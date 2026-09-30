JOMTI 2026 reúne 600 participantes em programação de esporte, lazer e integração em Porto Velho

A Vila Olímpica Chiquilito Erse foi tomada nesta quarta-feira (30) por energia, alegria e disposição durante a realização do JOMTI 2026 (Jogos Municipais da Terceira Idade). Cerca de 600 participantes, distribuídos em 16 delegações, participaram de uma programação que uniu esporte, lazer, convivência e atividades voltadas ao bem-estar da pessoa idosa.

Cerca de 600 participantes de 16 delegações participaram do JOMTI 2026, na Vila Olímpica Chiquilito Erse, com atividades de esporte, lazer e convivência

Realizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semtel), o JOMTI também integra a programação especial em comemoração aos 112 anos de Porto Velho, celebrados no dia 2 de outubro.

ALEGRIA DE VIVER

A programação começou com corrida e caminhada, seguida pela abertura oficial e pelo desfile das delegações. O público também participou de atividades como revezamento, dama, xadrez e dominó, além de palestra sobre autocuidado, aulão de ritmos e momentos de confraternização.

Ao longo do dia, os participantes ainda tiveram lanche, karaokê, boliche, lance livre e chute ao gol, em uma programação pensada para contemplar diferentes interesses e estimular a participação ativa da terceira idade.

CELEBRAÇÃO

Para o prefeito Léo Moraes, a realização do JOMTI dentro da programação dos 112 anos reforça o compromisso de celebrar Porto Velho valorizando as pessoas que fazem parte da história da cidade.

“Comemorar os 112 anos de Porto Velho é também reconhecer quem ajudou a construir essa cidade. O JOMTI celebra a experiência, a vitalidade e a alegria da nossa população da terceira idade, mostrando que esporte, lazer e qualidade de vida devem estar presentes em todas as fases da vida”.

Mais do que uma competição, o JOMTI proporciona um espaço de encontro e integração, incentivando a prática de atividades físicas e a convivência entre os participantes. A programação também reforça a importância de políticas públicas voltadas à terceira idade, com ações que estimulam uma vida ativa e participativa.

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Texto:André Oliveira

Foto:André Oliveira

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)