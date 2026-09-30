Do circo à orquestra: veja dicas de espaços culturais de SP no mês das crianças

Biblioteca Parque Villa-Lobos. Foto: Nilton Fukuda / Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de SP

Os equipamentos culturais da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo terão uma programação especial para celebrar o mês das crianças, com atividades em museus, bibliotecas, teatros, centros culturais e equipamentos de formação artística. Entre os destaques estão o Festival Dia das Crianças do Museu da Língua Portuguesa ; a programação Futebol de Fios, do Museu do Futebol ; o espetáculo “E Agora?”, do Buzum!, no Museu Catavento ; concertos da Osesp e da Orquestra Jovem do Estado; ações nas Bibliotecas de São Paulo e Villa-Lobo s; atividades nas Fábricas de Cultura ; além de atrações no Museu das Favelas , nos museus do interior como Casa de Portinari , Museu Índia Vanuíre e Museu do Café .

A agenda reúne espetáculos de teatro, circo e música, sessões de cinema, oficinas de arte, leitura e ciência, visitas mediadas, brincadeiras tradicionais, experiências sensoriais, atividades de dança e propostas voltadas à cultura popular e aos povos originários. A programação será realizada principalmente entre os dias 10 e 12 de outubro, com atrações que se estendem ao longo de todo o mês, contemplando todas as idades. Há opções gratuitas e atividades com ingressos a preços acessíveis, além de ações que exigem inscrição prévia ou retirada de senha, conforme cada equipamento.

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Confira a programação:

Serviço

Museu da Língua Portuguesa

Museu da Língua Portuguesa – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Festival Dia das Crianças 2026

Data: 10 de outubro, sábado

10 de outubro, sábado Horário: das 10h às 17h

Esconderijos, instalação da Crialudis

Horário: das 10h às 17h

das 10h às 17h Local: Saguão B

Saguão B Público: bebês e crianças de até 8 anos

bebês e crianças de até 8 anos Entrada: gratuita

Brincadeiras do povo Guarani Mbya

Horário : das 11h às 12h

: das 11h às 12h Local: Pátio B

Pátio B Entrada: gratuita

Visita mediada pela Estação da Luz

Horário: a partir das 11h

a partir das 11h Local de encontro: próximo à bilheteria, no Pátio A

próximo à bilheteria, no Pátio A Público: crianças a partir de 4 anos, acompanhadas de seus responsáveis

crianças a partir de 4 anos, acompanhadas de seus responsáveis Vagas: 20, por ordem de chegada

20, por ordem de chegada Entrada: gratuita

Duo Badulaque, show Invento

Horário: das 14h às 15h

das 14h às 15h Local: Pátio B

Ativações da mostra Luz da Língua

Horários: das 12h às 13h e das 15h às 16h

das 12h às 13h e das 15h às 16h Atividades: oficinas de origami, desenho e outras propostas do Núcleo Educativo

oficinas de origami, desenho e outras propostas do Núcleo Educativo Ingressos: R$ 25,00, inteira; R$ 12,50, meia-entrada

