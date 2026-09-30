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Profissionais da Motolância passam por treinamento para aprimorar atendimento de urgência na capital

Profissionais que atuam na Motolância do SAMU, participaram nesta terça-feira (29), de uma etapa prática de avaliação e qualificação em Atendimento...

30/09/2026 11h23
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Equipe da Motolância do SAMU participou de treinamento prático para aprimorar o Atendimento Pré-Hospitalar em Porto Velho
Equipe da Motolância do SAMU participou de treinamento prático para aprimorar o Atendimento Pré-Hospitalar em Porto Velho

Profissionais que atuam na Motolância do SAMU, participaram nesta terça-feira (29), de uma etapa prática de avaliação e qualificação em Atendimento Pré-Hospitalar (APH), realizada na sede do serviço em Porto Velho. O treinamento reuniu situações que fazem parte da rotina das equipes e buscou aprimorar a atuação desde a chegada à ocorrência até a continuidade do atendimento.

Durante a capacitação, os profissionais passaram por simulações de emergências clínicas e traumáticas, utilização de equipamentos e tomada de decisão diante de situações de risco. Entre os cenários trabalhados estavam acidentes de trânsito, quedas, afogamentos, queimaduras, infarto, AVC, parada cardiorrespiratória e crises relacionadas à saúde mental.

Segundo o enfermeiro emergencista e coordenador do treinamento, Lânderson Gutierres, a capacitação também trabalhou a diferença entre o tempo de chegada ao local e o período necessário para iniciar uma resposta efetiva ao problema apresentado pelo paciente.

Lânderson Gutierres destacou a importância da resposta rápida e adequada nas emergências

O técnico de enfermagem Wander Veiga explica que a Motolância pode chegar entre cinco e dez minutos antes da ambulância em algumas ocorrências, permitindo que os primeiros procedimentos sejam iniciados enquanto o restante da equipe está a caminho.

Além da atualização técnica, o treinamento também abordou os critérios para acionamento da Motolância e a integração dos profissionais com a regulação médica e as demais equipes do SAMU 192. A qualificação busca padronizar as condutas e tornar o atendimento pré-hospitalar cada vez mais seguro e ágil para a população.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância da capacitação permanente das equipes que atuam nas urgências.“Em uma emergência, cada minuto importa. Preparar nossos profissionais é garantir que eles tenham conhecimento e segurança para chegar mais rápido e prestar o melhor atendimento possível à população”.

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Texto:Jhon Silva

Fotos:Erisson Soares

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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