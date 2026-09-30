Quarta, 30 de Setembro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
35°

Parcialmente nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,17

Euro

R$ 5,86

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
SociedadeEstudo inédito: como as IAs respondem sobre as eleições 2026SaúdeMudanças na emissão e no controle de receitas médicas entram em vigorTurismoShort stay entra na era das marcas e prioriza consistênciaEconomiaTermina nesta quarta prazo para pedir dinheiro do fundo PIS/PasepCidadesPrefeitura entrega Praça João Nicoletti nesta quinta (1º) e celebra 112 anos de Porto Velho
Cidades Porto Velho - RO

JOMTI 2026 reúne 600 participantes em programação de esporte, lazer e integração em Porto Velho

A Vila Olímpica Chiquilito Erse foi tomada nesta quarta-feira (30) por energia, alegria e disposição durante a realização do JOMTI 2026 (Jogos Mun...

30/09/2026 13h24
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

A Vila Olímpica Chiquilito Erse foi tomada nesta quarta-feira (30) por energia, alegria e disposição durante a realização do JOMTI 2026 (Jogos Municipais da Terceira Idade). Cerca de 600 participantes, distribuídos em 16 delegações, participaram de uma programação que uniu esporte, lazer, convivência e atividades voltadas ao bem-estar da pessoa idosa.

Cerca de 600 participantes de 16 delegações participaram do JOMTI 2026, na Vila Olímpica Chiquilito Erse, com atividades de esporte, lazer e convivência

Realizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semtel), o JOMTI também integra a programação especial em comemoração aos 112 anos de Porto Velho, celebrados no dia 2 de outubro.

ALEGRIA DE VIVER

A programação começou com corrida e caminhada, seguida pela abertura oficial e pelo desfile das delegações. O público também participou de atividades como revezamento, dama, xadrez e dominó, além de palestra sobre autocuidado, aulão de ritmos e momentos de confraternização.

Ao longo do dia, os participantes ainda tiveram lanche, karaokê, boliche, lance livre e chute ao gol, em uma programação pensada para contemplar diferentes interesses e estimular a participação ativa da terceira idade.

CELEBRAÇÃO

Para o prefeito Léo Moraes, a realização do JOMTI dentro da programação dos 112 anos reforça o compromisso de celebrar Porto Velho valorizando as pessoas que fazem parte da história da cidade.

“Comemorar os 112 anos de Porto Velho é também reconhecer quem ajudou a construir essa cidade. O JOMTI celebra a experiência, a vitalidade e a alegria da nossa população da terceira idade, mostrando que esporte, lazer e qualidade de vida devem estar presentes em todas as fases da vida”.

Mais do que uma competição, o JOMTI proporciona um espaço de encontro e integração, incentivando a prática de atividades físicas e a convivência entre os participantes. A programação também reforça a importância de políticas públicas voltadas à terceira idade, com ações que estimulam uma vida ativa e participativa.

Siga o canal oficial no WhatsApp e receba as principais informações diretamente no seu celular:

https://whatsapp.com/channel/0029VbCaSTO5q08TB4mYNM0o

Texto:André Oliveira

Foto:André Oliveira

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Porto Velho - RO Prefeitura entrega Praça João Nicoletti nesta quinta (1º) e celebra 112 anos de Porto Velho
Porto Velho - RO Debate sobre PPPs será realizado na capital e distritos ribeirinhos
Porto Velho - RO Inscrições no PVH+ estão abertas para passeio gratuito de Kalamazoo
Porto Velho - RO Prefeitura celebra 112 anos de Porto Velho com shows, passeios e atrações para toda a família
Porto Velho - RO Novo espaço para comércio é preparado para as comemorações dos 112 anos de Porto Velho
Porto Velho - RO Uma Noite no Museu emociona visitantes em uma viagem pela história de Porto Velho
Porto Velho, RO
Atualizado às 14h01
35°
Parcialmente nublado

Mín. 22° Máx. 36°

40° Sensação
1.54 km/h Vento
49% Umidade do ar
100% (3.43mm) Chance de chuva
Amanhã (01/10)

Mín. 22° Máx. 38°

Chuvas esparsas
Sexta (02/10)

Mín. 22° Máx. 36°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 4 dias atrás Bruno Scheid é a primeira escolha para o Senado e chega a 47,1% no voto consolidado, aponta Veritá Candidato do PL lidera o primeiro voto com 38,5% dos válidos e aparece entre os dois nomes mais citados pelos eleitores de Rondônia
2
Política - Há 4 dias atrás Nova pesquisa Veritá deste sábado mostra Marcos Rogério com 51,5% dos votos válidos
3
Política - Há 5 dias atrás Gestão do Hospital de Guajará-Mirim manifesta preocupação com edital do governo que reduz em 82,7% a meta de cirurgias ortopédicas na unidade
4
Política - Há 4 dias atrás Michelle Bolsonaro declara apoio a Magna dos Anjos para deputada estadual e destaca fé, valores cristãos e história de trabalho
5
Política - Há 5 dias atrás Hildon promete colocar Rondônia entre os principais destinos turísticos da Amazônia
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias