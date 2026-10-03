Marcos Rogério chega a 53% dos votos válidos na última Quaest antes do primeiro turno em Rondônia

Marcos Rogério (PL) aparece com 53% dos votos válidos na pesquisa Quaest divulgada neste sábado (3), último levantamento do instituto antes do primeiro turno das eleições em Rondônia. Adailton Furia (PSD) registra 24%, enquanto Hildon Chaves (União) tem 15%.

No mesmo cálculo de votos válidos, Expedito Netto (PT) aparece com 7%, Samuel Costa (PSB) com 1% e Pedro Abib (MDB) com 0%.

Os votos válidos consideram apenas as escolhas feitas em candidatos, excluindo votos brancos, nulos e abstenções. A estimativa da Quaest também leva em conta o perfil de comparecimento dos entrevistados, por meio do modelo likely voter, que considera os eleitores com maior propensão a votar.

No cenário de votos totais, que inclui indecisos, brancos, nulos e quem afirma que não pretende votar, Marcos Rogério registra 39%. Na pesquisa anterior, tinha 37%.

Adailton Furia aparece com 19%, ante 21% no levantamento anterior. Hildon Chaves passou de 9% para 11%. Expedito Netto permaneceu com 6%, enquanto Samuel Costa manteve 1% e Pedro Abib também registra 1%.

Os indecisos representam 17%, diante de 19% anteriormente. Os entrevistados que declararam voto branco, nulo ou disseram que não vão votar somam 6%, mesmo percentual da rodada anterior.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados previamente, Marcos Rogério aparece com 23%. Na rodada anterior, tinha 19%.

Adailton Furia registra 11%, contra 13% anteriormente. Hildon Chaves passou de 4% para 7%, e Expedito Netto, de 1% para 3%. Samuel Costa e Pedro Abib aparecem com 0%. Outros nomes somam 3%.

Nesse recorte, 50% dos entrevistados permanecem indecisos, percentual inferior aos 59% da pesquisa anterior. Outros 3% afirmam votar em branco, anular ou não comparecer.

A Quaest também perguntou aos eleitores que declararam voto em algum candidato se a decisão já está tomada. Entre eles, 77% dizem que a escolha é definitiva. Na rodada anterior, eram 65%.

Outros 22% afirmam que ainda podem mudar de ideia, ante 35% anteriormente. O percentual de quem não soube ou não respondeu é de 1%.

O interesse pela eleição também foi medido. Entre os entrevistados, 40% se disseram muito interessados, contra 32% na pesquisa anterior. Outros 37% afirmaram estar pouco interessados, enquanto 21% disseram não ter interesse. Os que não souberam ou não responderam representam 2%.

A Quaest testou ainda três cenários de segundo turno. Em um eventual confronto entre Marcos Rogério e Adailton Furia, o candidato do PL aparece com 48%, e Furia, com 28%. Os indecisos somam 15%, e 9% afirmam votar em branco, anular ou não votar.

Na rodada anterior, esse cenário apresentava Marcos Rogério com 45% e Adailton Furia com 27%.

Contra Hildon Chaves, Marcos Rogério registra 52%, enquanto o candidato do União aparece com 21%. Os indecisos representam 15%, e 12% escolheriam branco, nulo ou não votariam. No levantamento anterior, os percentuais eram de 50% para Marcos e 17% para Hildon.

A terceira simulação coloca Adailton Furia com 39% diante de 23% de Hildon Chaves. Nesse cenário, 21% estão indecisos e 17% afirmam votar em branco, anular ou não votar.

A pesquisa foi encomendada pela Rede Amazônica e ouviu 1,8 mil eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 2 e 3 de outubro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança informado é de 95%.

O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número RO-09325/2026.