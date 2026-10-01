Bruno Scheid denuncia falsificação de sua voz em vídeo com ofensa racista

Bruno Scheid denunciou a circulação de um vídeo nas redes sociais que, utiliza inteligência artificial para falsificar sua voz e atribuir a ele uma ofensa racista contra uma mulher negra, candidata ao Senado. O candidato informou que os advogados de sua campanha já estão tomando as providências necessárias.

Acabei de ver um vídeo criminoso circulando nas redes sociais, em que bandidos usaram inteligência artificial de péssima qualidade para falsificar a minha voz e cometer crimes na internet, declarou Bruno.

O candidato afirma que o material é uma montagem produzida para atacar sua imagem. Na manifestação, ele repudiou a publicação e disse que sua campanha está sendo conduzida de forma limpa e pautada na verdade.

Esse vídeo é falso, e os advogados da nossa campanha já estão tomando as providências necessárias, reforçou.

A denúncia envolve duas pessoas atingidas pelo conteúdo: Bruno, que afirma ter sua voz falsificada, e a candidata, alvo da ofensa racista. A identificação de quem produziu e colocou o vídeo em circulação é necessária para esclarecer os fatos e permitir a responsabilização dos envolvidos.

Bruno também pediu aos apoiadores que denunciem as publicações para que a Justiça possa agir. Denunciem esses vídeos de ataque para que a Justiça faça o trabalho dela, afirmou.

Até o momento, as informações apresentadas pelo candidato não incluem nomes de suspeitos, detalhes das medidas adotadas pelos advogados ou uma análise técnica do vídeo. A apuração deverá esclarecer a origem do material, a manipulação do áudio e a responsabilidade de quem participou de sua produção e divulgação.