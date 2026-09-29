Campeão de diárias: irmão do governador é quem mais recebe no Detran-RO, que gastou R$ 9,8 milhões com viagens em dez meses

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) gastou R$ 9.882.653,53 com diárias de servidores entre janeiro e outubro de 2025. O número está no Quadro Demonstrativo de Diárias do próprio órgão, que lista cada viagem: quem foi, para onde, por quantos dias e quanto recebeu.

Dá R$ 32,5 mil por dia, fins de semana e feriados incluídos. A média passa de R$ 988 mil por mês, pagos com o dinheiro das taxas que o cidadão recolhe ao Detran.

Quem comanda o órgão é o diretor-geral Sandro Ricardo Rocha dos Santos, o Sandro Rocha, irmão do governador Marcos Rocha. Nomeado pelo próprio irmão em junho de 2024, ele continua no cargo.

O primeiro da lista

Levantamento da reportagem sobre todas as linhas do documento, com quase 2 mil servidores, mostra que ninguém recebeu mais diárias no Detran do que o próprio diretor-geral. Foram 22 pagamentos, somando R$ 89.002,94 em dez meses.

O segundo da lista é seu assessor, com cerca de R$ 67,7 mil. Ele acompanha o diretor na maior parte das viagens. Depois deles, os maiores valores ficam entre R$ 30 mil e R$ 40 mil, quase todos de motoristas e chefes de Ciretran que rodam o estado a trabalho.

Oito das viagens do diretor foram para fora de Rondônia, somando R$ 69.066,94:

Destino Período Diárias do diretor Manaus (82º Encontro Nacional de Detrans) 11 a 14/03 R$ 4.361,00 Manaus (visita ao Detran-AM) 02 a 04/04 R$ 3.115,00 Florianópolis e Porto Alegre ("visita técnica") 21 a 25/04 R$ 5.607,00 Estocolmo, Helsinque e Tallinn (Europa) 08 a 18/05 R$ 42.277,94 São Paulo (premiação Maio Amarelo) 25 a 27/06 R$ 3.115,00 Brasília (assembleia de Detrans e Senatran) 14 a 16/07 R$ 3.115,00 Campo Grande ("visita técnica" ao Detran-MS) 21 a 24/07 R$ 4.361,00 Foz do Iguaçu (83º Encontro Nacional de Detrans) 08 a 11/09 R$ 3.115,00

Pelo estado, os demonstrativos registram diárias para inaugurações de Ciretrans, assinaturas de ordens de serviço e até para o diretor participar da Rondônia Rural Show, em Ji-Paraná: 4,5 diárias, R$ 2.803,50.

A viagem ao Sul tem um detalhe curioso. O documento registra o deslocamento de Porto Velho a Florianópolis e Porto Alegre como "terrestre". Pode ser erro de preenchimento. Se for, fica a dúvida sobre a precisão da prestação de contas.

Dez dias na Europa

A única viagem internacional registrada em 2025 foi a do diretor. Sandro Rocha e três assessores, entre eles o assessor de comunicação, foram à "missão internacional dos Detrans à Estônia, Finlândia e Suécia".

Sandro Rocha: 10,5 diárias, de 8 a 18 de maio, no total de R$ 42.277,94 , cerca de R$ 4 mil por dia.

Cada um dos três assessores: R$ 28.185,33.

Total só em diárias: R$ 126.833,93.

Pelo próprio processo, a missão ocorreria "entre os dias 11 e 17 de maio". As diárias começam três dias antes.

A viagem foi revelada em maio de 2025 pelo site Tudo Rondônia, que apontou custo total acima de R$ 240 mil. Segundo o site, o Detran contrataria uma empresa "especializada" por R$ 111 mil, e cada inscrição individual custaria R$ 37 mil, com hospedagem, traslados e um jantar em restaurante medieval. Os demonstrativos confirmam, centavo por centavo, os R$ 126,8 mil em diárias.

Equipe para acompanhar o diretor

Além dos assessores que viajam com ele, o Detran pagou diárias a servidores com uma justificativa explícita. Entre 25 de agosto e 2 de setembro, quatro servidores receberam 8,5 diárias cada um, R$ 16.643,00 no total, para "acompanhar o diretor, prestando apoio técnico e operacional" em assinaturas de ordens de serviço e inaugurações das Ciretrans de Costa Marques e Guajará-Mirim.

Outubro: R$ 1,4 milhão em um curso

De fevereiro a setembro, a média foi de R$ 960 mil por mês. Em outubro, a conta saltou para R$ 2.182.923,20, mais que o dobro.

O motivo, pelo menos 229 servidores do interior receberam 14,5 diárias cada, R$ 6.452,50 por pessoa, para uma capacitação em Porto Velho dividida em duas turmas: de 4 a 18 de outubro e de 25 de outubro a 8 de novembro. Só esse curso custou mais de R$ 1,47 milhão, cerca de dois terços de todo o gasto do mês. A segunda turma, que termina em novembro, foi paga integralmente em outubro.

Capacitar servidores é necessário. A pergunta é outra: por que um curso de 15 dias, com diária integral para cada participante, e não um formato mais barato, regionalizado ou a distância?





Céu de brigadeiro

Só em viagens de avião, o levantamento identificou pelo menos 95 pagamentos de diárias, que somam cerca de R$ 492 mil. Os principais destinos foram São Paulo, Brasília, Foz do Iguaçu e Manaus. Passagens aéreas, inscrições e hospedagens contratadas à parte não entram nessa conta.

Diárias para eventos do governo

Os demonstrativos também registram diárias para eventos do governo estadual. Entre 14 e 18 de agosto, três assessores receberam R$ 6.408,00 para acompanhar a inauguração da RO-370, em Corumbiara, e o programa Rondônia Cidadã, em Cacoal, "com a participação do Excelentíssimo Sr. Governador", como está escrito no documento. Ao longo do ano, outras equipes viajaram para apoiar o Rondônia Cidadã, programa da Secretaria de Assistência Social (SEAS).

A presença do Detran nessas ações pode ter justificativa, como a oferta de serviços à população. Mas a pergunta cabe: por que diárias do Detran custeiam agendas de outras secretarias e eventos com o governador?

As perguntas que ficam

Parte das viagens tem finalidade operacional: fiscalização, vistorias, manutenção de Ciretrans. Isso não responde ao essencial:

Por que o diretor-geral é o servidor que mais recebe diárias no órgão?

Qual o resultado concreto da missão à Europa e das "visitas técnicas" a outros estados?

Por que as diárias da Europa começam três dias antes da missão?

Por que um curso de 15 dias com diária integral para 229 servidores?

E fica a pergunta que só o governador pode responder. Quem fiscaliza os gastos de um órgão entregue ao próprio irmão, e que chegam a quase R$ 10 milhões em dez meses só com diárias?

Fontes: