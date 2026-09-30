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Do circo à orquestra: veja dicas de espaços culturais de SP no mês das crianças

Oficinas, espetáculos, shows e atividades gratuitas integram a programação do mês do dia das crianças

30/09/2026 06h37
Por: Redação Fonte: Secom SP
Biblioteca Parque Villa-Lobos. Foto: Nilton Fukuda / Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de SP
Biblioteca Parque Villa-Lobos. Foto: Nilton Fukuda / Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de SP

Os equipamentos culturais da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo terão uma programação especial para celebrar o mês das crianças, com atividades em museus, bibliotecas, teatros, centros culturais e equipamentos de formação artística. Entre os destaques estão o Festival Dia das Crianças do Museu da Língua Portuguesa ; a programação Futebol de Fios, do Museu do Futebol ; o espetáculo “E Agora?”, do Buzum!, no Museu Catavento ; concertos da Osesp e da Orquestra Jovem do Estado; ações nas Bibliotecas de São Paulo e Villa-Lobo s; atividades nas Fábricas de Cultura ; além de atrações no Museu das Favelas , nos museus do interior como Casa de Portinari , Museu Índia Vanuíre e Museu do Café .

A agenda reúne espetáculos de teatro, circo e música, sessões de cinema, oficinas de arte, leitura e ciência, visitas mediadas, brincadeiras tradicionais, experiências sensoriais, atividades de dança e propostas voltadas à cultura popular e aos povos originários. A programação será realizada principalmente entre os dias 10 e 12 de outubro, com atrações que se estendem ao longo de todo o mês, contemplando todas as idades. Há opções gratuitas e atividades com ingressos a preços acessíveis, além de ações que exigem inscrição prévia ou retirada de senha, conforme cada equipamento.

LEIA TAMBÉM: Museu da Imagem e do Som abre inscrições nesta quarta (30) para o projeto ‘São Paulo em Curtas 2026 – MIS em Cena’

Confira a programação:

Serviço

Museu da Língua Portuguesa

Museu da Língua Portuguesa – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo
Museu da Língua Portuguesa – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Festival Dia das Crianças 2026

  • Data: 10 de outubro, sábado
  • Horário: das 10h às 17h

Esconderijos, instalação da Crialudis

  • Horário: das 10h às 17h
  • Local: Saguão B
  • Público: bebês e crianças de até 8 anos
  • Entrada: gratuita

Brincadeiras do povo Guarani Mbya

  • Horário: das 11h às 12h
  • Local: Pátio B
  • Entrada: gratuita

Visita mediada pela Estação da Luz

  • Horário: a partir das 11h
  • Local de encontro: próximo à bilheteria, no Pátio A
  • Público: crianças a partir de 4 anos, acompanhadas de seus responsáveis
  • Vagas: 20, por ordem de chegada
  • Entrada: gratuita

Duo Badulaque, show Invento

  • Horário: das 14h às 15h
  • Local: Pátio B

Ativações da mostra Luz da Língua

  • Horários: das 12h às 13h e das 15h às 16h
  • Atividades: oficinas de origami, desenho e outras propostas do Núcleo Educativo
  • Ingressos: R$ 25,00, inteira; R$ 12,50, meia-entrada
  • Crianças até 7 anos: entrada gratuita
  • Observação: o ingresso também dá acesso à exposição principal

CULTSP PRO

Atividade de dança do CULTSP PRO – Foto: Nilton Fukuda
Atividade de dança do CULTSP PRO – Foto: Nilton Fukuda

Cineclube Infantil Ponto MIS, exibição de O Menino e o Mundo

  • Data: 10 de outubro, sábado
  • Horário: 11h
  • Filme: animação de Alê Abreu, 2014, 1h19

Workshop Rasgar, Imaginar e Colar

  • Data: 10 de outubro, sábado
  • Horário: 13h
  • Realização: equipe da Livraria AIGO
  • Público: crianças de 7 a 10 anos
  • Vagas: 15, por ordem de chegada

Workshop Uma Volta na Floresta

  • Data: 10 de outubro, sábado
  • Horário: 13h
  • Realização: equipe da Livraria AIGO
  • Público: crianças de 7 a 10 anos
  • Vagas: 15, por ordem de chegada

Do Estúdio pro Palco, com Os Chorões da Pisadinha

  • Data: 10 de outubro, sábado
  • Horário: das 15h às 18h
  • Artistas: Bruninho.mp3 e Felispe
  • Local: Cineclube e fachada
  • Classificação: livre

Cineclube Ponto MIS e workshop Livro-objeto

  • Data: 15 de outubro, quinta-feira
  • Horário: 15h
  • Atividades: exibição de “O Menino e o Mundo” e workshop Livro-objeto
  • Público do workshop: crianças de 7 a 10 anos
  • Vagas: 15, por ordem de chegada
  • Realização: equipe da Livraria AIGO

Museu Catavento

Museu Catavento – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo
Museu Catavento – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Espetáculo E Agora?, do Buzum!