R$ 25,00, inteira; R$ 12,50, meia-entrada Crianças até 7 anos: entrada gratuita

entrada gratuita Observação: o ingresso também dá acesso à exposição principal

CULTSP PRO

Atividade de dança do CULTSP PRO – Foto: Nilton Fukuda

Cineclube Infantil Ponto MIS, exibição de O Menino e o Mundo

Data: 10 de outubro, sábado

10 de outubro, sábado Horário: 11h

11h Filme: animação de Alê Abreu, 2014, 1h19

Workshop Rasgar, Imaginar e Colar

Data: 10 de outubro, sábado

10 de outubro, sábado Horário: 13h

13h Realização: equipe da Livraria AIGO

equipe da Livraria AIGO Público: crianças de 7 a 10 anos

crianças de 7 a 10 anos Vagas: 15, por ordem de chegada

Workshop Uma Volta na Floresta

Data: 10 de outubro, sábado

10 de outubro, sábado Horário: 13h

13h Realização: equipe da Livraria AIGO

equipe da Livraria AIGO Público: crianças de 7 a 10 anos

crianças de 7 a 10 anos Vagas: 15, por ordem de chegada

Do Estúdio pro Palco, com Os Chorões da Pisadinha

Data: 10 de outubro, sábado

10 de outubro, sábado Horário: das 15h às 18h

das 15h às 18h Artistas: Bruninho.mp3 e Felispe

Bruninho.mp3 e Felispe Local: Cineclube e fachada

Cineclube e fachada Classificação: livre

Cineclube Ponto MIS e workshop Livro-objeto

Data: 15 de outubro, quinta-feira

15 de outubro, quinta-feira Horário: 15h

15h Atividades: exibição de “O Menino e o Mundo” e workshop Livro-objeto

exibição de “O Menino e o Mundo” e workshop Livro-objeto Público do workshop: crianças de 7 a 10 anos

crianças de 7 a 10 anos Vagas: 15, por ordem de chegada

Realização: equipe da Livraria AIGO

Museu Catavento

Museu Catavento – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Espetáculo E Agora?, do Buzum!

Datas: de 9 a 12 de outubro

de 9 a 12 de outubro Sessões: 10h, 11h, 12h, 14h30, 15h30 e 16h

10h, 11h, 12h, 14h30, 15h30 e 16h Local: Auditório

Duração: 20 minutos

‘Fluorescendo’ o Espaç

Datas: 10, 11 e 12 de outubro

10, 11 e 12 de outubro Sessões: 10h, 11h, 14h e 15h

10h, 11h, 14h e 15h Local: Sala Multiuso, piso superior

Sala Multiuso, piso superior Participação: retirada de senha pelo site

Brincadeiras Tradicionais

Datas: 10, 11 e 12 de outubro

10, 11 e 12 de outubro Sessões: 11h e 14h

11h e 14h Local: Sala de Oficinas Educativas, subsolo

Sala de Oficinas Educativas, subsolo Participação: retirada de senha pelo site

Será que as estrelas desenham histórias no céu?

Datas: 10, 11 e 12 de outubro

10, 11 e 12 de outubro Sessão: 10h

10h Local: Sala de Oficinas Claustro, espaço “100 anos”

Sala de Oficinas Claustro, espaço “100 anos” Duração: 40 minutos

40 minutos Participação: retirada de senha pelo site

Por que a Lua tem buraquinhos?

Datas: 10, 11 e 12 de outubro

10, 11 e 12 de outubro Sessão: 14h

14h Local: Sala de Oficinas Claustro, espaço “100 anos”

Sala de Oficinas Claustro, espaço “100 anos” Duração: 40 minutos

40 minutos Participação: retirada de senha pelo site

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Biblioteca Parque Villa-Lobos

Biblioteca Parque Villa-Lobos – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Lê no Ninho

Datas: 10, 11, 17 e 18 de outubro

10, 11, 17 e 18 de outubro Horário: 11h

11h Público: bebês e crianças de até 4 anos, acompanhados de responsáveis

Lobinhos na Biblio

Data: 16 de outubro

16 de outubro Horário: das 10h10 às 12h

das 10h10 às 12h Público: crianças de 6 a 11 anos

Villa dos Livros

Data: 16 de outubro

16 de outubro Horário: das 10h10 às 12h

das 10h10 às 12h Público: jovens de 12 a 17 anos

Lançamento coletivo de livros

Data: 10 de outubro

10 de outubro Horário: das 14h às 16h

Contaí, com Grupo Raconto

Data: 10 de outubro

10 de outubro Horário: das 15h às 15h45

Oficina de Xadrez Jogada de Mestre

Datas: 10 e 17 de outubro

10 e 17 de outubro Horário: das 16h às 18h

BiblioCine, A Noiva Cadáver

Data: 11 de outubro

11 de outubro Horário: das 15h às 17h

BiblioCine, Como Treinar o Seu Dragão

Data: 16 de outubro

16 de outubro Horário: das 15h às 17h

das 15h às 17h Observação: versão live-action

Contaí, com Badaiá

Data: 17 de outubro

17 de outubro Horário: das 15h às 15h45

Percurso Mata Atlântica, Preparando brinquedos com elementos da natureza

Data: 18 de outubro

18 de outubro Horário: das 16h às 17h

Biblioteca de São Paulo

Biblioteca de São Paulo – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Clube Negrita

