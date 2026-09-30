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Dois institutos registram Marcos Rogério à frente na reta final em Rondônia

Nos votos válidos, levantamentos da Quaest e do Veritá apontam 49,3% e 51,5% para o candidato ao Governo

30/09/2026 09h05
Por: Redação Fonte: Redação
Divulgação
Divulgação
Duas pesquisas divulgadas na mesma semana colocam Marcos Rogério (PL) à frente na disputa pelo Governo de Rondônia e registram vantagens superiores a 20 pontos percentuais sobre o segundo colocado. Na Quaest, o candidato alcança 49,3% dos votos válidos, 21,3 pontos à frente de Adailton Fúria e 37,3 de Hildon Chaves. No Veritá, Marcos aparece com 51,5%, vantagem de 30,9 pontos sobre Fúria e de 35,8 sobre Hildon.
 
No Veritá, a sequência de setembro manteve Marcos Rogério acima de 50% dos votos válidos nas três rodadas divulgadas pelo instituto. Foram 52,6% entre os dias 7 e 12, 50,3% na pesquisa seguinte e 51,5% no levantamento realizado entre 21 e 25 de setembro.
 
Na Quaest, a diferença entre os dois primeiros colocados aumentou de agosto para setembro. Marcos tinha 24% das intenções de voto e Adailton Fúria, 21%, diferença de três pontos. Na pesquisa mais recente, divulgada em 24 de setembro, Marcos chegou a 37%, enquanto Fúria permaneceu com 21%. A vantagem subiu para 16 pontos. Hildon Chaves, terceiro colocado, saiu de 10% para 9%.
 
Os últimos levantamentos dos dois institutos foram divulgados com dois dias de diferença e colocam Marcos Rogério em percentuais próximos dos votos válidos nesta reta final. A Quaest registra 49,3% e o Veritá, 51,5%, diferença de 2,2 pontos percentuais entre as duas medições.
 
As pesquisas citadas estão registradas na Justiça Eleitoral. A Quaest de agosto tem os números RO-05711/2026 e BR-00490/2026; a rodada de setembro, RO-08556/2026 e BR-06511/2026. No Veritá, os levantamentos realizados entre 7 e 12 de setembro estão registrados sob RO-01935/2026 e BR-02389/2026; entre 14 e 19, RO-05848/2026 e BR-07923/2026; e entre 21 e 25, RO-08063/2026 e BR-03566/2026.
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