  • Datas: de 9 a 12 de outubro
  • Sessões: 10h, 11h, 12h, 14h30, 15h30 e 16h
  • Local: Auditório
  • Duração: 20 minutos

‘Fluorescendo’ o Espaç

  • Datas: 10, 11 e 12 de outubro
  • Sessões: 10h, 11h, 14h e 15h
  • Local: Sala Multiuso, piso superior
  • Participação: retirada de senha pelo site

Brincadeiras Tradicionais

  • Datas: 10, 11 e 12 de outubro
  • Sessões: 11h e 14h
  • Local: Sala de Oficinas Educativas, subsolo
  • Participação: retirada de senha pelo site

Será que as estrelas desenham histórias no céu?

  • Datas: 10, 11 e 12 de outubro
  • Sessão: 10h
  • Local: Sala de Oficinas Claustro, espaço “100 anos”
  • Duração: 40 minutos
  • Participação: retirada de senha pelo site

Por que a Lua tem buraquinhos?

  • Datas: 10, 11 e 12 de outubro
  • Sessão: 14h
  • Local: Sala de Oficinas Claustro, espaço “100 anos”
  • Duração: 40 minutos
  • Participação: retirada de senha pelo site

LEIA TAMBÉM: SP tem Mostras Regionais de Teatro em 18 cidades

Biblioteca Parque Villa-Lobos

Biblioteca Parque Villa-Lobos – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo
Biblioteca Parque Villa-Lobos – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Lê no Ninho

  • Datas: 10, 11, 17 e 18 de outubro
  • Horário: 11h
  • Público: bebês e crianças de até 4 anos, acompanhados de responsáveis

Lobinhos na Biblio

  • Data: 16 de outubro
  • Horário: das 10h10 às 12h
  • Público: crianças de 6 a 11 anos

Villa dos Livros

  • Data: 16 de outubro
  • Horário: das 10h10 às 12h
  • Público: jovens de 12 a 17 anos

Lançamento coletivo de livros

  • Data: 10 de outubro
  • Horário: das 14h às 16h

Contaí, com Grupo Raconto

  • Data: 10 de outubro
  • Horário: das 15h às 15h45

Oficina de Xadrez Jogada de Mestre

  • Datas: 10 e 17 de outubro
  • Horário: das 16h às 18h

BiblioCine, A Noiva Cadáver

  • Data: 11 de outubro
  • Horário: das 15h às 17h

BiblioCine, Como Treinar o Seu Dragão

  • Data: 16 de outubro
  • Horário: das 15h às 17h
  • Observação: versão live-action

Contaí, com Badaiá

  • Data: 17 de outubro
  • Horário: das 15h às 15h45

Percurso Mata Atlântica, Preparando brinquedos com elementos da natureza

  • Data: 18 de outubro
  • Horário: das 16h às 17h

Biblioteca de São Paulo

Biblioteca de São Paulo – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo
Biblioteca de São Paulo – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Clube Negrita

  • Data: 10 de outubro
  • Horário: das 10h às 12h

Lançamento coletivo de livros

  • Data: 10 de outubro
  • Horário: das 14h às 16h

Contaí, com a Cia. Mapinguary

  • Data: 10 de outubro
  • Horário: das 15h às 15h45

Big Band do Guri de São Paulo

  • Data: 11 de outubro
  • Horário: das 11h às 11h50
  • Regência: Daniel Filho

Regional de Choro do Guri de São Paulo

  • Data: 11 de outubro
  • Horário: das 15h às 15h40
  • Regência: Cris Fayão

BiblioCine, Como Treinar o Seu Dragão

  • Data: 11 de outubro
  • Horário: das 15h às 17h
  • Observação: versão live-action

Desembaralhando Histórias

  • Data: 13 de outubro
  • Horário: das 10h10 às 12h
  • Público: jovens de 12 a 17 anos

Caça ao Tesouro

  • Data: 13 de outubro
  • Horário: das 10h10 às 12h
  • Público: crianças de 6 a 11 anos

Brinquedos infláveis

  • Data: 13 de outubro
  • Horário: das 14h30 às 17h
  • Público: participantes de 6 a 17 anos

