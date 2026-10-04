Alex Redano vota em Ariquemes ao lado da família e reafirma compromisso com Rondônia

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Alex Redano, votou na manhã deste domingo (4), na Escola Estadual Heitor Villa Lobos, em Ariquemes, durante as Eleições 2026.

Alex Redano esteve acompanhado da esposa, a prefeita de Ariquemes, Carla Redano, e dos filhos, Guilherme Redano e Ravi Redano no momento de votação ao lado da família e destacou a importância da participação da população no processo democrático.

Candidato à reeleição para deputado estadual, Redano afirmou que aguarda o resultado das urnas com tranquilidade e reafirmou seu compromisso com Rondônia.

“Hoje é um dia muito importante para a democracia. Votei ao lado da minha família e agora é respeitar a vontade da população. Independentemente do resultado, meu compromisso com Rondônia continua. Espero poder seguir trabalhando pelos municípios, pelas famílias e por todo o nosso estado”, declarou.

Após a votação, Alex Redano permanece em Ariquemes acompanhando a movimentação das eleições e aguardando a apuração dos votos.

A expectativa agora se concentra na totalização dos votos e na definição dos representantes que estarão na Assembleia Legislativa de Rondônia para a próxima legislatura.