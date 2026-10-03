Sábado, 03 de Outubro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
33°

Tempo nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,22

Euro

R$ 5,87

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaRondônia escolhe neste domingo entre o “pão” e o “circo”PolíticaRondônia levanta a voz com Bruno Scheid na reta final da campanhaPolíticaIeda Chaves encerra campanha com Caminhada PET e reforça compromisso com a causa animalPolíticaMarcos Rogério encerra primeiro turno com carreatas nos principais municípios de Rondônia PolíticaTRE-RO confirma fraude e ordena remoção imediata de áudio falso atribuído a Bruno Scheid
Política ELEIÇÕES

Rondônia levanta a voz com Bruno Scheid na reta final da campanha

Rondônia chega às últimas horas de campanha com apoiadores de Bruno Scheid unidos em torno das bandeiras que ele levou às ruas: Deus acima de tudo, família, liberdade e respeito por quem trabalha.

03/10/2026 13h08
Por: Redação Fonte: Redação
Divulgação
Divulgação

O candidato escolhido por Jair Bolsonaro reuniu rondonienses dos 52 municípios que enxergam em sua candidatura uma resposta à indignação com o PT e com os abusos de autoridade que Bruno denuncia. A defesa da família tradicional e o compromisso de enfrentar o sistema estão no centro dessa mobilização.

Bruno levantou a voz contra Alexandre de Moraes, cobrou limites para a atuação do Supremo Tribunal Federal e assumiu a defesa de brasileiros que considera perseguidos politicamente. Também criticou a atuação do Ibama e do ICMBio e defendeu o respeito às famílias que vivem e trabalham no campo.

Sua oposição ao PT é aberta. Bruno cobra o combate à corrupção e afirma que o brasileiro honesto precisa ter sua liberdade, sua propriedade e seu trabalho respeitados.

Ao seu lado, apoiadores transformaram essas bandeiras em um chamado nas ruas. A esperança que depositam em Bruno tem um destino: o Senado.

É com esse compromisso que Bruno Scheid encerra a campanha: levar a voz de Rondônia para Brasília, enfrentar os abusos que denuncia e defender a dignidade das pessoas honestas e trabalhadoras deste estado e do Brasil.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
ELEIÇÕES Rondônia escolhe neste domingo entre o “pão” e o “circo”
ELEIÇÕES Ieda Chaves encerra campanha com Caminhada PET e reforça compromisso com a causa animal
ELEIÇÕES Marcos Rogério encerra primeiro turno com carreatas nos principais municípios de Rondônia
ELEIÇÕES TRE-RO confirma fraude e ordena remoção imediata de áudio falso atribuído a Bruno Scheid
ELEIÇÕES Especialista em IA aponta farsa em áudio contra Bruno Scheid, que reage: “Nós vamos chegar a quem fez isso”
urgente Justiça Eleitoral manda Sílvia Cristina tirar do ar 18 grupos secretos de WhatsApp, multa pode chegar a R$ 540 mil
Porto Velho, RO
Atualizado às 15h01
33°
Tempo nublado

Mín. 23° Máx. 38°

39° Sensação
2.57 km/h Vento
58% Umidade do ar
20% (0.12mm) Chance de chuva
Amanhã (04/10)

Mín. 24° Máx. 41°

Parcialmente nublado
Segunda (05/10)

Mín. 23° Máx. 41°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias atrás Nova pesquisa Veritá deste sábado mostra Marcos Rogério com 51,5% dos votos válidos Levantamento reforça cenário também registrado pela Quaest nesta semana e aponta possibilidade de Marcos Rogério alcançar maioria dos votos válidos já no primeiro turno
2
Política - Há 6 dias atrás Bruno Scheid e Nikolas Ferreira comandam “Fora Moraes” diante de multidão em Ji-Paraná: “Rondônia é de direita”
3
Política - Há 2 dias atrás Justiça Eleitoral manda Sílvia Cristina tirar do ar 18 grupos secretos de WhatsApp, multa pode chegar a R$ 540 mil
4
Política - Há 5 dias atrás Laerte Gomes reúne multidão em Porto Velho
5
Política - Há 3 dias atrás Bruno Scheid e Nikolas Ferreira levantam “Fora Lula” e “Fora Moraes” em Ji-Paraná: “A gente vai estar lá para combater”
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias