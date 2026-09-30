Exposição sobre Marília Mendonça, Mostra de Artes Cênicas e espetáculo circense: veja destaques culturais em SP

Da capital ao interior, a Agenda Viva SP desta semana apresenta uma seleção de experiências culturais que agitam a programação dos espaços da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo . A agenda contempla atividades que valorizam o acesso à cultura para todos os públicos.

Na capital, o Museu da Imagem e do Som (MIS) inaugura a exposição “Marília Mendonça – Sentimento Louco”, reunindo objetos pessoais, figurinos, registros inéditos e instalações interativas em cenários temáticos inspirados nas composições da cantora. A mostra percorre a infância da artista, seu trabalho como compositora, os bastidores de shows e sua consagração na música sertaneja, conectando-se ao lançamento de um documentário homônimo. Na zona leste da cidade, a Fábrica de Cultura Vila Curuçá recebe um espetáculo circense lúdico e interativo comandado pela palhaça Serafina, centrado no manuseio de bolhas de sabão em diversos tamanhos e formatos. A atração é gratuita e evolui em complexidade técnica até colocar um espectador no interior de uma bolha gigante.

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No interior, o Conservatório de Tatuí apresenta a primeira etapa da sua Mostra de Artes Cênicas, reunindo 11 montagens autorais desenvolvidas pelos alunos ao longo do ano. A programação abrange espetáculos do público infantil ao adulto, além de contar com uma exposição do curso de Visualidades da Cena. Já em Santos, o Museu do Café realiza a 9ª edição do Mercado Coffee em comemoração ao Dia Internacional do Café. A feira reúne expositores de cafés especiais, métodos de preparo, artesanato e cerveja artesanal, oferecendo ainda o Espaço Café com Leite, apresentações musicais e oficinas práticas.

Em Suzano, na região metropolitana, a Câmara Municipal recebe a exposição itinerante “Arte Sacra para Ver e Sentir”, realizada pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo. A iniciativa gratuita apresenta réplicas de obras representativas do acervo do museu produzidas por escaneamento digital e impressão 3D em resina termoplástica ABS, contando com policromia feita manualmente para reproduzir com precisão a coloração original das peças.

Por ser uma plataforma colaborativa, a Agenda Viva SP convida artistas, produtores e instituições culturais a divulgarem seus eventos gratuitamente em https://agendavivasp.com.br .

Confira os destaques da semana:

Exposição “Marília Mendonça – Sentimento Louco” chega ao MIS

“Marília Mendonça – Sentimento Louco”, no Museu da Imagem e do Som (MIS) – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

O Museu da Imagem e do Som (MIS) inaugura no dia 9 de outubro a exposição “Marília Mendonça – Sentimento Louco”. A mostra reúne objetos pessoais, figurinos, registros inéditos e instalações interativas divididos em cenários temáticos inspirados nas composições da cantora. A exposição também percorre os primeiros passos da artista na infância, seu trabalho como compositora, os bastidores de shows e a consagração na música sertaneja, além de se conectar ao lançamento de um documentário homônimo sobre a cantora no dia 16 de outubro nas plataformas de streaming parceiras.

Onde: Museu da Imagem e do Som – Avenida Europa, 158, Jardim Europa – São Paulo, SP

Museu da Imagem e do Som – Avenida Europa, 158, Jardim Europa – São Paulo, SP Quando: De 9 de outubro a 29 de novembro. De terça a domingo, das 10h às 19h

De 9 de outubro a 29 de novembro. De terça a domingo, das 10h às 19h Ingresso: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada)

R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada) Classificação: Livre

Livre Mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6a7360253772fa245c594a8b

Conservatório de Tatuí abre primeira parte da “Mostra de Artes Cênicas”

Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí

A primeira etapa da Mostra de Artes Cênicas do Conservatório de Tatuí reúne trabalhos produzidos pelos alunos durante o ano. O público poderá conferir montagens autorais em diversos formatos, encenadas por turmas de várias faixas etárias, do infantil ao adulto. Além dos espetáculos, o evento conta com uma exposição do curso de Visualidades da Cena e uma aula magna com Juliana Pardo e Alício Amaral, da Cia. Mundu Rodá.

Onde: Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí (Setor de Artes Cênicas e Educação Musical) – R. Onze de Agosto, 620 – Centro, Tatuí – SP

Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí (Setor de Artes Cênicas e Educação Musical) – R. Onze de Agosto, 620 – Centro, Tatuí – SP Quando: De 3 a 10 de outubro. Durante todo o dia.

De 3 a 10 de outubro. Durante todo o dia. Entrada: Gratuita

Gratuita Classificação: Livre

Livre Mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6ab40c77e77320c461a4a8ea

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Museu do Café realiza a 9ª edição do Mercado Coffee

Museu do Café – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Em comemoração ao Dia Internacional do Café, o Museu do Café realiza a 9ª edição do Mercado Coffee, feira que reúne expositores de cafés especiais, métodos de preparo, artesanato e cerveja artesanal, além de contar com o Espaço Café com Leite, leitura da borra, apresentações musicais e oficinas ministradas pela Nescafé, Power Coffee e Macapaiz Café. A programação é gratuita com retirada prévia de senhas no local e na bilheteria para a leitura da borra e para as oficinas.

Onde: Museu do Café – R. Quinze de Novembro, 95 – Centro, Santos – SP

Museu do Café – R. Quinze de Novembro, 95 – Centro, Santos – SP Quando: 10 de outubro. Sábado, das 11h às 19h

10 de outubro. Sábado, das 11h às 19h Entrada: Gratuita

Gratuita Classificação: Livre

Livre Mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6ab985975d5f4b88b058e373

Fábrica de Cultura recebe espetáculo circense com bolhas de sabão

Fábrica de Cultura Vila Curuçá – Foto: Nilton Fukuda

A palhaça Serafina apresenta um espetáculo lúdico e interativo baseado no manuseio de bolhas de sabão em variados tamanhos e formatos, utilizando as mãos, cordas, aros e outros objetos. A apresentação evolui gradativamente em nível técnico até o momento principal, no qual um espectador é colocado no interior de uma bolha gigante por alguns segundos.

Onde: Fábrica de Cultura Vila Curuçá – R. Pedra Dourada, 65 – Jardim Robru, São Paulo – SP

Fábrica de Cultura Vila Curuçá – R. Pedra Dourada, 65 – Jardim Robru, São Paulo – SP Quando: 7 de outubro. Quarta-feira, das 14h30 às 15h30

7 de outubro. Quarta-feira, das 14h30 às 15h30 Entrada: Gratuita

Gratuita Classificação: Livre

Livre Mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6aba82e2a41dccf8dabd9fc0

Arte Sacra para Ver e Sentir: Exposição Itinerante do Museu de Arte Sacra chega a Suzano

Museu de Arte Sacra de São Paulo – Foto: Nilton Fukuda

O Museu de Arte Sacra de São Paulo apresenta uma exposição com réplicas de obras representativas de seu acervo, produzidas por meio de escaneamento digital e impressão 3D em resina termoplástica ABS. Desembarcando em Suzano, as peças foram policromadas manualmente para reproduzir com precisão a coloração original dos itens.