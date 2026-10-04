Marcos Rogério vota em Ji-Paraná e segue para Porto Velho para acompanhar apuração

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Porto Velho, RO
O candidato ao Governo de Rondônia Marcos Rogério (PL), da coligação Juntos por Rondônia, votou na manhã deste domingo (4), na Escola Aluízio Ferreira, em Ji-Paraná.
Marcos Rogério chegou ao local de votação por volta das 10h, acompanhado da esposa, Patrícia Rigotti, e registrou seu voto no primeiro turno das eleições 2026.
Após a votação, o candidato seguiu para Porto Velho, onde acompanhará a apuração dos votos.
Ao final da apuração, Marcos Rogério concederá entrevista coletiva à imprensa para comentar o resultado das eleições. A coletiva está prevista para as 18h, no Auditório da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em Porto Velho.
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