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Previsão do tempo para quinta-feira (01), em SP: tempo instável

Ao longo do dia, são esperadas chuvas de moderada a forte intensidade em todas as regiões paulistas

30/09/2026 17h36
Por: Redação Fonte: Secom SP
Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 18 e 25 graus.
Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 18 e 25 graus.

Nesta quinta-feira, dia 01, o tempo continuará instável em todo o Estado de São Paulo, devido à atuação de um cavado meteorológico e à presença de uma frente fria posicionada no oceano.

Ao longo do dia, são esperadas chuvas de moderada a forte intensidade em todas as regiões paulistas, acompanhadas de raios e rajadas de vento, com possibilidade de queda pontual de granizo. Os acumulados mais significativos devem ocorrer nas regionais próximas à divisa com o Paraná, elevando o potencial para transtornos.

Diante desse cenário, o Estado permanece em nível de atenção, principalmente devido ao risco de temporais isolados, alagamentos, enxurradas e elevação dos níveis dos rios em áreas vulneráveis.

Na capital, as temperaturas devem variar entre 18°C e 25°C. Já em Franca, a mínima prevista é de 22°C e a máxima de 28°C.

Em dias chuvosos, consulte a previsão do tempo e fique atento aos alertas da Defesa Civil do Estado de São Paulo, acompanhando as principais redes sociais do Governo.

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