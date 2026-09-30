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Novo espaço para comércio é preparado para as comemorações dos 112 anos de Porto Velho

Mais uma transformação começa a ganhar forma em Porto Velho. Um espaço que antes era marcado por uma construção abandonada e deteriorada, oferecend...

30/09/2026 11h34
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
A programação ocorre de 1º a 3 de outubro, com novo espaço para ambulantes e comerciantes locais
A programação ocorre de 1º a 3 de outubro, com novo espaço para ambulantes e comerciantes locais

Mais uma transformação começa a ganhar forma em Porto Velho. Um espaço que antes era marcado por uma construção abandonada e deteriorada, oferecendo riscos aos moradores da região, está sendo revitalizado para dar lugar a uma nova área destinada ao comércio durante as comemorações pelos 112 anos da capital, com uma ampla praça de alimentação.

A programação acontece nos dias 1º, 2 e 3 de outubro, e o novo espaço, localizado na rua Renato Peres, atrás do Mercado Central, será destinado a ambulantes e comerciantes locais, ampliando as oportunidades de trabalho e garantindo um ambiente mais adequado para receber quem vai participar das festividades.

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), já iniciou os serviços de limpeza e preparação do terreno. A iniciativa faz parte das ações que estão sendo realizadas para preparar a cidade para um calendário especial de aniversário.

Para o prefeito Léo Moraes, a revitalização representa mais do que a preparação de um espaço para as festividades.

“Estamos transformando um local que antes estava abandonado e oferecia riscos, em um espaço que poderá ser utilizado pela população e pelos comerciantes. É uma ação que contribui para deixar a cidade mais organizada, segura e preparada para receber as pessoas durante as comemorações”.

Além de proporcionar melhores condições para o comércio durante os dias de programação, a iniciativa também contribui para movimentar a economia local, criando novas oportunidades para quem trabalha e empreende na capital.

Com uma programação repleta de atividades e atrações para diferentes públicos, Porto Velho se prepara para celebrar seus 112 anos. O novo espaço soma-se às ações da Prefeitura para garantir que a população possa aproveitar a festa, enquanto os comerciantes encontram um ambiente preparado para apresentar seus produtos e fortalecer seus negócios.

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Texto: Letícia Regis

Fotos: Hellon Luiz

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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