Do circo à orquestra: veja dicas de espaços culturais de SP no mês das crianças

A agenda reúne espetáculos de teatro, circo e música, sessões de cinema, oficinas de arte, leitura e ciência, visitas mediadas, brincadeiras tradicionais, experiências sensoriais, atividades de dança e propostas voltadas à cultura popular e aos povos originários. A programação será realizada principalmente entre os dias 10 e 12 de outubro, com atrações que se estendem ao longo de todo o mês, contemplando todas as idades. Há opções gratuitas e atividades com ingressos a preços acessíveis, além de ações que exigem inscrição prévia ou retirada de senha, conforme cada equipamento.
Público: bebês e crianças de até 4 anos, acompanhados de responsáveis
Lobinhos na Biblio
Data: 16 de outubro
Horário: das 10h10 às 12h
Público: crianças de 6 a 11 anos
Villa dos Livros
Data: 16 de outubro
Horário: das 10h10 às 12h
Público: jovens de 12 a 17 anos
Lançamento coletivo de livros
Data: 10 de outubro
Horário: das 14h às 16h
Contaí, com Grupo Raconto
Data: 10 de outubro
Horário: das 15h às 15h45
Oficina de Xadrez Jogada de Mestre
Datas: 10 e 17 de outubro
Horário: das 16h às 18h
BiblioCine, A Noiva Cadáver
Data: 11 de outubro
Horário: das 15h às 17h
BiblioCine, Como Treinar o Seu Dragão
Data: 16 de outubro
Horário: das 15h às 17h
Observação: versão live-action
Contaí, com Badaiá
Data: 17 de outubro
Horário: das 15h às 15h45
Percurso Mata Atlântica, Preparando brinquedos com elementos da natureza
Data: 18 de outubro
Horário: das 16h às 17h
Biblioteca de São Paulo
Clube Negrita
Data: 10 de outubro
Horário: das 10h às 12h
Lançamento coletivo de livros
Data: 10 de outubro
Horário: das 14h às 16h
Contaí, com a Cia. Mapinguary
Data: 10 de outubro
Horário: das 15h às 15h45
Big Band do Guri de São Paulo
Data: 11 de outubro
Horário: das 11h às 11h50
Regência: Daniel Filho
Regional de Choro do Guri de São Paulo
Data: 11 de outubro
Horário: das 15h às 15h40
Regência: Cris Fayão
BiblioCine, Como Treinar o Seu Dragão
Data: 11 de outubro
Horário: das 15h às 17h
Observação: versão live-action
Desembaralhando Histórias
Data: 13 de outubro
Horário: das 10h10 às 12h
Público: jovens de 12 a 17 anos
Caça ao Tesouro
Data: 13 de outubro
Horário: das 10h10 às 12h
Público: crianças de 6 a 11 anos
Brinquedos infláveis
Data: 13 de outubro
Horário: das 14h30 às 17h
Público: participantes de 6 a 17 anos
BiblioCine, Mufasa: O Rei Leão
Data: 13 de outubro
Horário: das 15h às 17h
Clubinho de Leitura
Data: 16 de outubro
Horário: das 10h10 às 12h
Público: jovens de 11 a 17 anos
Oficina de Estamparia Manual
Data: 17 de outubro
Horário: das 10h às 12h30
Realização: Empreendedorismo BSP
Contaí, com a Cia. Ruído Rosa
Data: 17 de outubro
Horário: das 15h às 15h45
Sarau dos Conservadores
Data: 17 de outubro
Horário: das 14h30 às 17h30
Oficina de Xadrez Jogada de Mestre
Data: 18 de outubro
Horário: das 16h às 18h
Estação Motiva Cultural e Sala São Paulo
Ensaio aberto do Coro da Osesp e Coro Infantil da Osesp
Data: 10 de outubro
Horário: 10h
Local: Estação Motiva Cultural
Regência: Kaique Stumpf
Ingressos: R$ 25,00
Orquestra Sinfônica Jovem Municipal, concerto das Matinais
Data: 10 de outubro
Horário: 10h50
Local: Sala São Paulo
Regência: Henrique Villas Boas
Ingressos: gratuitos, com distribuição três dias antes
Vitrolinha, com a Palhaça Rubra
Datas e horários: 10 de outubro, às 16h; 11 de outubro, às 10h30; 12 de outubro, às 16h
Local: Estação Motiva Cultural
Ingressos: R$ 40,00 a R$ 60,00
São Paulo Wind Ensemble, O Pequeno Príncipe
Data: 11 de outubro
Horário: 10h50
Local: Sala São Paulo
Regência: Mônica Giardini
Ingressos: gratuitos, com distribuição três dias antes
Coro da Osesp e Coro Infantil da Osesp
Data: 11 de outubro
Horário: 18h
Local: Estação Motiva Cultural
Regência: Kaique Stumpf
Ingressos: R$ 25,00 a R$ 50,00
Orquestra Jovem do Estado, Concerto para Crianças
Data: 11 de outubro
Horário: 16h
Local: Sala São Paulo
Regência: Cláudio Cruz
Ingressos: R$ 30,00 a R$ 60,00
Fábricas de Cultura
Festival das Crianças, Jardim São Luís
Data: 12 de outubro
Horário: 11h
Local: Travessa São Paulo, Jardim Fim de Semana
10 Anos de Festa da Criança da Família Real
Data: 12 de outubro
Horário: 13h
Local: Rua Armelin A. F. Coutinho, Parque Real, bairro Conceição, Diadema
Festival de Artes da Fábrica de Cultura em Taipas
Data: 12 de outubro
Horário: a partir das 13h
Atividades: shows, desfile de fantasias, apresentações de K-pop, intervenções com personagens e outras atrações
Museu das Favelas
Festinha de Favela
Data: 10 de outubro
Horários: das 11h às 12h30 e das 14h às 16h
Atividades: “Dança, Jogo e Memória” e “Ginga, Danças Populares Urbanas e o Despertar dos Movimentos”
Vagas: 20 por atividade
Inscrições: de 30 de setembro a 8 de outubro, pelo site do Museu das Favelas
Visita temática Não tem Dia das Crianças na periferia!?
