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Automedicação pode piorar síndromes gripais; idosos estão mais vulneráveis, alerta médica de SP

Pacientes mais vulneráveis, como idosos, podem lidar com sintomas intensos da gripe com risco de desenvolver uma infecção secundária, como pneumoni...

30/09/2026 08h16
Por: Redação Fonte: Secom SP
O início tardio do tratamento correto também pode facilitar o desenvolvimento de quadros de sinusite, pneumonia e bronquite aguda - Foto: DIvulgação/Governo de São Paulo
O início tardio do tratamento correto também pode facilitar o desenvolvimento de quadros de sinusite, pneumonia e bronquite aguda - Foto: DIvulgação/Governo de São Paulo

A automedicação pode piorar síndromes gripais e os pacientes idosos estão mais vulneráveis. A coordenadora do Pronto-Socorro do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) , Raquel Moreira, explica que os doentes tentam controlar febre baixa, prostração, coriza e dor de garganta com o uso de medicações, sem orientação de especialista, por mais de sete dias, prolongando o desconforto. A situação facilita a ocorrência de infecções bacterianas secundárias.

A automedicação para tratar sintomas gripais parece inofensiva, mas pode oferecer risco quando realizada por mais de uma semana. Nessa situação, a medicação minimiza a intensidade de sintomas de uma infecção mais resistente, como febre refratária e prostração intensa, mas não resolve o quadro. Também facilita a descompensação de doenças de base relacionadas ao uso desenfreado de anti-inflamatórios. Correm mais riscos os idosos asmáticos e diabéticos com quadros renais crônicos.

LEIA TAMBÉM: Primavera pode desencadear crises respiratórias; veja cuidados

O início tardio do tratamento correto também pode facilitar o desenvolvimento de quadros de sinusite, pneumonia e bronquite aguda.

Cuidados a ser tomados

A coordenadora do PS do HSPE, Raquel Moreira, explica que infecções virais, mudanças bruscas de temperatura e fatores alérgenos são outras condições relacionadas à exacerbação de doenças pré-existentes. “Os sintomas podem ser tratados com medicações sintomáticas, mas o uso não deve ultrapassar sete dias. Após esse prazo, a avaliação médica é essencial, principalmente para idosos, que têm a imunidade mais fragilizada em virtude do envelhecimento do próprio organismo e das doenças de base e dos tratamentos”, reforça.

Para evitar a piora da gripe durante o clima frio, a orientação é evitar ambientes fechados e aglomerações de pessoas, agasalhar-se bem, além de manter boa alimentação, hidratação e descanso adequado.

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