BiblioCine, Mufasa: O Rei Leão

  • Data: 13 de outubro
  • Horário: das 15h às 17h

Clubinho de Leitura

  • Data: 16 de outubro
  • Horário: das 10h10 às 12h
  • Público: jovens de 11 a 17 anos

Oficina de Estamparia Manual

  • Data: 17 de outubro
  • Horário: das 10h às 12h30
  • Realização: Empreendedorismo BSP

Contaí, com a Cia. Ruído Rosa

  • Data: 17 de outubro
  • Horário: das 15h às 15h45

Sarau dos Conservadores

  • Data: 17 de outubro
  • Horário: das 14h30 às 17h30

Oficina de Xadrez Jogada de Mestre

  • Data: 18 de outubro
  • Horário: das 16h às 18h

Estação Motiva Cultural e Sala São Paulo

Sala São Paulo – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo
Sala São Paulo – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Ensaio aberto do Coro da Osesp e Coro Infantil da Osesp

  • Data: 10 de outubro
  • Horário: 10h
  • Local: Estação Motiva Cultural
  • Regência: Kaique Stumpf
  • Ingressos: R$ 25,00

Orquestra Sinfônica Jovem Municipal, concerto das Matinais

  • Data: 10 de outubro
  • Horário: 10h50
  • Local: Sala São Paulo
  • Regência: Henrique Villas Boas
  • Ingressos: gratuitos, com distribuição três dias antes

Vitrolinha, com a Palhaça Rubra

  • Datas e horários: 10 de outubro, às 16h; 11 de outubro, às 10h30; 12 de outubro, às 16h
  • Local: Estação Motiva Cultural
  • Ingressos: R$ 40,00 a R$ 60,00

São Paulo Wind Ensemble, O Pequeno Príncipe

  • Data: 11 de outubro
  • Horário: 10h50
  • Local: Sala São Paulo
  • Regência: Mônica Giardini
  • Ingressos: gratuitos, com distribuição três dias antes

Coro da Osesp e Coro Infantil da Osesp

  • Data: 11 de outubro
  • Horário: 18h
  • Local: Estação Motiva Cultural
  • Regência: Kaique Stumpf
  • Ingressos: R$ 25,00 a R$ 50,00

Orquestra Jovem do Estado, Concerto para Crianças

  • Data: 11 de outubro
  • Horário: 16h
  • Local: Sala São Paulo
  • Regência: Cláudio Cruz
  • Ingressos: R$ 30,00 a R$ 60,00

Fábricas de Cultura

Fábrica de Cultura – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo
Fábrica de Cultura – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Festival das Crianças, Jardim São Luís

  • Data: 12 de outubro
  • Horário: 11h
  • Local: Travessa São Paulo, Jardim Fim de Semana

10 Anos de Festa da Criança da Família Real

  • Data: 12 de outubro
  • Horário: 13h
  • Local: Rua Armelin A. F. Coutinho, Parque Real, bairro Conceição, Diadema

Festival de Artes da Fábrica de Cultura em Taipas

  • Data: 12 de outubro
  • Horário: a partir das 13h
  • Atividades: shows, desfile de fantasias, apresentações de K-pop, intervenções com personagens e outras atrações

Museu das Favelas

Museu das Favelas – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo
Museu das Favelas – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Festinha de Favela

  • Data: 10 de outubro
  • Horários: das 11h às 12h30 e das 14h às 16h
  • Atividades: “Dança, Jogo e Memória” e “Ginga, Danças Populares Urbanas e o Despertar dos Movimentos”
  • Vagas: 20 por atividade
  • Inscrições: de 30 de setembro a 8 de outubro, pelo site do Museu das Favelas

Visita temática Não tem Dia das Crianças na periferia!?

  • Data: 17 de outubro
  • Horário: das 14h às 16h
  • Local: exposição “Sobre Vivências”
  • Vagas: 20
  • Classificação: 12 anos
  • Inscrições: de 7 a 14 de outubro, pelo site do Museu das Favelas

Museu Casa de Portinari

Museu Casa de Portinari – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo
Museu Casa de Portinari – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

O Grande Circo Musical

  • Data: 3 de outubro
  • Horário: 18h
  • Local: Esplanada do Museu Casa de Portinari, Brodowski

BrinCandinho

  • Datas: de 7 a 12 de outubro
  • Horário: das 9h às 17h
  • Local: Esplanada do Museu Casa de Portinari

Conhecendo a Casa de Candinho

  • Data: 10 de outubro
  • Horários: 10h e 15h

Recreação com Neuzinha Palhaça

  • Data: 11 de outubro
  • Horário: das 10h às 12h

Vivência artístico-cultural com Tio Pita

  • Data: 11 de outubro
  • Horário: das 14h às 16h

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, Circuito Cultural, Corpo, Arte e Som

