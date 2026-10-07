Quarta, 07 de Outubro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Parcialmente nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,

Euro

R$ 5,59

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
SociedadeProjeto Menina Moça Mulher promove evento de Outubro RosaEntretenimentoComo a dublagem nasce e amplia o acesso ao audiovisualSociedadeCrédito de carbono de alta qualidade sobe 75%, diz MSCIEntretenimentoThermas Acqualinda inicia venda de passaporte vitalícioPolíticaApós entendimento do STF, Câmara de vereadores de Pimenta Bueno reprova contas do Delegado Araújo
Política POLÍTICA

Após entendimento do STF, Câmara de vereadores de Pimenta Bueno reprova contas do Delegado Araújo

A Câmara de Pimenta Bueno rejeitou novamente as contas do ex-prefeito e determinou o envio da decisão à Justiça Eleitoral; parecer aponta conduta consciente na retenção de quase R$ 1 milhão do Legislativo

07/10/2026 08h42
Por: Redação Fonte: Redação
Divulgação
Divulgação

A Câmara de Pimenta Bueno rejeitou novamente as contas do ex-prefeito e determinou o envio da decisão à Justiça Eleitoral; parecer aponta conduta consciente na retenção de quase R$ 1 milhão do Legislativo

Eleito deputado estadual por Rondônia no domingo (4), Arismar Araújo de Lima, o Delegado Araújo, terá de enfrentar uma nova frente jurídica antes de assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa. Um dia após a eleição, a Câmara Municipal de Pimenta Bueno voltou a reprovar as contas de 2023 do ex-prefeito.

A decisão será encaminhada à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A reprovação pode fundamentar questionamentos contra a diplomação e a posse de Araújo, especialmente porque o parecer aprovado pela Câmara atribui ao ex-prefeito uma conduta consciente e voluntária na manutenção de repasses inferiores ao Legislativo.

O caso envolve uma diferença de R$ 989.971,56 no duodécimo, recurso transferido pela Prefeitura para o funcionamento da Câmara. Durante 2023, o Executivo repassou aproximadamente R$ 6,66 milhões. Segundo o cálculo adotado pelo Legislativo e posteriormente reconhecido pela Justiça, o valor deveria alcançar R$ 7.651.177,95, correspondente a R$ 637.596,16 por mês.

A controvérsia não ficou limitada ao embate político entre vereadores e o então prefeito. Em agosto de 2023, uma sentença determinou que os repasses fossem regularizados e incluiu os valores retroativos desde janeiro daquele ano. O Município recorreu, mas o Tribunal de Justiça de Rondônia manteve a decisão.

Em abril de 2024, a 1ª Câmara Especial do TJRO negou a apelação por unanimidade. O acórdão reconheceu que, diante das regras previstas na legislação orçamentária de Pimenta Bueno, o repasse proporcional sobre o excesso de arrecadação era obrigatório e os valores não poderiam ser retidos pelo chefe do Executivo.

A Câmara também registrou que o cálculo de R$ 7,65 milhões não foi produzido apenas pelo Legislativo. Uma contadora efetiva da própria Prefeitura havia apurado, em janeiro de 2023, o mesmo valor anual e a parcela mensal de R$ 637.596,16. Para a comissão responsável pela análise das contas, o documento demonstra que a administração de Araújo conhecia os números e, mesmo assim, manteve os repasses inferiores.

O parecer parlamentar descreveu a atuação do ex-prefeito como consciente, deliberada e voluntária. A comissão afastou a hipótese de simples erro contábil e apontou elementos de conduta dolosa, considerando o valor envolvido, as comunicações feitas pela Câmara, as tentativas de solução administrativa, a ação judicial e a resistência do Executivo mesmo após a controvérsia chegar ao Judiciário.

O Tribunal de Contas havia recomendado a aprovação das contas de 2023. A Câmara, porém, afastou essa conclusão com base nos acontecimentos posteriores, entre eles a sentença favorável ao Legislativo, a confirmação pelo TJRO e o encerramento definitivo da discussão judicial sobre o valor do duodécimo.

