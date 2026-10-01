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Champs Open reúne mais de 600 atletas de beach tennis em SP

A terceira edição do Champs Open acontecerá em São Paulo, entre 2 e 4 de outubro de 2026, na Arena Ibirapuera, com mais de 600 participantes nas categorias profissional e amadora, transmissão ao vivo pelo Programa Play BT no YouTube e presença de ...

01/10/2026 12h57
Por: Redação Fonte: Agência Dino
João Pedro Paes de Almeida / Champs Open
João Pedro Paes de Almeida / Champs Open

São Paulo sediará, de 2 a 4 de outubro de 2026, a terceira edição do Champs Open, competição de beach tennis realizada na Arena Ibirapuera, que reunirá mais de 600 atletas nas categorias profissional e amadora.

O torneio abrange as categorias PRO, A/PRO, B, C e D, com disputas masculinas, femininas e mistas, além das divisões 40+ e 50+, e será transmitido ao vivo pelo canal Programa Play BT no YouTube, pelo terceiro ano consecutivo.

Entre as atletas confirmadas estão a número 1 mundial da ITF, Sophia Chow, com dois títulos mundiais e dez conquistas na Sand Series; a italiana Veronica Casadei, atual 7ª no ranking; Greta Giusti, integrante do Top 15; e Flaminia Daina, tricampeã mundial com mais de 70 vitórias. No masculino, destacam‑se o italiano Federico Galeazzi (rank 27), o brasileiro Richard Gomes, campeão da edição anterior e 22.º entre os brasileiros, e Marcelo Reck, 9.º entre os brasileiros, além de José Luiz, veterano do torneio.

Evento reúne mais de 600 participantes

O formato permite a convivência de profissionais e amadores no mesmo espaço, com chaves organizadas por nível técnico, gênero e faixa etária. Essa estrutura favorece a participação de atletas de diferentes perfis ao longo dos três dias de competição.

Transmissão das partidas

As partidas selecionadas serão exibidas ao vivo pelo Programa Play BT, canal oficial no YouTube, proporcionando acesso ao público nacional e internacional.

Serviço:

Evento: Champs Open São Paulo – Beach Tennis 2026
Data: 2 a 4 de outubro
Local: Arena Ibirapuera, Avenida Dr. Dante Pazzanese, 421 – São Paulo (SP)
Categorias: PRO; A/PRO, B, C, D; masculino, feminino, mista; 40+ e 50+
Participantes: mais de 600 atletas
Transmissão: Programa Play BT, no YouTube

O Champs Open é uma realização da LINEM. Patrocínio da Prefeitura Municipal de São Paulo; apoio da NOX, PlayBT, Arena Ibirapuera, LCM Sports, NaRedinha e da Romagnolli Promoções e Eventos.

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