegetação seca aumenta o risco de incêndios florestais e queimadas, principalmente em áreas de pastagens e terrenos com material combustível.
O cenário desta terça-feira (29) ocorre durante uma primavera sob influência do El Niño, fenômeno climático que pode influenciar a distribuição das chuvas e das temperaturas em diferentes regiões.
Em São Paulo, essa dinâmica se traduz em condições distintas no mesmo dia, com áreas de chuva forte e possibilidade de tempestades em algumas localidades, enquanto outras registram temperaturas elevadas e baixa umidade.
A Defesa Civil do Estado de São Paulo permanece monitorando as condições meteorológicas e atualizando os alertas conforme a evolução do cenário. Para receber alertas gratuitos por SMS, envie o CEP para o número 40199. Em situações de emergência, acione a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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