O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento de que a competência para julgar as contas de prefeitos é dividida entre as Câmaras Municipais e os Tribunais de Contas, dependendo do tipo de conta em análise.

Contas de Governo vs. Contas de Gestão

  • Contas de governo (anuais e globais): Avaliam o orçamento geral, o cumprimento de metas fiscais e as políticas públicas do município. O STF reafirmou que o julgamento cabe exclusivamente à Câmara Municipal, sendo o parecer prévio do Tribunal de Contas meramente opinativo. A rejeição ou aprovação por parte dos vereadores gera efeitos político-eleitorais (como a inelegibilidade prevista na Lei da Ficha Limpa).

Vale destacar que as contas que já haviam sido reprovadas, retornou a câmara de Pimenta Bueno por decisão da justiça, que entendeu que houve um vício de processo, no caso, o ex prefeito não teria sido notificado formalmente, porém, o mérito da reprovação não foi questionado, uma vez que o próprio STF através do ministro André Mendonça fez um relatório com relação a ilegalidade. 

Essa foi a segunda reprovação das mesmas contas. A primeira ocorreu em dezembro de 2024, mas o procedimento legislativo acabou anulado judicialmente. A Câmara cancelou formalmente aquela votação em junho de 2026 e refez os atos, com novo período de publicidade, notificação do responsável e prazo para manifestação. Araújo não apresentou defesa dentro do prazo encerrado em 28 de setembro.

A legislação eleitoral prevê inelegibilidade por oito anos para quem tiver contas rejeitadas por decisão definitiva do órgão competente, quando houver irregularidade insanável caracterizada como ato doloso de improbidade administrativa e a decisão não estiver suspensa ou anulada pela Justiça. A Câmara não decide sozinha sobre a inelegibilidade, mas sua nova deliberação entrega à Justiça Eleitoral um fato formal e documentado que poderá ser utilizado em medidas contra a diplomação.

Com a publicação do decreto legislativo e o envio da documentação aos órgãos de controle, a reprovação das contas passará a integrar o cenário jurídico da eleição de Araújo. Caberá à Justiça Eleitoral examinar as consequências da decisão antes da diplomação dos eleitos e da posse prevista para 2027.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
ELEIÇÕES Contas reprovadas colocam diplomação de Delegado Araújo sob pressão após eleição para a ALE-RO
ELEIÇÕES Deputado Alex Redano agradece reeleição e reforça compromisso com Rondônia
ELEIÇÕES Deputado Alex Redano agradece reeleição e reforça compromisso com Rondônia
ELEIÇÕES Nova Mamoré, berço de Marcos Rogério, dá 77,79% dos votos ao governador eleito
ELEIÇÕES De novo no topo. Laerte Gomes é o mais votado de Rondônia
ELEIÇÕES Bruno Scheid é eleito senador por Rondônia com 474 mil votos
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
34°
Parcialmente nublado

Mín. 23° Máx. 42°

39° Sensação
9.25 km/h Vento
52% Umidade do ar
20% (0.13mm) Chance de chuva
Amanhã (08/10)

Mín. 24° Máx. 43°

Chuvas esparsas
Sexta (09/10)

Mín. 25° Máx. 43°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias atrás Justiça Eleitoral manda Sílvia Cristina tirar do ar 18 grupos secretos de WhatsApp, multa pode chegar a R$ 540 mil Grupos funcionavam escondidos da Justiça Eleitoral, fora de qualquer fiscalização; candidata tem 24 horas para apagar todo o conteúdo
2
Política - Há 5 dias atrás TRE-RO confirma fraude e ordena remoção imediata de áudio falso atribuído a Bruno Scheid
3
Política - Há 6 dias atrás Após pedido de Bruno Scheid, TRE exige que responsáveis por divulgar áudio falso contra o candidato apresentem provas
4
Política - Há 4 dias atrás Rondônia levanta a voz com Bruno Scheid na reta final da campanha
5
Política - Há 4 dias atrás Pesquisa Veritá mostra Bruno Scheid com 53,1% dos votos válidos na reta final pelo Senado
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias