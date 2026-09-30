Mais de 8 mil entrevistas movimentam Segundo Feirão do Emprego na capital

Mais de 8 mil entrevistas foram realizadas no Feirão do Emprego, que reuniu cerca de 2 mil pessoas e mais de 100 empresas em processos seletivos

Mais de 8 mil entrevistas de emprego foram realizadas em um único dia durante a segunda edição do Feirão do Emprego, promovido no último sábado (26), na Escola Padrão. Cerca de 2 mil pessoas passaram pelo evento e tiveram a oportunidade de participar de processos seletivos de mais de 100 empresas.

O resultado das entrevistas deve continuar ao longo dos próximos dias, já que parte das empresas ainda está avaliando candidatos e concluindo seus processos de contratação.

Para o diretor do Sine Municipal, Vinicius Hermes, o volume de entrevistas mostra o alcance da iniciativa. “Foram mais de 8 mil entrevistas em um único dia. Agora, muitas empresas seguem avaliando os candidatos, e nossa expectativa é que esse trabalho resulte em mais de 400 contratações”.

O secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade, Raimundo Alencar, ressaltou a aproximação entre trabalhadores e empregadores.“Conseguimos colocar milhares de pessoas frente a frente com empresas que estavam procurando profissionais. Esse contato direto amplia as possibilidades de uma oportunidade de trabalho”.

Para o prefeito Léo Moraes, os processos iniciados no Feirão ainda podem representar uma mudança na vida de muitas famílias.“Foram milhares de entrevistas e, por trás de cada uma delas, existe alguém buscando uma oportunidade. Agora esperamos que muitas dessas conversas se transformem em emprego e renda para a nossa população”.

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Texto:Jhon Silva

Fotos:Erisson Soares

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)