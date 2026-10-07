Projeto Menina Moça Mulher promove evento de Outubro Rosa

O Projeto Menina Moça Mulher, iniciativa do Instituto Carlos Chagas (ICC), promove, no dia 8 de outubro, das 9h às 12h30, um evento especial em celebração ao Outubro Rosa. A programação será realizada na sede do projeto e reunirá a equipe feminina da instituição em uma manhã dedicada à conscientização sobre a saúde da mulher, com destaque para prevenção, autocuidado e qualidade de vida.

A ação reforça uma das principais frentes do Projeto Menina Moça Mulher (PMMM): oferecer às participantes não apenas oportunidades de qualificação profissional, mas também uma rede de acolhimento e atenção integral, considerando as diferentes necessidades que atravessam suas trajetórias.

Saúde feminina como parte do acolhimento

O Outubro Rosa é uma oportunidade para ampliar o diálogo sobre a importância do acompanhamento regular da saúde e da prevenção. No PMMM, esse cuidado faz parte de uma abordagem mais ampla, que inclui atendimento social, orientação sobre direitos, acompanhamento em saúde física e mental e consultas médicas, como o atendimento ginecológico.

O atendimento às participantes começa pelo acolhimento realizado pelo Serviço Social, que busca compreender as necessidades de cada mulher e direcioná-la para os serviços disponíveis.

"Falar sobre saúde da mulher é falar sobre prevenção, informação e acesso ao cuidado. Nosso trabalho busca acolher cada participante de forma integral, respeitando sua história e suas necessidades. O Outubro Rosa fortalece esse propósito ao criar um espaço para informação, conscientização e incentivo ao autocuidado", afirma Marília Oliveira Correa de Brito, coordenadora executiva do Projeto Menina Moça Mulher.

Um projeto que vai além da qualificação

Desde agosto de 2022, o Projeto Menina Moça Mulher já realizou mais de 1.000 oficinas de qualificação profissional e atualmente acompanha 3.089 mulheres cadastradas. Voltado principalmente a mulheres em situação de vulnerabilidade social, o projeto oferece gratuitamente oficinas profissionalizantes e atividades que contribuem para a autonomia financeira e a reconstrução de trajetórias. A cada mês, novas oficinas são disponibilizadas, contemplando áreas com potencial de empregabilidade e geração de renda.

Entre as opções para outubro, estão as oficinas de customização de bolsas de couro, elaboração de currículo, mega hair, capacitação para auxiliar de serviços gerais, introdução aos primeiros socorros, rotinas de assistente administrativo, Pacote Office e confecção de bolas de Natal com a técnica japonesa Kinusaiga, além de atendimento com nutricionista, entre outras.

O projeto atende mulheres que vivenciam diferentes situações de vulnerabilidade, incluindo desemprego, violência doméstica, rompimentos familiares, perdas financeiras e situação de rua. Atualmente, 55% das participantes vivem em situação de rua, em abrigos ou ocupações, e 84% têm ensino fundamental completo ou incompleto. A média de idade é de 42,6 anos.

As inscrições são realizadas pelo WhatsApp, no número (21) 99247-1163. A programação completa das oficinas também pode ser acompanhada pelo Instagram oficial do Projeto Menina Moça Mulher.

Atenção às mulheres em diferentes fases da vida

A atuação do projeto inclui ainda o Programa Vida Leve 50+, criado a partir da percepção do crescimento da participação de mulheres com mais de 50 anos nas atividades. A iniciativa promove encontros voltados a acolhimento, convivência, informação, desenvolvimento pessoal e qualidade de vida, fortalecendo o protagonismo feminino durante o processo de envelhecimento.

A proposta amplia a atuação do Projeto Menina Moça Mulher para diferentes momentos da vida, com ações que estimulam autonomia, vínculos sociais e acesso à informação e a direitos.

Serviço

Evento Outubro Rosa – Projeto Menina Moça Mulher

Data: 8 de outubro de 2026

Horário: das 9h às 12h30

Local: sede do Projeto Menina Moça Mulher

Entrada: gratuita

Mais informações e agenda completa de atividades:

Instagram: @projetomeninamocamulher

Site: https://www.projetomeninamocamulher.org.br/

Inscrições pelo WhatsApp: (21) 99247-1163