Data: 10 de outubro

10 de outubro Horário: das 10h às 12h

Lançamento coletivo de livros

Data: 10 de outubro

10 de outubro Horário: das 14h às 16h

Contaí, com a Cia. Mapinguary

Data: 10 de outubro

10 de outubro Horário: das 15h às 15h45

Big Band do Guri de São Paulo

Data: 11 de outubro

11 de outubro Horário: das 11h às 11h50

das 11h às 11h50 Regência: Daniel Filho

Regional de Choro do Guri de São Paulo

Data: 11 de outubro

11 de outubro Horário: das 15h às 15h40

das 15h às 15h40 Regência: Cris Fayão

BiblioCine, Como Treinar o Seu Dragão

Data: 11 de outubro

11 de outubro Horário: das 15h às 17h

das 15h às 17h Observação: versão live-action

Desembaralhando Histórias

Data: 13 de outubro

13 de outubro Horário: das 10h10 às 12h

das 10h10 às 12h Público: jovens de 12 a 17 anos

Caça ao Tesouro

Data: 13 de outubro

13 de outubro Horário: das 10h10 às 12h

das 10h10 às 12h Público: crianças de 6 a 11 anos

Brinquedos infláveis

Data: 13 de outubro

13 de outubro Horário: das 14h30 às 17h

das 14h30 às 17h Público: participantes de 6 a 17 anos

BiblioCine, Mufasa: O Rei Leão

Data: 13 de outubro

13 de outubro Horário: das 15h às 17h

Clubinho de Leitura

Data: 16 de outubro

16 de outubro Horário: das 10h10 às 12h

das 10h10 às 12h Público: jovens de 11 a 17 anos

Oficina de Estamparia Manual

Data: 17 de outubro

17 de outubro Horário: das 10h às 12h30

das 10h às 12h30 Realização: Empreendedorismo BSP

Contaí, com a Cia. Ruído Rosa

Data: 17 de outubro

17 de outubro Horário: das 15h às 15h45

Sarau dos Conservadores

Data: 17 de outubro

17 de outubro Horário: das 14h30 às 17h30

Oficina de Xadrez Jogada de Mestre

Data: 18 de outubro

18 de outubro Horário: das 16h às 18h

Estação Motiva Cultural e Sala São Paulo

Sala São Paulo – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Ensaio aberto do Coro da Osesp e Coro Infantil da Osesp

Data: 10 de outubro

10 de outubro Horário: 10h

10h Local: Estação Motiva Cultural

Estação Motiva Cultural Regência : Kaique Stumpf

: Kaique Stumpf Ingressos: R$ 25,00

Orquestra Sinfônica Jovem Municipal, concerto das Matinais

Data: 10 de outubro

10 de outubro Horário: 10h50

10h50 Local: Sala São Paulo

Sala São Paulo Regência: Henrique Villas Boas

Henrique Villas Boas Ingressos: gratuitos, com distribuição três dias antes

Vitrolinha, com a Palhaça Rubra

Datas e horários: 10 de outubro, às 16h; 11 de outubro, às 10h30; 12 de outubro, às 16h

10 de outubro, às 16h; 11 de outubro, às 10h30; 12 de outubro, às 16h Local: Estação Motiva Cultural

Estação Motiva Cultural Ingressos: R$ 40,00 a R$ 60,00

São Paulo Wind Ensemble, O Pequeno Príncipe

Data: 11 de outubro

11 de outubro Horário: 10h50

10h50 Local: Sala São Paulo

Sala São Paulo Regência: Mônica Giardini

Mônica Giardini Ingressos: gratuitos, com distribuição três dias antes

Coro da Osesp e Coro Infantil da Osesp

Data: 11 de outubro

11 de outubro Horário: 18h

18h Local: Estação Motiva Cultural

Estação Motiva Cultural Regência: Kaique Stumpf

Kaique Stumpf Ingressos: R$ 25,00 a R$ 50,00

Orquestra Jovem do Estado, Concerto para Crianças

Data: 11 de outubro

11 de outubro Horário: 16h

16h Local: Sala São Paulo

Sala São Paulo Regência: Cláudio Cruz

Cláudio Cruz Ingressos: R$ 30,00 a R$ 60,00

Fábricas de Cultura

Fábrica de Cultura – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Festival das Crianças, Jardim São Luís

