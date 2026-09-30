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Planos por adesão surgem como alternativa mais acessível

Reajustes acima da inflação e alta nas despesas médico-hospitalares elevaram os custos da saúde suplementar no Brasil. Dados da ANS mostram reajuste máximo de 9,63% em planos individuais em 2023, enquanto o IPCA foi 4,62%. O VCMH subiu 16,9% em 20...

30/09/2026 09h28
Por: Redação Fonte: Agência Dino
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O aumento dos custos com saúde suplementar no Brasil tem impactado diretamente o acesso da população a planos de saúde. Nos últimos anos, reajustes acima da inflação e a elevação das despesas médico-hospitalares têm levado consumidores e empresas a buscarem alternativas mais acessíveis.

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os planos individuais tiveram reajuste máximo de 9,63% em 2023, enquanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrou inflação de 4,62% no mesmo período. A diferença evidencia a pressão financeira sobre os beneficiários.

Além disso, o índice de Variação de Custos Médico-Hospitalares (VCMH), calculado pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), apresentou alta de 16,9% em 2022, reforçando o cenário de encarecimento contínuo da saúde suplementar no país.

Diante desse contexto, os planos coletivos por adesão têm ganhado destaque como alternativa para ampliar o acesso à assistência médica. Essa modalidade permite que profissionais vinculados a entidades de classe, sindicatos ou associações tenham acesso a condições coletivas, geralmente mais vantajosas em comparação aos planos individuais.

Para a Associação Nacional das Administradoras de Benefícios (ANAB), os planos coletivos por adesão desempenham um papel importante na ampliação do acesso à saúde suplementar, especialmente para profissionais autônomos, liberais e pessoas sem vínculo empregatício. A modalidade também permite reunir beneficiários de diferentes entidades de classe em contratos coletivos, contribuindo para a oferta de alternativas mais acessíveis e adequadas às diferentes necessidades dos consumidores.

Nesse cenário, as administradoras de benefícios atuam em parceria com as operadoras na estruturação e gestão dos planos, além de representarem os interesses dos beneficiários nas negociações e na busca por condições mais adequadas de contratação.

O cenário também acompanha mudanças no mercado de trabalho. Dados do IBGE indicam que cerca de 39% da população ocupada atua na informalidade, o que limita o acesso aos planos empresariais tradicionais e aumenta a demanda por soluções mais flexíveis.

De acordo com Guilherme Moraes, CRO da EasyPlan, a busca por alternativas mais acessíveis reflete uma mudança no comportamento do consumidor.

"O aumento dos custos dos planos tradicionais tem levado profissionais e pequenas empresas a buscarem opções que ofereçam equilíbrio entre preço e cobertura. Os planos por adesão surgem como uma alternativa viável nesse contexto", afirma.

A previsibilidade financeira é apontada por especialistas como um dos fatores que contribuem para a adesão ao modelo, especialmente em um cenário econômico marcado por instabilidade e necessidade de controle de despesas.

Apesar das vantagens, especialistas recomendam atenção no momento da contratação. Avaliar critérios como cobertura, regras de elegibilidade, reajustes e a credibilidade das entidades envolvidas é fundamental para uma escolha adequada.

A tendência é que o modelo continue em expansão, impulsionado pelo aumento dos custos no setor de saúde e pela necessidade de ampliar o acesso da população a serviços médicos no país.

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