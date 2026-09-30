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Exposição sobre Marília Mendonça, Mostra de Artes Cênicas e espetáculo circense: veja destaques culturais em SP

Programação contempla também Dia Internacional do Café em Santos e mostra itinerante em Suzano

30/09/2026 07h32
Por: Redação Fonte: Secom SP
Museu da Imagem e do Som (MIS)
Museu da Imagem e do Som (MIS)

Da capital ao interior, a Agenda Viva SP desta semana apresenta uma seleção de experiências culturais que agitam a programação dos espaços da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo . A agenda contempla atividades que valorizam o acesso à cultura para todos os públicos.

Na capital, o Museu da Imagem e do Som (MIS) inaugura a exposição “Marília Mendonça – Sentimento Louco”, reunindo objetos pessoais, figurinos, registros inéditos e instalações interativas em cenários temáticos inspirados nas composições da cantora. A mostra percorre a infância da artista, seu trabalho como compositora, os bastidores de shows e sua consagração na música sertaneja, conectando-se ao lançamento de um documentário homônimo. Na zona leste da cidade, a Fábrica de Cultura Vila Curuçá recebe um espetáculo circense lúdico e interativo comandado pela palhaça Serafina, centrado no manuseio de bolhas de sabão em diversos tamanhos e formatos. A atração é gratuita e evolui em complexidade técnica até colocar um espectador no interior de uma bolha gigante.

LEIA TAMBÉM: Museu da Imagem e do Som abre inscrições nesta quarta (30) para o projeto ‘São Paulo em Curtas 2026 – MIS em Cena’

No interior, o Conservatório de Tatuí apresenta a primeira etapa da sua Mostra de Artes Cênicas, reunindo 11 montagens autorais desenvolvidas pelos alunos ao longo do ano. A programação abrange espetáculos do público infantil ao adulto, além de contar com uma exposição do curso de Visualidades da Cena. Já em Santos, o Museu do Café realiza a 9ª edição do Mercado Coffee em comemoração ao Dia Internacional do Café. A feira reúne expositores de cafés especiais, métodos de preparo, artesanato e cerveja artesanal, oferecendo ainda o Espaço Café com Leite, apresentações musicais e oficinas práticas.

Em Suzano, na região metropolitana, a Câmara Municipal recebe a exposição itinerante “Arte Sacra para Ver e Sentir”, realizada pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo. A iniciativa gratuita apresenta réplicas de obras representativas do acervo do museu produzidas por escaneamento digital e impressão 3D em resina termoplástica ABS, contando com policromia feita manualmente para reproduzir com precisão a coloração original das peças.

Por ser uma plataforma colaborativa, a Agenda Viva SP convida artistas, produtores e instituições culturais a divulgarem seus eventos gratuitamente em https://agendavivasp.com.br .

Confira os destaques da semana:

Exposição “Marília Mendonça – Sentimento Louco” chega ao MIS

“Marília Mendonça – Sentimento Louco”, no Museu da Imagem e do Som (MIS) – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo
“Marília Mendonça – Sentimento Louco”, no Museu da Imagem e do Som (MIS) – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

O Museu da Imagem e do Som (MIS) inaugura no dia 9 de outubro a exposição “Marília Mendonça – Sentimento Louco”. A mostra reúne objetos pessoais, figurinos, registros inéditos e instalações interativas divididos em cenários temáticos inspirados nas composições da cantora. A exposição também percorre os primeiros passos da artista na infância, seu trabalho como compositora, os bastidores de shows e a consagração na música sertaneja, além de se conectar ao lançamento de um documentário homônimo sobre a cantora no dia 16 de outubro nas plataformas de streaming parceiras.

Conservatório de Tatuí abre primeira parte da “Mostra de Artes Cênicas”

Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí
Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí

A primeira etapa da Mostra de Artes Cênicas do Conservatório de Tatuí reúne trabalhos produzidos pelos alunos durante o ano. O público poderá conferir montagens autorais em diversos formatos, encenadas por turmas de várias faixas etárias, do infantil ao adulto. Além dos espetáculos, o evento conta com uma exposição do curso de Visualidades da Cena e uma aula magna com Juliana Pardo e Alício Amaral, da Cia. Mundu Rodá.

LEIA TAMBÉM: SP tem Mostras Regionais de Teatro em 18 cidades

Museu do Café realiza a 9ª edição do Mercado Coffee

Museu do Café – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo
Museu do Café – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Em comemoração ao Dia Internacional do Café, o Museu do Café realiza a 9ª edição do Mercado Coffee, feira que reúne expositores de cafés especiais, métodos de preparo, artesanato e cerveja artesanal, além de contar com o Espaço Café com Leite, leitura da borra, apresentações musicais e oficinas ministradas pela Nescafé, Power Coffee e Macapaiz Café. A programação é gratuita com retirada prévia de senhas no local e na bilheteria para a leitura da borra e para as oficinas.

Fábrica de Cultura recebe espetáculo circense com bolhas de sabão

Fábrica de Cultura Vila Curuçá – Foto: Nilton Fukuda
Fábrica de Cultura Vila Curuçá – Foto: Nilton Fukuda

A palhaça Serafina apresenta um espetáculo lúdico e interativo baseado no manuseio de bolhas de sabão em variados tamanhos e formatos, utilizando as mãos, cordas, aros e outros objetos. A apresentação evolui gradativamente em nível técnico até o momento principal, no qual um espectador é colocado no interior de uma bolha gigante por alguns segundos.

Arte Sacra para Ver e Sentir: Exposição Itinerante do Museu de Arte Sacra chega a Suzano

Museu de Arte Sacra de São Paulo – Foto: Nilton Fukuda
Museu de Arte Sacra de São Paulo – Foto: Nilton Fukuda

O Museu de Arte Sacra de São Paulo apresenta uma exposição com réplicas de obras representativas de seu acervo, produzidas por meio de escaneamento digital e impressão 3D em resina termoplástica ABS. Desembarcando em Suzano, as peças foram policromadas manualmente para reproduzir com precisão a coloração original dos itens.

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