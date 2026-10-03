Ieda Chaves encerra campanha com Caminhada PET e reforça compromisso com a causa animal

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), candidata à reeleição, encerrou a campanha nesta sexta-feira (2) com uma ação inédita em Porto Velho. A Caminhada PET no Espaço Alternativo reuniu pets e tutores, protetores de animais, apoiadores e o público que circulava pela região, e marcou o fim de uma disputa em que a causa animal ocupou um dos principais espaços da agenda da parlamentar.

O balanço do mandato sustenta o peso dado ao tema. Conforme dados divulgados pela assessoria, Ieda destinou cerca de R$ 2,5 milhões para apoio a clínicas veterinárias, castrações, aquisição de medicamentos, compra de veículos e fortalecimento estrutural de entidades de proteção animal no estado. A isso se soma a doação integral do seu salário, repassada como suporte direto a iniciativas de resgate e cuidado em Porto Velho.

No encerramento, a mensagem foi além do calendário eleitoral. "A proteção dos animais deve permanecer como uma pauta prioritária, com políticas permanentes, estrutura pública e participação da sociedade. Eu sou amante dos animais, das pessoas que dedicam parte de suas vidas à causa e isso me faz feliz", declarou Ieda Chaves.

Compromisso

A parlamentar fez questão de destacar que “a proteção animal não deve ser tratada como pauta secundária ou restrita à atuação de grupos específicos”. Na leitura dela, a defesa passa pela construção de uma política pública capaz de enfrentar o abandono, ampliar os resgates, garantir atendimento veterinário e estimular a adoção responsável. “Vou seguir com a minha missão, ou seja, continuar a busca de políticas públicas mais efetivas e reais”, acrescentou.

Novas legislações

O compromisso tem tradução em lei. Em pouco mais de um ano, Rondônia montou um pacote estadual de proteção a cães e gatos, do berço à despedida. As propostas de autoria de Ieda Chaves resultaram em quatro normas. A Lei 6.015 disciplina a criação e a venda de pets, com regras de saúde e bem-estar para criadores e pet shops. A Lei 6.016 proibiu confinar, acorrentar ou manter cães e gatos em alojamentos inadequados, vedando qualquer restrição à locomoção do animal.

Na sequência, a Lei 6.311 reconheceu o animal comunitário, o cão ou gato de rua cuidado por moradores e protetores, garantindo proteção e respaldo legal a quem já os alimentava e tratava sem vínculo formal de guarda. A mais recente, a Lei 6.402, autorizou o sepultamento de pets em campas e jazigos das famílias dos tutores, com regras definidas por cada município e despesas por conta das famílias.

Finalização

A Caminhada PET encerrou oficialmente a campanha, mas deixou como mensagem o compromisso de manter a causa entre as prioridades da atuação política.