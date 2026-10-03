Rondônia levanta a voz com Bruno Scheid na reta final da campanha

O candidato escolhido por Jair Bolsonaro reuniu rondonienses dos 52 municípios que enxergam em sua candidatura uma resposta à indignação com o PT e com os abusos de autoridade que Bruno denuncia. A defesa da família tradicional e o compromisso de enfrentar o sistema estão no centro dessa mobilização.

Bruno levantou a voz contra Alexandre de Moraes, cobrou limites para a atuação do Supremo Tribunal Federal e assumiu a defesa de brasileiros que considera perseguidos politicamente. Também criticou a atuação do Ibama e do ICMBio e defendeu o respeito às famílias que vivem e trabalham no campo.

Sua oposição ao PT é aberta. Bruno cobra o combate à corrupção e afirma que o brasileiro honesto precisa ter sua liberdade, sua propriedade e seu trabalho respeitados.

Ao seu lado, apoiadores transformaram essas bandeiras em um chamado nas ruas. A esperança que depositam em Bruno tem um destino: o Senado.

É com esse compromisso que Bruno Scheid encerra a campanha: levar a voz de Rondônia para Brasília, enfrentar os abusos que denuncia e defender a dignidade das pessoas honestas e trabalhadoras deste estado e do Brasil.