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Hipoglicemia severa reforça prevenção no trânsito e em ambientes domésticos

Quando a crise ocorre na condução de veículos ou motocicletas, os riscos de colisões fatais aumentam drasticamente. Já no ambiente doméstico, o des...

30/09/2026 08h05
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
É necessário cuidados ao conduzir veículos ou motocicletas 
É necessário cuidados ao conduzir veículos ou motocicletas 

Quando a crise ocorre na condução de veículos ou motocicletas, os riscos de colisões fatais aumentam drasticamente. Já no ambiente doméstico, o desmaio sem o devido socorro imediato pode levar a complicações graves.

De acordo com o vice-coordenador do Núcleo de Educação Permanente (NEP/Samu), Lânderson Laífe Batista Gutierres, que já presenciou acidentes causados por episódios de hipoglicemia na rotina de socorro, a condição é uma emergência médica que exige atenção imediata.

A secretária municipal de Saúde também reforçou a necessidade de conscientização por parte dos cidadãos.

"A nossa rede de saúde e as equipes do SAMU estão totalmente preparadas para realizar os atendimentos de urgência e emergência. No entanto, evitar se colocar nessas situações de risco e adotar a prevenção no dia a dia é sempre o melhor caminho", salientou a gestora.

Recomendações e medidas preventivas no dia a dia

Para evitar surpresas no trânsito e dentro de casa, a Semusa orienta que motoristas e motociclistas nunca assumam a direção em jejum e mantenham sempre uma rotina alimentar adequada. Ao notar os primeiros sinais de crise, como tontura, suor frio, palidez, tremores ou desorientação, a recomendação é parar o veículo imediatamente em local seguro ou sentar-se, caso esteja em casa.

É fundamental também carregar sempre uma fonte de açúcar rápida no bolso ou no veículo, como balas, doces ou uma caixinha de suco, além de manter os cuidados com a hidratação nos dias ensolarados. Em casos de perda de consciência ou crises graves, familiares e colegas devem acionar imediatamente o SAMU pelo número 192.

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Texto: Taiana Mendonça

Fotos: Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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