  • Data: 14 de outubro
  • Horário: 14h
  • Local: Campos do Jordão

Museu Índia Vanuíre

Museu Índia Vanuíre, localizado em Tupã – Foto: Bruno Marqueti
Museu Índia Vanuíre, localizado em Tupã – Foto: Bruno Marqueti

Pequenos Inventores

  • Datas: de 1º a 15 de outubro, de terça a sexta-feira
  • Horário: das 9h às 17h

Olhares de Criança

  • Datas: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31 de outubro
  • Horário: das 9h às 16h

Oficina de Confecção de Peteca

  • Data: 8 de outubro
  • Horários: das 9h às 11h e das 14h às 16h

Quintal das Brincadeiras

  • Data: 9 de outubro
  • Horários: das 9h às 11h e das 14h às 16h
  • Local: Solar Luiz de Souza Leão

Museu das Culturas Indígenas

Museu das Culturas Indígenas – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo
Museu das Culturas Indígenas – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

A Cutia e os Encantados da Mata

  • Data: 17 de outubro
  • Horário: das 10h30 às 12h
  • Artista-educadora: Juliana Costa
  • Local: Rua Dona Germaine Burchard, 451, Água Branca, São Paulo

Museu do Café

Museu do Café – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo
Museu do Café – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Espaço Café com Leite

  • Datas: de 3 de outubro a 1º de novembro, aos sábados e domingos
  • Horário: das 11h às 17h
  • Público: crianças de até 10 anos
  • Entrada: gratuita, mediante retirada de ingresso na bilheteria

Pequenos Exploradores de Café

  • Data: 11 de outubro
  • Horário: das 15h às 16h
  • Público: crianças de até 12 anos
  • Entrada: gratuita, mediante retirada de senha

Oficina Criativa de Circo e Laboratório Maluco de Café

  • Data: 11 de outubro
  • Horário: das 16h30 às 17h30
  • Público: crianças de até 12 anos
  • Entrada: gratuita, mediante retirada de senha

Workshop Drinks de Halloween

  • Data: 31 de outubro
  • Horários: 10h30 e 14h30
  • Público: crianças de até 12 anos
  • Valor: R$ 30,00
  • Inscrições: pelo site INTI

Museu do Futebol

Museu do Futebol – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo
Museu do Futebol – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Futebol de Fios, Dia das Crianças no Museu

  • Data: 10 de outubro
  • Horário: das 10h às 17h
  • Local: área externa do Museu do Futebol
  • Atividades: espetáculos circenses, oficinas, vivências com tecidos, futebol de mesa, tamancobol, pebolim, futmesa, pingue-pongue e brincadeiras para a primeira infância
  • Entrada: gratuita

Museu da Imigração

Museu da Imigração – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo
Museu da Imigração – Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Contação de Histórias com Miss Mello

  • Data: 17 de outubro
  • Horário: 14h30
  • Atividades: Em comemoração ao dia das crianças, o Museu da Imigração recebe a contadora de histórias Miss Mello para uma apresentação interativa que convida crianças e famílias a mergulharem no universo da imaginação, da escuta e das histórias.
  • Entrada: Gratuita

Mediação de Leitura: “Mortina – Uma história que vai fazer você morrer… de rir!”

  • Data: 31 de outubro
  • Horário: 15h
  • Atividades: O Núcleo Educativo do MI convida o público infantil para a mediação de leitura do livro “Mortina – uma história que vai fazer você morrer… de rir!”. A atividade propõe uma viagem ao universo encantador e bem-humorado da pequena Mortina, uma menina-zumbi curiosa e cheia de vida — ou quase isso! Nesta história, Mortina sonha em fazer amigos, mas precisa esconder um pequeno segredo: ela é diferente das outras crianças. A partir dessa narrativa, a mediação convida o público a refletir sobre temas como diversidade, aceitação e amizade, de forma lúdica e divertida.
  • Entrada: Gratuita

Teatros estaduais

Teatro Sérgio Cardoso, A Menina que Inundou o Mundo

  • Data: 12 de outubro
  • Horário: 15h
  • Ingressos: a partir de R$ 25,00, pela Sympla

Teatro Estadual de Araras, Banda do João

  • Data: 12 de outubro
  • Horário: 16h
  • Entrada: gratuita

O Mundo do Circo SP, Recirco

  • Data: 12 de outubro
  • Horário: 17h
  • Entrada: gratuita

Teatro Estadual de Araras, Tubinho e sua Turma, Especial Dia das Crianças

  • Data: 14 de outubro
  • Horário: 13h30
  • Entrada: gratuita
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