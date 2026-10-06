Deputado Alex Redano agradece reeleição e reforça compromisso com Rondônia

A vitória nas urnas veio acompanhada de um sentimento de gratidão e, sobretudo, de responsabilidade para o deputado estadual Alex Redano (Republicanos), reeleito neste domingo (4) para mais um mandato. Presidente do Parlamento Estadual, o parlamentar agradeceu aos eleitores e afirmou que a confiança renovada pela população fortalece ainda mais o compromisso de trabalhar por Rondônia.

Em uma mensagem publicada nas redes sociais, Redano fez questão de agradecer a Deus e a cada cidadão que depositou novamente sua confiança em seu trabalho.

“Minha gratidão a toda a população de Rondônia que confiou mais um mandato para trabalharmos. Agradeço a Deus e a cada eleitor que colocou o 10.100 nas urnas neste domingo”, declarou.

A campanha foi marcada por 45 dias de viagens pelas diferentes regiões do estado. Foram quilômetros percorridos, encontros, reuniões e, principalmente, momentos de proximidade com os rondonienses. Para Redano, mais do que apresentar propostas, a caminhada eleitoral foi uma oportunidade de ouvir a população e reencontrar pessoas que fazem parte da trajetória construída ao longo do mandato.

“Foram 45 dias de muito trabalho e de visitas por toda Rondônia. Levamos nossa mensagem e recebemos, em cada lugar, o carinho e a confiança da nossa população”, afirmou.

O resultado das urnas, segundo o deputado, representa muito mais do que a continuidade de um mandato. É uma demonstração de confiança que, para ele, aumenta a responsabilidade de transformar o apoio recebido em trabalho, ações e resultados concretos para a população.

“Essa confiança aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Temos muito trabalho pela frente, muitas ações, recursos e emendas para entregar nos próximos 12 meses”, ressaltou.

Ao agradecer pela reeleição, Alex Redano também reforçou que pretende transformar cada voto recebido em compromisso renovado com as famílias rondonienses. A mensagem do parlamentar foi encerrada com uma declaração de gratidão e fé no futuro do estado.

“Obrigado, Rondônia! Vou honrar cada voto com muito trabalho e dedicação. Deus abençoe cada família do nosso estado”, concluiu.