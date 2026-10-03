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Pesquisa Veritá mostra Bruno Scheid com 53,1% dos votos válidos na reta final pelo Senado

Escolhido por Jair Bolsonaro para disputar uma das vagas por Rondônia, candidato do PL aparece com 39,9% no primeiro voto e 13,2% no segundo

03/10/2026 16h35
Por: Redação Fonte: Redação
Divulgação
Divulgação

A última pesquisa do Instituto Veritá antes da eleição deste domingo (4) coloca Bruno Scheid (PL) com números expressivos na disputa pelo Senado em Rondônia.

No levantamento, Bruno aparece com 39,9% dos votos válidos no primeiro voto, seguido por Fernando Máximo, com 18,6%, Luciana Oliveira, com 11%, Sílvia Cristina, com 9,9%, e Acir Gurgacz, com 9,1%.

Já no segundo voto, Bruno registra 13,2%, enquanto Fernando Máximo aparece com 35,6%, Sílvia Cristina com 16,9%, Acir Gurgacz com 13,4% e Mariana Carvalho com 11,4%.

Na soma das duas escolhas apresentada pelo instituto, Bruno chega a 53,1% dos votos válidos.

É com esse desempenho que o candidato escolhido por Jair Bolsonaro para disputar uma das duas vagas de Rondônia ao Senado chega às últimas horas da campanha.

Mesmo após uma reta final marcada por ataques contra sua candidatura, Bruno encerra a campanha sustentando um patamar elevado no levantamento divulgado pelo Veritá e com presença forte especialmente entre os eleitores que o apontam como primeira opção.

A pesquisa ouviu 1.220 eleitores entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro. A margem de erro informada é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi realizado por iniciativa própria do Instituto Veritá e registrado sob o número RO-02852/2026. O instituto mantém página própria para divulgação de suas pesquisas eleitorais.

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