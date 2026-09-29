Indústria farmacêutica como pilar da saúde no Brasil

A indústria farmacêutica brasileira vai além da produção de medicamentos. Ela é um pilar estratégico para o desenvolvimento do país, garantindo o abastecimento do sistema de saúde, gerando empregos qualificados e impulsionando a inovação tecnológica. Em um cenário global incerto, contar com um parque industrial forte e autônomo é uma questão de soberania nacional, reduzindo a vulnerabilidade a crises externas e assegurando que a população tenha acesso a tratamentos de qualidade.

Dados da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais (ALANAC), com base em informações da IQVIA, mostram a força desse setor: os laboratórios de capital nacional já respondem por 80,94% dos medicamentos comercializados no Brasil em unidades, de acordo com o primeiro semestre de 2026. Foram comercializados 2,476 bilhões de unidades por fabricantes nacionais, de um mercado total de 3,060 bilhões de unidades. No mesmo período de 2025, a participação da indústria brasileira era de 77,9%, o que representa um avanço de 3 pontos percentuais em apenas um ano. Os genéricos lideram esse volume, com 1,186 bilhões de unidades — o equivalente a 38,77% de todo o mercado farmacêutico brasileiro.

O impacto social da indústria farmacêutica nacional é igualmente significativo. O setor mantém uma vasta cadeia produtiva que vai desde insumos até a distribuição, gerando empregos diretos e indiretos em todo o país. A força de trabalho qualificada e o desenvolvimento tecnológico são motores para a inovação, um processo que, no entanto, ainda demanda maior financiamento e um ambiente regulatório que estimule a pesquisa e o desenvolvimento de novos fármacos e terapias.

Ter uma indústria farmacêutica robusta é, portanto, um componente essencial da segurança nacional. A dependência de outros países para a produção de medicamentos e insumos estratégicos pode colocar em risco a saúde pública, como evidenciado durante crises sanitárias.

A capacidade de produzir localmente não apenas garante o abastecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), mas também fortalece a balança comercial e a autonomia do país diante de pressões externas. Esse compromisso com a segurança e o abastecimento é exemplificado pelo Laboratório Teuto, um dos principais expoentes da indústria farmacêutica nacional.

Com quase 80 anos de atuação e sede no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a empresa é responsável por uma produção expressiva que abastece todo o território nacional, garantindo que medicamentos cheguem aos brasileiros com qualidade e confiabilidade. "A indústria nacional gera empregos, impulsiona inovação e fortalece a economia do país. O investimento na indústria é proporcionar desenvolvimento e competitividade no futuro do Brasil", afirma o diretor de Produção do Teuto, Daniel Diegues.

"O aumento da nossa capacidade produtiva se traduz em qualidade e segurança para o país. Estamos ampliando a disponibilidade de medicamentos e garantindo o abastecimento do sistema de saúde com confiabilidade", complementa. Nesse contexto, eventos como o III Seminário de Desenvolvimento da Indústria Farmacêutica Nacional (DIFAN), promovido pela Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais (ALANAC), são fundamentais para debater o futuro do setor.

Realizado em Brasília com a participação de representantes das maiores fabricantes do país, o seminário discutiu temas cruciais como o fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, a sustentabilidade do SUS, a inovação e a internacionalização da produção nacional, alinhando-se às diretrizes da política industrial brasileira. O Teuto marcou presença no evento, reforçando seu papel como protagonista no desenvolvimento do setor e seu compromisso com as discussões que moldam o futuro da indústria farmacêutica no Brasil.

Investimento

O potencial da indústria nacional é exemplificado pelo Laboratório Teuto, que recentemente alcançou um marco histórico. A empresa produziu 741 milhões de unidades farmacotécnicas em maio, o maior volume em seus quase 80 anos de história. Esse recorde é fruto de um ciclo de investimentos em tecnologia, com a implantação de novos equipamentos, como máquinas capazes de produzir até 1 milhão de comprimidos por hora, quadruplicando a capacidade em algumas linhas de produção.

Com mais de 4 mil colaboradores diretos e indiretos, o Teuto movimenta a cadeia farmacêutica e fortalece a posição de Anápolis como um dos mais importantes polos do setor no país.