Data: 12 de outubro

12 de outubro Horário: 11h

11h Local: Travessa São Paulo, Jardim Fim de Semana

10 Anos de Festa da Criança da Família Real

Data: 12 de outubro

12 de outubro Horário: 13h

13h Local: Rua Armelin A. F. Coutinho, Parque Real, bairro Conceição, Diadema

Festival de Artes da Fábrica de Cultura em Taipas

Data: 12 de outubro

12 de outubro Horário: a partir das 13h

a partir das 13h Atividades: shows, desfile de fantasias, apresentações de K-pop, intervenções com personagens e outras atrações

shows, desfile de fantasias, apresentações de K-pop, intervenções com personagens e outras atrações

Museu das Favelas

Museu das Favelas – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Festinha de Favela

Data: 10 de outubro

10 de outubro Horários: das 11h às 12h30 e das 14h às 16h

das 11h às 12h30 e das 14h às 16h Atividades: “Dança, Jogo e Memória” e “Ginga, Danças Populares Urbanas e o Despertar dos Movimentos”

“Dança, Jogo e Memória” e “Ginga, Danças Populares Urbanas e o Despertar dos Movimentos” Vagas: 20 por atividade

20 por atividade Inscrições: de 30 de setembro a 8 de outubro, pelo site do Museu das Favelas

Visita temática Não tem Dia das Crianças na periferia!?

Data: 17 de outubro

17 de outubro Horário: das 14h às 16h

das 14h às 16h Local: exposição “Sobre Vivências”

exposição “Sobre Vivências” Vagas: 20

20 Classificação: 12 anos

12 anos Inscrições: de 7 a 14 de outubro, pelo site do Museu das Favelas

Museu Casa de Portinari

Museu Casa de Portinari – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

O Grande Circo Musical

Data: 3 de outubro

3 de outubro Horário: 18h

18h Local: Esplanada do Museu Casa de Portinari, Brodowski

BrinCandinho

Datas: de 7 a 12 de outubro

de 7 a 12 de outubro Horário: das 9h às 17h

das 9h às 17h Local: Esplanada do Museu Casa de Portinari

Conhecendo a Casa de Candinho

Data: 10 de outubro

10 de outubro Horários: 10h e 15h

Recreação com Neuzinha Palhaça

Data: 11 de outubro

11 de outubro Horário: das 10h às 12h

Vivência artístico-cultural com Tio Pita

Data: 11 de outubro

11 de outubro Horário: das 14h às 16h

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, Circuito Cultural, Corpo, Arte e Som

Data: 14 de outubro

14 de outubro Horário: 14h

14h Local: Campos do Jordão

Museu Índia Vanuíre

Museu Índia Vanuíre, localizado em Tupã – Foto: Bruno Marqueti

Pequenos Inventores

Datas: de 1º a 15 de outubro, de terça a sexta-feira

de 1º a 15 de outubro, de terça a sexta-feira Horário: das 9h às 17h

Olhares de Criança

Datas: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31 de outubro

3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31 de outubro Horário: das 9h às 16h

Oficina de Confecção de Peteca

Data: 8 de outubro

8 de outubro Horários: das 9h às 11h e das 14h às 16h

Quintal das Brincadeiras

Data: 9 de outubro

9 de outubro Horários: das 9h às 11h e das 14h às 16h

das 9h às 11h e das 14h às 16h Local: Solar Luiz de Souza Leão

Museu das Culturas Indígenas

Museu das Culturas Indígenas – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

A Cutia e os Encantados da Mata

Data: 17 de outubro

17 de outubro Horário: das 10h30 às 12h

das 10h30 às 12h Artista-educadora: Juliana Costa

Juliana Costa Local: Rua Dona Germaine Burchard, 451, Água Branca, São Paulo

Museu do Café

Museu do Café – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Espaço Café com Leite

Datas: de 3 de outubro a 1º de novembro, aos sábados e domingos

de 3 de outubro a 1º de novembro, aos sábados e domingos Horário: das 11h às 17h

das 11h às 17h Público: crianças de até 10 anos

crianças de até 10 anos Entrada: gratuita, mediante retirada de ingresso na bilheteria

