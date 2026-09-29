Defesa Civil emite 34 alertas para chuvas e risco de incêndio em diferentes regiões do estado

O cenário desta terça-feira (29) ocorre durante uma primavera sob influência do El Niño. Foto: Divulgação/Governo de SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, na tarde desta terça-feira (29), 34 alertas meteorológicos para diferentes regiões paulistas, diante da atuação de áreas de chuva, com possibilidade de tempestades, e da ocorrência simultânea de temperaturas elevadas e baixos índices de Umidade Relativa do Ar em outras localidades.

Ao longo da tarde, 28 mensagens foram enviadas por SMS para regiões de Assis, Marília, Dracena, Teodoro Sampaio, Presidente Epitácio, Caiabu, Mariápolis, Mirante do Paranapanema, Rancharia, Ilha Comprida, Iguape, Presidente Prudente, Paraguaçu Paulista, Pirapozinho, Bauru, Rosana, Maracaí, Euclides da Cunha Paulista, Severínia, Tabapuã, Olímpia, Guararapes, Monte Azul Paulista, Pirangi, Paraíso, Bebedouro, Gabriel Monteiro, Clementina, Sertãozinho, Martinópolis, Morro Agudo, Itapira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Águas de Lindóia, Getulina, Pompéia e Itapetininga.

Entre as 28 mensagens enviadas por SMS, três foram destinadas especificamente a alertar para baixos índices de Umidade Relativa do Ar nas regiões de Barretos e Franca; São José do Rio Preto e Votuporanga; e Ribeirão Preto, Araraquara e São Carlos.

Também foram emitidos seis alertas por Cell Broadcast para diferentes localidades. Os avisos indicavam chuva forte, acompanhada de raios, ventos e possibilidade de granizo, além do deslocamento das áreas de chuva, e orientavam a população a buscar abrigo em local seguro.

Calor, baixa umidade e risco de incêndios

Nas regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Araraquara, Ribeirão Preto, Campinas e Bauru, a combinação de temperaturas elevadas, baixa umidade e vegetação seca aumenta o risco de incêndios florestais e queimadas, principalmente em áreas de pastagens e terrenos com material combustível.

Primavera tem influência do El Niño

O cenário desta terça-feira (29) ocorre durante uma primavera sob influência do El Niño, fenômeno climático que pode influenciar a distribuição das chuvas e das temperaturas em diferentes regiões.

Em São Paulo, essa dinâmica se traduz em condições distintas no mesmo dia, com áreas de chuva forte e possibilidade de tempestades em algumas localidades, enquanto outras registram temperaturas elevadas e baixa umidade.

Como se proteger durante as chuvas

Ao receber um alerta de chuva forte, procure abrigo em local seguro e permaneça protegido até a passagem da tempestade.

Durante a ocorrência de raios e ventos fortes, evite áreas abertas, árvores, estruturas metálicas, postes e locais próximos à fiação elétrica.

Não atravesse áreas alagadas, seja a pé ou de veículo.

Mantenha distância de rios, córregos e locais sujeitos a enxurradas.

Em caso de granizo, permaneça em local protegido e aguarde a redução da intensidade da chuva antes de sair.

Cuidados durante o calor e o tempo seco

Beba água regularmente ao longo do dia.

Evite exposição prolongada ao sol, especialmente nos horários de maior calor.

Prefira ambientes protegidos do sol e, sempre que possível, com boa circulação de ar.

Evite atividades que possam provocar incêndios em áreas de vegetação seca.

Não queime lixo ou restos de poda e não utilize fogo para limpeza de terrenos.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo permanece monitorando as condições meteorológicas e atualizando os alertas conforme a evolução do cenário. Para receber alertas gratuitos por SMS, envie o CEP para o número 40199. Em situações de emergência, acione a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.