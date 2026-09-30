Festa de Flores e Morangos de Atibaia encerra 44ª edição

A 44ª edição da Festa de Flores e Morangos de Atibaia foi concluída entre 4 e 27 de setembro de 2026, no município de Atibaia, interior de São Paulo, com a participação de visitantes de várias cidades brasileiras e da Argentina, Chile e Bolívia. Organizada pela Associação Hortolândia de Atibaia, a programação incluiu mais de 60 apresentações culturais, exposições de flores e morangos, concursos, ações solidárias e iniciativas de inclusão.

O evento teve como objetivo promover a cultura regional, estimular o turismo e fortalecer a cadeia produtiva da floricultura e do morango, conforme divulgado pela associação organizadora. A proposta incluiu ainda ações de acessibilidade, como o Jardim Sensorial, a presença da ONG Mãos Dadas, carrinhos elétricos para mobilidade reduzida e estrutura pet friendly.

No último dia, o Concurso de Cosplay reuniu cerca de 40 participantes. Carlo de Wylder venceu com o personagem de Elden Ring; Evelyn de Hinako ficou em segundo lugar com Silent Hill; Lua de May Goodwin ocupou a terceira posição com It Takes Two; Thamy de Suki ficou em quarto lugar representando Avatar. O destaque foi concedido a Tary de Akari, caracterizada como Pokémon. O concurso, realizado pela empresa Mundo OK com apoio da Villa Net, distribuiu R$ 2 mil em prêmios, avaliados segundo a fidelidade ao traje e técnicas de confecção.

A Associação Pró-Flor comercializou aproximadamente 70 mil itens de jardinagem, entre os quais orquídeas, flores em vasos, insumos e bulbos foram os mais demandados. Na cadeia do morango, cerca de 80 toneladas da fruta foram utilizadas em doces, sobremesas, sucos e outras preparações, além da venda direta de morangos in natura.

A transmissão ao vivo foi feita pela Link Vanguarda, afiliada da TV Globo, e contou com cobertura da TV Globo, SBT, Record, Band, emissoras de rádio e diversos veículos regionais e digitais. Pela primeira vez, a festa recebeu a visita do embaixador do Japão no Brasil, Noguchi Yasushi, que assumiu o cargo em dezembro de 2025.

A iniciativa Ingresso Parceiro e a Entrada Solidária resultaram na arrecadação de mais de 7 toneladas de alimentos; mais de 3 toneladas foram doadas ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia para famílias afetadas por chuvas recentes.

O Centro Universitário UNIFAAT ofereceu serviços gratuitos nas áreas de fisioterapia, estética, nutrição, farmácia, enfermagem, biomedicina e odontologia. O Sebrae-SP participou com o projeto "Atibaia com Origem", facilitando o contato entre produtores locais de morango e o público.

Outras atrações incluíram o Salão do Artesão de Atibaia, que expôs peças produzidas por artesãos locais, e a iniciativa Leitura Viva, que promoveu a divulgação de autoras de Atibaia em parceria com livrarias e a Editora JVN.

O Jardim Japonês, inaugurado nesta edição, apresentou um torii de concreto com 5 metros de altura e 6 metros de largura, considerado um dos maiores do país. Foram instaladas mais de 50 mil mudas na decoração externa, o dobro do número de edições anteriores, e o Pavilhão de Exposição de Flores recebeu o dobro de flores, totalizando mais de dois milhões de pétalas.

Indicadores econômicos apontam aumento da movimentação nos setores de turismo, cultura, gastronomia, agronegócio e serviços, reforçando a relevância da Festa de Flores e Morangos como evento de alcance nacional.