Pequenos Exploradores de Café

Data: 11 de outubro

11 de outubro Horário: das 15h às 16h

das 15h às 16h Público: crianças de até 12 anos

crianças de até 12 anos Entrada: gratuita, mediante retirada de senha

Oficina Criativa de Circo e Laboratório Maluco de Café

Data: 11 de outubro

11 de outubro Horário: das 16h30 às 17h30

das 16h30 às 17h30 Público: crianças de até 12 anos

crianças de até 12 anos Entrada: gratuita, mediante retirada de senha

Workshop Drinks de Halloween

Data: 31 de outubro

31 de outubro Horários: 10h30 e 14h30

10h30 e 14h30 Público: crianças de até 12 anos

crianças de até 12 anos Valor: R$ 30,00

R$ 30,00 Inscrições: pelo site INTI

Museu do Futebol

Museu do Futebol – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Futebol de Fios, Dia das Crianças no Museu

Data: 10 de outubro

10 de outubro Horário: das 10h às 17h

das 10h às 17h Local: área externa do Museu do Futebol

área externa do Museu do Futebol Atividades: espetáculos circenses, oficinas, vivências com tecidos, futebol de mesa, tamancobol, pebolim, futmesa, pingue-pongue e brincadeiras para a primeira infância

espetáculos circenses, oficinas, vivências com tecidos, futebol de mesa, tamancobol, pebolim, futmesa, pingue-pongue e brincadeiras para a primeira infância Entrada: gratuita

Museu da Imigração

Museu da Imigração – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Contação de Histórias com Miss Mello

Data: 17 de outubro

17 de outubro Horário: 14h30

14h30 Atividades: Em comemoração ao dia das crianças, o Museu da Imigração recebe a contadora de histórias Miss Mello para uma apresentação interativa que convida crianças e famílias a mergulharem no universo da imaginação, da escuta e das histórias.

Em comemoração ao dia das crianças, o Museu da Imigração recebe a contadora de histórias Miss Mello para uma apresentação interativa que convida crianças e famílias a mergulharem no universo da imaginação, da escuta e das histórias. Entrada: Gratuita

Mediação de Leitura: “Mortina – Uma história que vai fazer você morrer… de rir!”

Data: 31 de outubro

31 de outubro Horário: 15h

15h Atividades: O Núcleo Educativo do MI convida o público infantil para a mediação de leitura do livro “Mortina – uma história que vai fazer você morrer… de rir!”. A atividade propõe uma viagem ao universo encantador e bem-humorado da pequena Mortina, uma menina-zumbi curiosa e cheia de vida — ou quase isso! Nesta história, Mortina sonha em fazer amigos, mas precisa esconder um pequeno segredo: ela é diferente das outras crianças. A partir dessa narrativa, a mediação convida o público a refletir sobre temas como diversidade, aceitação e amizade, de forma lúdica e divertida.

O Núcleo Educativo do MI convida o público infantil para a mediação de leitura do livro “Mortina – uma história que vai fazer você morrer… de rir!”. A atividade propõe uma viagem ao universo encantador e bem-humorado da pequena Mortina, uma menina-zumbi curiosa e cheia de vida — ou quase isso! Nesta história, Mortina sonha em fazer amigos, mas precisa esconder um pequeno segredo: ela é diferente das outras crianças. A partir dessa narrativa, a mediação convida o público a refletir sobre temas como diversidade, aceitação e amizade, de forma lúdica e divertida. Entrada: Gratuita

Teatros estaduais

Teatro Sérgio Cardoso, A Menina que Inundou o Mundo

Data: 12 de outubro

12 de outubro Horário: 15h

15h Ingressos: a partir de R$ 25,00, pela Sympla

Teatro Estadual de Araras, Banda do João

Data: 12 de outubro

12 de outubro Horário: 16h

16h Entrada: gratuita

O Mundo do Circo SP, Recirco

Data: 12 de outubro

12 de outubro Horário: 17h

17h Entrada: gratuita

Teatro Estadual de Araras, Tubinho e sua Turma, Especial Dia das Crianças