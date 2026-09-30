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Prefeitura abre concursos com 2.630 vagas para Saúde e Educação em Porto Velho

Após mais de uma década sem abrir concurso público com amplo número de vagas, a Prefeitura de Porto Velho entrega à comunidade a abertura de dois e...

30/09/2026 09h55
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Educação e Saúde terão 2.630 vagas, com provas previstas para dezembro de 2026
Educação e Saúde terão 2.630 vagas, com provas previstas para dezembro de 2026

Após mais de uma década sem abrir concurso público com amplo número de vagas, a Prefeitura de Porto Velho entrega à comunidade a abertura de dois editais que irão aprimorar os serviços oferecidos pelo município e garantir oportunidade de carreira no funcionalismo público municipal.

Os concursos abrangem dois setores vitais da gestão pública: a Educação, que terá 430 vagas, e a Saúde, com 2.200 vagas diretas e de reserva disponíveis. A banca dos concursos será o IBGP, e a previsão é que as provas sejam aplicadas em dezembro deste ano de 2026.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, esse é o maior pacote de concursos já lançado na história da capital rondoniense, sendo uma ação que se tornou possível pela dedicação das pessoas que acreditam no progresso da cidade.

“Depois de muitos anos, a nossa Porto Velho volta a oferecer oportunidade para quem deseja seguir uma carreira no funcionalismo municipal. Não perca essa chance, faça sua inscrição e se prepare para a prova, e dessa maneira construímos uma cidade forte e integrada”, falou Léo Moraes.

Os editais podem ser acessados no portal da Prefeitura ou através do aplicativo PVH+ .

Siga o canal oficial no WhatsApp e receba as principais informações diretamente no seu celular:

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Texto: João Paulo Prudêncio

Foto: Arquivo / Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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