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Passeios de barco pelo Rio Madeira começam nesta quinta-feira (1º)

O Rio Madeira, testemunha de boa parte da história de Porto Velho, será também cenário das comemorações pelos 112 anos da capital. A partir desta q...

30/09/2026 08h38
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
As embarcações partem do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré
As embarcações partem do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré

O Rio Madeira, testemunha de boa parte da história de Porto Velho, será também cenário das comemorações pelos 112 anos da capital. A partir desta quinta-feira (1º), moradores e visitantes que retiraram previamente seus ingressos pelo PVH+ poderão participar dos passeios de barco preparados especialmente para a programação de aniversário.

As embarcações sairão do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, outro importante símbolo da história porto-velhense. No primeiro dia, os passeios acontecerão das 9h às 18h e seguirão na programação até sábado (3).

A proposta é proporcionar aos participantes uma experiência diferente: deixar a margem por alguns momentos e observar Porto Velho a partir das águas do Madeira, contemplando a paisagem e conhecendo de outra perspectiva um dos principais elementos naturais, históricos e turísticos do município.

Além da navegação, os passeios contarão com atrações regionais, levando música e cultura para dentro das embarcações. Durante a atividade, também haverá distribuição de Dydyo Tubaína e pipoca aos participantes.

Aleks Palitot explica que o passeio pode aproximar a população de um outro olhar de Porto Velho

O secretário executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, explica que a experiência foi pensada para aproximar a população da própria história. “Quem embarcar terá a oportunidade de olhar Porto Velho por outra perspectiva. O Rio Madeira está ligado à nossa história, à nossa cultura e ao nosso turismo. Queremos que esse passeio seja também uma experiência de pertencimento e valorização da cidade durante os seus 112 anos”, afirmou.

Ao todo, foram disponibilizados 1.500 ingressos para os três dias de programação, já retirados.

Para o prefeito Léo Moraes, levar a comemoração para o Rio Madeira também representa valorizar um dos maiores símbolos da capital. “Porto Velho nasceu e cresceu às margens do Madeira. Nada mais especial do que celebrar os 112 anos proporcionando às pessoas a oportunidade de navegar pelo nosso rio, apreciar a cidade e viver esse momento junto com a família. Será mais uma experiência preparada para marcar essa comemoração”.

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Texto:Jhon Silva

Fotos:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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