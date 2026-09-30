Exposição sobre Marília Mendonça, Mostra de Artes Cênicas e espetáculo circense: veja destaques culturais em SP

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Porto Velho, RO
Da capital ao interior, a Agenda Viva SP desta semana apresenta uma seleção de experiências culturais que agitam a programação dos espaços da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo . A agenda contempla atividades que valorizam o acesso à cultura para todos os públicos.
Na capital, o Museu da Imagem e do Som (MIS) inaugura a exposição “Marília Mendonça – Sentimento Louco”, reunindo objetos pessoais, figurinos, registros inéditos e instalações interativas em cenários temáticos inspirados nas composições da cantora. A mostra percorre a infância da artista, seu trabalho como compositora, os bastidores de shows e sua consagração na música sertaneja, conectando-se ao lançamento de um documentário homônimo. Na zona leste da cidade, a Fábrica de Cultura Vila Curuçá recebe um espetáculo circense lúdico e interativo comandado pela palhaça Serafina, centrado no manuseio de bolhas de sabão em diversos tamanhos e formatos. A atração é gratuita e evolui em complexidade técnica até colocar um espectador no interior de uma bolha gigante.
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No interior, o Conservatório de Tatuí apresenta a primeira etapa da sua Mostra de Artes Cênicas, reunindo 11 montagens autorais desenvolvidas pelos alunos ao longo do ano. A programação abrange espetáculos do público infantil ao adulto, além de contar com uma exposição do curso de Visualidades da Cena. Já em Santos, o Museu do Café realiza a 9ª edição do Mercado Coffee em comemoração ao Dia Internacional do Café. A feira reúne expositores de cafés especiais, métodos de preparo, artesanato e cerveja artesanal, oferecendo ainda o Espaço Café com Leite, apresentações musicais e oficinas práticas.
Em Suzano, na região metropolitana, a Câmara Municipal recebe a exposição itinerante “Arte Sacra para Ver e Sentir”, realizada pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo. A iniciativa gratuita apresenta réplicas de obras representativas do acervo do museu produzidas por escaneamento digital e impressão 3D em resina termoplástica ABS, contando com policromia feita manualmente para reproduzir com precisão a coloração original das peças.
Por ser uma plataforma colaborativa, a Agenda Viva SP convida artistas, produtores e instituições culturais a divulgarem seus eventos gratuitamente em https://agendavivasp.com.br .
Confira os destaques da semana:
O Museu da Imagem e do Som (MIS) inaugura no dia 9 de outubro a exposição “Marília Mendonça – Sentimento Louco”. A mostra reúne objetos pessoais, figurinos, registros inéditos e instalações interativas divididos em cenários temáticos inspirados nas composições da cantora. A exposição também percorre os primeiros passos da artista na infância, seu trabalho como compositora, os bastidores de shows e a consagração na música sertaneja, além de se conectar ao lançamento de um documentário homônimo sobre a cantora no dia 16 de outubro nas plataformas de streaming parceiras.
A primeira etapa da Mostra de Artes Cênicas do Conservatório de Tatuí reúne trabalhos produzidos pelos alunos durante o ano. O público poderá conferir montagens autorais em diversos formatos, encenadas por turmas de várias faixas etárias, do infantil ao adulto. Além dos espetáculos, o evento conta com uma exposição do curso de Visualidades da Cena e uma aula magna com Juliana Pardo e Alício Amaral, da Cia. Mundu Rodá.
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Em comemoração ao Dia Internacional do Café, o Museu do Café realiza a 9ª edição do Mercado Coffee, feira que reúne expositores de cafés especiais, métodos de preparo, artesanato e cerveja artesanal, além de contar com o Espaço Café com Leite, leitura da borra, apresentações musicais e oficinas ministradas pela Nescafé, Power Coffee e Macapaiz Café. A programação é gratuita com retirada prévia de senhas no local e na bilheteria para a leitura da borra e para as oficinas.
A palhaça Serafina apresenta um espetáculo lúdico e interativo baseado no manuseio de bolhas de sabão em variados tamanhos e formatos, utilizando as mãos, cordas, aros e outros objetos. A apresentação evolui gradativamente em nível técnico até o momento principal, no qual um espectador é colocado no interior de uma bolha gigante por alguns segundos.
O Museu de Arte Sacra de São Paulo apresenta uma exposição com réplicas de obras representativas de seu acervo, produzidas por meio de escaneamento digital e impressão 3D em resina termoplástica ABS. Desembarcando em Suzano, as peças foram policromadas manualmente para reproduzir com precisão a coloração original dos itens.
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