Data: 17 de outubro
Horário: das 14h às 16h
Local: exposição “Sobre Vivências”
Vagas: 20
Classificação: 12 anos
Inscrições: de 7 a 14 de outubro, pelo site do Museu das Favelas
Museu Casa de Portinari
O Grande Circo Musical
Data: 3 de outubro
Horário: 18h
Local: Esplanada do Museu Casa de Portinari, Brodowski
BrinCandinho
Datas: de 7 a 12 de outubro
Horário: das 9h às 17h
Local: Esplanada do Museu Casa de Portinari
Conhecendo a Casa de Candinho
Data: 10 de outubro
Horários: 10h e 15h
Recreação com Neuzinha Palhaça
Data: 11 de outubro
Horário: das 10h às 12h
Vivência artístico-cultural com Tio Pita
Data: 11 de outubro
Horário: das 14h às 16h
Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, Circuito Cultural, Corpo, Arte e Som
Data: 14 de outubro
Horário: 14h
Local: Campos do Jordão
Museu Índia Vanuíre
Pequenos Inventores
Datas: de 1º a 15 de outubro, de terça a sexta-feira
Horário: das 9h às 17h
Olhares de Criança
Datas: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31 de outubro
Horário: das 9h às 16h
Oficina de Confecção de Peteca
Data: 8 de outubro
Horários: das 9h às 11h e das 14h às 16h
Quintal das Brincadeiras
Data: 9 de outubro
Horários: das 9h às 11h e das 14h às 16h
Local: Solar Luiz de Souza Leão
Museu das Culturas Indígenas
A Cutia e os Encantados da Mata
Data: 17 de outubro
Horário: das 10h30 às 12h
Artista-educadora: Juliana Costa
Local: Rua Dona Germaine Burchard, 451, Água Branca, São Paulo
Museu do Café
Espaço Café com Leite
Datas: de 3 de outubro a 1º de novembro, aos sábados e domingos
Horário: das 11h às 17h
Público: crianças de até 10 anos
Entrada: gratuita, mediante retirada de ingresso na bilheteria
Pequenos Exploradores de Café
Data: 11 de outubro
Horário: das 15h às 16h
Público: crianças de até 12 anos
Entrada: gratuita, mediante retirada de senha
Oficina Criativa de Circo e Laboratório Maluco de Café
Data: 11 de outubro
Horário: das 16h30 às 17h30
Público: crianças de até 12 anos
Entrada: gratuita, mediante retirada de senha
Workshop Drinks de Halloween
Data: 31 de outubro
Horários: 10h30 e 14h30
Público: crianças de até 12 anos
Valor: R$ 30,00
Inscrições: pelo site INTI
Museu do Futebol
Futebol de Fios, Dia das Crianças no Museu
Data: 10 de outubro
Horário: das 10h às 17h
Local: área externa do Museu do Futebol
Atividades: espetáculos circenses, oficinas, vivências com tecidos, futebol de mesa, tamancobol, pebolim, futmesa, pingue-pongue e brincadeiras para a primeira infância
Entrada: gratuita
Museu da Imigração
Contação de Histórias com Miss Mello
Data: 17 de outubro
Horário: 14h30
Atividades: Em comemoração ao dia das crianças, o Museu da Imigração recebe a contadora de histórias Miss Mello para uma apresentação interativa que convida crianças e famílias a mergulharem no universo da imaginação, da escuta e das histórias.
Entrada: Gratuita
Mediação de Leitura: “Mortina – Uma história que vai fazer você morrer… de rir!”
Data: 31 de outubro
Horário: 15h
Atividades: O Núcleo Educativo do MI convida o público infantil para a mediação de leitura do livro “Mortina – uma história que vai fazer você morrer… de rir!”. A atividade propõe uma viagem ao universo encantador e bem-humorado da pequena Mortina, uma menina-zumbi curiosa e cheia de vida — ou quase isso! Nesta história, Mortina sonha em fazer amigos, mas precisa esconder um pequeno segredo: ela é diferente das outras crianças. A partir dessa narrativa, a mediação convida o público a refletir sobre temas como diversidade, aceitação e amizade, de forma lúdica e divertida.
Entrada: Gratuita
Teatros estaduais
Teatro Sérgio Cardoso, A Menina que Inundou o Mundo
Data: 12 de outubro
Horário: 15h
Ingressos: a partir de R$ 25,00, pela Sympla
Teatro Estadual de Araras, Banda do João
Data: 12 de outubro
Horário: 16h
Entrada: gratuita
O Mundo do Circo SP, Recirco
Data: 12 de outubro
Horário: 17h
Entrada: gratuita
Teatro Estadual de Araras, Tubinho e sua Turma, Especial Dia das Crianças
Data: 14 de outubro
Horário: 13h30
Entrada: gratuita
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