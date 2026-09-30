Fatecs oferecem cursos para o setor aeronáutico em São Paulo

Ao todo, são mais de 21 mil vagas em 96 unidades de todo o estado. Foto: Divulgação/ Governo de São Paulo

As Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs), do Centro Paula Souza, têm cursos voltados ao setor aeronáutico em diferentes regiões do estado. As graduações mantidas pelo Governo de São Paulo abrangem áreas como manutenção, projetos de aeronaves e logística aeroportuária, com conteúdos específicos e atividades práticas para preparar os estudantes para as demandas do mercado de trabalho.

A oferta considera as características de cada região e busca aproximar os estudantes das empresas. Dessa forma, os cursos combinam formação superior e conhecimentos técnicos relacionados às atividades profissionais.

Em São José dos Campos, referência nacional no setor, a Fatec está instalada no Parque de Inovação Tecnológica, próximo a empresas e instituições ligadas à aviação, à tecnologia e à inovação.

Na unidade, o curso de Manutenção de Aeronaves prepara os estudantes para atuar na manutenção de estruturas, sistemas e componentes de aeronaves. As aulas incluem atividades práticas com motores e peças de aviões, além de conteúdos como desenho técnico, física, química, cálculo, informática e inglês.

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Também em São José dos Campos, o curso de Projetos de Estruturas Aeronáuticas é voltado ao desenvolvimento e desenho de estruturas de aviões, como asas, fuselagem, tanques de combustível e superfícies de controle. A formação aborda processos de fabricação e ferramentas específicas da área, desenvolvida em parceria com a Divisão de Mecânica Aeronáutica do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica (ITA).

O curso de Manutenção de Aeronaves também é oferecido pela Fatec Sorocaba, com conteúdos voltados ao funcionamento e à manutenção de sistemas e estruturas aeronáuticas.

Já o curso de Logística Aeroportuária, oferecido pelas Fatecs Guarulhos e Indaiatuba, prepara profissionais para atividades relacionadas ao transporte de passageiros e cargas, operações de aeroportos e empresas do setor. A grade inclui temas como movimentação de cargas, infraestrutura aeroportuária e operações.

Vestibular

Os cursos de Manutenção de Aeronaves, Projetos de Estruturas Aeronáuticas e Logística Aeroportuária estão entre as opções com vagas abertas no Vestibular das Fatecs para o primeiro semestre de 2027.

Ao todo, são mais de 21 mil vagas em 96 unidades de todo o estado, sendo 7.920 destinadas ao ingresso por meio do Provão Paulista.

As inscrições seguem até as 20h de 6 de novembro, com taxa de R$ 90. A prova será realizada em 13 de dezembro, às 13h, com duração de cinco horas. Os locais de exame serão divulgados em 9 de dezembro, a partir das 15h.

A classificação geral e a primeira chamada para matrícula serão publicadas em 18 de janeiro de 2027, também a partir das 15h.

As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do Vestibular Fatec .