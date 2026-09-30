Quarta, 30 de Setembro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
32°

Parcialmente nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,17

Euro

R$ 5,87

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
CidadesUma Noite no Museu emociona visitantes em uma viagem pela história de Porto VelhoJustiçaDino manda PF investigar disseminação de ataques a imagens católicas CidadesProfissionais da Motolância passam por treinamento para aprimorar atendimento de urgência na capitalCidadesMais de 8 mil entrevistas movimentam Segundo Feirão do Emprego na capitalEntretenimentoNoPing lança grande atualização com novos recursos
Dólar comercial R$ 5,17 -0,60%
Euro R$ 5,87 -0,45%
Bitcoin R$ 459.023,47 ++0,45%
Bovespa 186.023,7 pontos +1.19%
Economia Economia

Contas públicas têm déficit de R$ 10 bilhões em agosto

Valor é melhor que o de agosto de 2025, que teve perda de R$ 17,3 bi

30/09/2026 10h06
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
© José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

O setor público consolidado – União, estados, municípios e empresas estatais – registrou déficit primário de R$ 10 bilhões em agosto. O resultado representa melhora em relação ao mesmo mês de 2025, quando o débito foi de R$ 17,3 bilhões.

Os valores foram divulgados pelo Banco Central (BC) nesta quarta-feira (30). O déficit primário corresponde ao resultado das contas públicas sem considerar o pagamento dos juros da dívida.

Em agosto, o Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) respondeu por déficit de R$ 14,7 bilhões, enquanto os governos regionais registraram superávit de R$ 2,7 bilhões e as empresas estatais tiveram resultado positivo de R$ 2 bilhões.

No acumulado de 12 meses encerrados em agosto, o setor público consolidado registra déficit primário de R$ 82,1 bilhões, equivalente a 0,62% do Produto Interno Bruto (PIB). O resultado é 0,06 ponto percentual inferior ao déficit do primeiro semestre.

Juros e resultado nominal

Os gastos com juros nominais somaram R$ 105,9 bilhões em agosto, acima dos R$ 74,3 bilhões registrados no mesmo mês do ano passado.

Segundo o BC, contribuiu para esse aumento a piora no resultado das operações de swap cambial, que passaram de ganho de R$ 19,9 bilhões em agosto de 2025 para perda de R$ 9,3 bilhões em agosto deste ano.

Em 12 meses, as despesas com juros alcançaram R$ 1,182 trilhão, o equivalente a 8,86% do PIB.

Ao incluir o pagamento de juros, o resultado nominal do setor público foi deficitário em R$ 115,9 bilhões em agosto. No acumulado de 12 meses, o déficit nominal chegou a R$ 1,264 trilhão, ou 9,48% do PIB – alta de 0,12 ponto percentual em relação ao mês anterior.

Dívida pública

A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) atingiu R$ 9,2 trilhões em agosto, o equivalente a 69,3% do PIB. O indicador subiu 0,1 ponto percentual no mês, influenciado principalmente pelos juros nominais e pelo déficit primário.

Já a Dívida Bruta do Governo Geral – INSS, governos estaduais e municipais – alcançou R$ 11,1 trilhões, correspondentes a 82,9% do PIB. O percentual ficou 0,3 ponto acima do registrado em julho.

De acordo com o Banco Central, o avanço da dívida bruta no mês refletiu principalmente a incorporação dos juros nominais, além dos efeitos da variação cambial. No acumulado do ano, a DBGG teve aumento de 4,2 pontos percentuais do PIB.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Economia Produção de leite bate recorde mesmo com redução de vacas ordenhadas
Economia Receita paga nesta quarta lote da malha fina do Imposto de Renda
Economia Beneficiários com NIS de final 0 recebem Bolsa Família de setembro
Economia Prazo para empresas optarem por Simples é prorrogado para outubro
Economia Número de transações com Pix caem 10% após proibição de bets
Economia Petrobras fecha acordo para comprar gás dos EUA por mais de 20 anos
Porto Velho, RO
Atualizado às 10h01
32°
Parcialmente nublado

Mín. 22° Máx. 36°

36° Sensação
2.06 km/h Vento
58% Umidade do ar
100% (3.43mm) Chance de chuva
Amanhã (01/10)

Mín. 22° Máx. 38°

Chuvas esparsas
Sexta (02/10)

Mín. 22° Máx. 36°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 4 dias atrás Bruno Scheid é a primeira escolha para o Senado e chega a 47,1% no voto consolidado, aponta Veritá Candidato do PL lidera o primeiro voto com 38,5% dos válidos e aparece entre os dois nomes mais citados pelos eleitores de Rondônia
2
Política - Há 5 dias atrás Gestão do Hospital de Guajará-Mirim manifesta preocupação com edital do governo que reduz em 82,7% a meta de cirurgias ortopédicas na unidade
3
Política - Há 4 dias atrás Nova pesquisa Veritá deste sábado mostra Marcos Rogério com 51,5% dos votos válidos
4
Política - Há 4 dias atrás Michelle Bolsonaro declara apoio a Magna dos Anjos para deputada estadual e destaca fé, valores cristãos e história de trabalho
5
Política - Há 5 dias atrás Hildon promete colocar Rondônia entre os principais destinos turísticos da Amazônia
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias