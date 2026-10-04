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Política ELEIÇÕES

Bruno Scheid é eleito senador por Rondônia com 474 mil votos

Com 474.226 votos, o candidato do PL divide com Fernando Máximo as duas vagas de Rondônia no Senado

04/10/2026 23h21
Por: Redação Fonte: Redação
Divulgação
Divulgação

Bruno Scheid (PL) foi eleito senador por Rondônia neste domingo (4), com 474.226 votos, o equivalente a 26,56% dos válidos. Com 100% das urnas apuradas, garantiu uma das duas cadeiras em disputa e fechou a eleição com vitória do partido nas duas vagas do estado.

Escolhido por Jair Bolsonaro para a disputa, Scheid percorreu Rondônia defendendo pautas como família, liberdade, propriedade privada e valorização de quem trabalha e produz. Na reta final, intensificou as caminhadas e apostou no discurso de oposição ao PT.

O senador eleito também criticou a atuação do ministro Alexandre de Moraes e defendeu limites ao Supremo Tribunal Federal. Ao chegar a Brasília, prometeu atuar pelo equilíbrio entre os Poderes e contra o que classifica como abusos de autoridade.

No campo econômico, colocou a defesa do setor produtivo e das famílias rurais entre suas prioridades. Scheid criticou ações do Ibama e do ICMBio e prometeu lutar por segurança jurídica e pela propriedade privada dos produtores rondonienses.

A eleição consolidou a força do PL no estado. Fernando Máximo, do mesmo partido, venceu com 570.799 votos, 31,97% dos válidos, e completou a dupla eleita.

Scheid chega ao Senado fortalecido pelas urnas e identificado com as bandeiras conservadoras que marcaram sua trajetória eleitoral.

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